Мы изучим столицу изнутри, побываем на Красной площади, Воробьевых горах и Арбате, проедем по знаменитым улицам и
Программа тура по дням
Прибытие. Свободный день или поход в «Москвариум» по желанию
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Завтрак в день заезда не предоставляется.
Свободный день.
За дополнительную плату (посещение по входным билетам в течение дня):
- посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии. Стоимость — 1800 руб. ;
- посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных. Стоимость — от 2000 руб. в зависимости от категории места.
Музей-усадьба «Коломенское», жизнь царя Алексея Михайловича
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» — бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Экскурсия «Парадная и личная жизнь царя Алексея Михайловича в Коломенском, во дворце».
Во время экскурсии вы сможете представить обстановку и атмосферу резиденции, узнать, чем потчевали гостей на царском пиру, какие кубки поднимали за здоровье государя.
А также где работал и отдыхал Алексей Михайлович, какое место отводилось банным процедурам в царском быту.
Окончание программы в Коломенском.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Свободный день. По желанию - посещение музея изобразительных искусств
Свободный день.
За дополнительную плату (входные билеты по сеансам, можно согласовывать по времени сеансов):
- посещение Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (входные билеты) – одного из самых крупных музеев России, в котором представлены произведения европейского и мирового искусства с древнейших времен до начала XIX века. Стоимость билета — 750 руб.
Экскурсия по городу. Воробьевы горы, парк «Зарядье», Красная площадь. По желанию - экскурсия в Оружейную палату или по территории Московского Кремля
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
Во время путешествия вы проедите по центральной улице города — Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой — центром музейной жизни Москвы.
Вы увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, современный район «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах — культовое место, где Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Останкинская телебашня и многое другое.
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.
Главная достопримечательность парка — Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Пешеходная экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Окончание программы в центре. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату:
- экскурсия в Оружейную палату (посещение по сеансам после 14:30) — музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов. Стоимость — 2000 руб. /чел.;
- экскурсия по территории Московского Кремля — с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади. Стоимость — 1700 руб/чел.
Экскурсия по Арбату. По желанию - подъем на смотровую площадку в «Москва-Сити»
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Арбату — одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице столицы, известной своими магазинами, сувенирными лавками и, конечно, достопримечательностями.
Мы познакомимся с историей Арбата, начитывающей более пятисот лет, узнаем, как с ней связаны имена А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Суворова и Б. Ш. Окуджавы.
Увидим, в здании какого ресторана А. П. Чехов праздновал премьеру «Чайки» и проводил публичные чтения Л. Н. Толстой, а также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц.
Окончание программы на Арбате. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
За дополнительную плату (после экскурсии по Арбату, после 14:00):
- пешеходная экскурсия-прогулка в современный деловой квартал столицы «Москва-Сити», где можно увидеть Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, и познакомитесь с историей строительства небоскребов + подъем на смотровую площадку «Панорама 360» башни Федерация, где можно полюбоваться Москвой с высоты птичьего полета. Стоимость — 2500 руб.
Свободный день или экскурсия по желанию. Отъезд
Свободный день. Освобождение номеров до 12:00.
За дополнительную плату (встреча в холле отеля в 10:00):
- пешеходная экскурсия по Замоскворечью — одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами. Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей — Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковского, Л. Н. Толстого, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, А. А. Фета. Стоимость — 1600 руб.;
- посещение Третьяковской галереи (входные билеты) – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие. Стоимость — 850 руб.
Окончание программы в городе. Самостоятельный отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|«Академическая» 3*.Номера категории «эконом» (от стандарта отличаются только отсутствием кондиционера в номере). Завтрак «шведский стол»
|Размещение
|6 дней/5 ночей
|Доп. ночь
|2-местное
|27000
|3000
|1-местное
|45000
|6000
|Доп. место
|27000
|3000
|«Россо-Рива» 4*. Завтрак «шведский стол»
|Размещение
|6 дней/5 ночей
|Доп. ночь
|2-местное
|33600
|3500
|1-местное
|59000
|7000
|Доп. место
|33600
|3500
|Скидка детям до 16 лет
|250
Варианты проживания
Гостиница «Академическая»
Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.
Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.
Гостиница «Россо Рива»
Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.
Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.
В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».
Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание - завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 3000 руб. /машина из аэропорта - от 3800 руб. /машина
- Проезд на общественном транспорте
- Питание: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии: посещение "Москвариума" - 1800 руб. посещение водного шоу в "Москвариуме" - от 2000 руб. в зависимости от категории местапосещение музея изобразительных искусств - 750 руб. экскурсия в Оружейную палату - 2000 руб. экскурсия по территории Московского Кремля - 1700 руб. экскурсия-прогулка в "Москва-Сити" + подъем на смотровую площадку - 2500 руб. экскурсия по Замоскворечью - 1600 руб. посещение Третьяковской галереи (входные билеты) - 850 руб
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка для путешествия не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.