Московский уикенд. Зимне-весенний тур

Приглашаем в путешествие по Москве с комфортным проживанием и продуманными экскурсиями.

Вас ждет автобусная обзорная экскурсия по городу, посещение территории Московского Кремля и вечерняя поездка по мегаполису.

Также у вас будет достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок по городу, поэтому вы точно успеете увидеть все самое интересное.
Ближайшие даты:
23
янв30
янв6
фев13
фев20
фев27
фев6
мар

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная экскурсия «Вечерняя Москва»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на экскурсию от гостиниц:

  • 17:45 Аэростар;
  • 18:00 Лесная Сафмар;
  • 18:20 Сущевский Сафмар;
  • 18:40 Альянс Бородино.

Вечерняя автобусная экскурсия «Вечерняя Москва».

Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит».

Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней!

По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером.

Вы попадёте в совершенно другой город.

Окончание экскурсии в гостинице не позднее 22:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиниц на автобусе:

  • 9:45 Альянс Бородино;
  • 10:00 Сущевский Сафмар;
  • 10:30 Лесная Сафмар;
  • 10:45 Аэростар.

Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.

Свободный день.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местный номерОсновное место ребенок до 14 летДоп. место взрослыйДоп. место ребенок до 14 лет1-местный номер
Сущевский Сафмар 4*1670016400131001280023600
Лесная Сафмар 4*1950019000130001260029200
Аэростар 4*1695016650130001270024500
Альянс Бородино 4*1835017850162001580028700

При выборе 2-местного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Сущевский Сафмар

3 ночи

Отель «Сущевский Сафмар» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Лесная Сафмар

3 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Аэростар

3 ночи

Гостиница «Аэростар» предлагает комфортабельное размещение в Москве. Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, Вы получите также услуги менеджера, который сможет помочь Вам в любом вопросе.

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы Аэростар. Станция метро «Динамо» - в 7.

Альянс Бородино

3 ночи

Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.

В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт: автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание: обеды, ужины, завтрак в первый день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Размещение после 14:00.

Освобождение номеров до 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

