1 день

Прибытие. Автобусная экскурсия «Вечерняя Москва»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на экскурсию от гостиниц:

17:45 Аэростар;

18:00 Лесная Сафмар;

18:20 Сущевский Сафмар;

18:40 Альянс Бородино.

Вечерняя автобусная экскурсия «Вечерняя Москва».

Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит».

Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней!

По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером.

Вы попадёте в совершенно другой город.

Окончание экскурсии в гостинице не позднее 22:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160