Летняя Москва. Экскурсионный тур

Путешествие в сердце России — великолепную Москву с грандиозными сооружениями и множеством удивительных мест.

Мы изучим столицу изнутри, побываем на Красной площади, Воробьевых горах и Арбате, проедем по знаменитым улицам и
посетим бывшую резиденцию царей и князей — музей-усадьбу «Коломенское».По желанию заглянем в «Москвариум», Третьяковскую галерею, отправимся в Оружейную палату или в современный деловой квартал «Москва-Сити», где поднимемся на смотровую площадку «Панорама 360».Это приключение вы будете вспоминать еще долго! Заезды каждую неделю по вторникам с 02.06.2026 до 25.08.2026.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Свободный день или поход в «Москвариум» по желанию

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Завтрак в день заезда не предоставляется.

Свободный день.

За дополнительную плату (посещение по входным билетам в течение дня):

  • посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии. Стоимость — 1800 руб. ;
  • посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных. Стоимость — от 2000 руб. в зависимости от категории места.
2 день

Музей-усадьба «Коломенское», жизнь царя Алексея Михайловича

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» — бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.

Экскурсия «Парадная и личная жизнь царя Алексея Михайловича в Коломенском, во дворце».

Во время экскурсии вы сможете представить обстановку и атмосферу резиденции, узнать, чем потчевали гостей на царском пиру, какие кубки поднимали за здоровье государя.

А также где работал и отдыхал Алексей Михайлович, какое место отводилось банным процедурам в царском быту.

Окончание программы в Коломенском.

Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

3 день

Свободный день. По желанию - посещение музея изобразительных искусств

Свободный день.

За дополнительную плату (входные билеты по сеансам, можно согласовывать по времени сеансов):

  • посещение Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (входные билеты) – одного из самых крупных музеев России, в котором представлены произведения европейского и мирового искусства с древнейших времен до начала XIX века. Стоимость билета — 750 руб.
4 день

Экскурсия по городу. Воробьевы горы, парк «Зарядье», Красная площадь. По желанию - экскурсия в Оружейную палату или по территории Московского Кремля

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Во время путешествия вы проедите по центральной улице города — Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой — центром музейной жизни Москвы.

Вы увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, современный район «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах — культовое место, где Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Останкинская телебашня и многое другое.

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка — Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Окончание программы в центре. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

За дополнительную плату:

  • экскурсия в Оружейную палату (посещение по сеансам после 14:30) — музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов. Стоимость — 2000 руб. /чел.;
  • экскурсия по территории Московского Кремля — с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади. Стоимость — 1700 руб/чел.
5 день

Экскурсия по Арбату. По желанию - подъем на смотровую площадку в «Москва-Сити»

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Пешеходная экскурсия по Арбату — одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице столицы, известной своими магазинами, сувенирными лавками и, конечно, достопримечательностями.

Мы познакомимся с историей Арбата, начитывающей более пятисот лет, узнаем, как с ней связаны имена А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Суворова и Б. Ш. Окуджавы.

Увидим, в здании какого ресторана А. П. Чехов праздновал премьеру «Чайки» и проводил публичные чтения Л. Н. Толстой, а также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц.

Окончание программы на Арбате. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

За дополнительную плату (после экскурсии по Арбату, после 14:00):

  • пешеходная экскурсия-прогулка в современный деловой квартал столицы «Москва-Сити», где можно увидеть Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, и познакомитесь с историей строительства небоскребов + подъем на смотровую площадку «Панорама 360» башни Федерация, где можно полюбоваться Москвой с высоты птичьего полета. Стоимость — 2500 руб.
6 день

Свободный день или экскурсия по желанию. Отъезд

Свободный день. Освобождение номеров до 12:00.

За дополнительную плату (встреча в холле отеля в 10:00):

  • пешеходная экскурсия по Замоскворечью — одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами. Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей — Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковского, Л. Н. Толстого, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, А. А. Фета. Стоимость — 1600 руб.;
  • посещение Третьяковской галереи (входные билеты) – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие. Стоимость — 850 руб.

Окончание программы в городе. Самостоятельный отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

«Академическая» 3*.Номера категории «эконом» (от стандарта отличаются только отсутствием кондиционера в номере). Завтрак «шведский стол»
Размещение 6 дней/5 ночей Доп. ночь
2-местное 27000 3000
1-местное 45000 6000
Доп. место 27000 3000
«Россо-Рива» 4*. Завтрак «шведский стол»
Размещение 6 дней/5 ночей Доп. ночь
2-местное 33600 3500
1-местное 59000 7000
Доп. место 33600 3500
Скидка детям до 16 лет 250

Варианты проживания

Гостиница «Академическая»

5 ночей

Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.

Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.

Гостиница «Россо Рива»

5 ночей

Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.

Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.

В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».

Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание - завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 3000 руб. /машина; из аэропорта - от 3800 руб. /машина
  • Проезд на общественном транспорте
  • Питание: обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии: посещение "Москвариума" - 1800 руб. посещение водного шоу в "Москвариуме" - от 2000 руб. в зависимости от категории местапосещение музея изобразительных искусств - 750 руб. экскурсия в Оружейную палату - 2000 руб. экскурсия по территории Московского Кремля - 1700 руб. экскурсия-прогулка в "Москва-Сити" + подъем на смотровую площадку - 2500 руб. экскурсия по Замоскворечью - 1600 руб. посещение Третьяковской галереи (входные билеты) - 850 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка для путешествия не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

