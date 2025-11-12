Вас ждет автобусная обзорная экскурсия по городу, посещение территории Московского Кремля и вечерняя поездка по мегаполису.
Также у вас будет достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок по городу, поэтому вы точно успеете увидеть все самое интересное.
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная экскурсия «Вечерняя Москва»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Отъезд на экскурсию от гостиниц:
- 17:45 Аэростар;
- 18:00 Лесная Сафмар;
- 18:20 Сущевский Сафмар;
- 18:40 Альянс Бородино.
Вечерняя автобусная экскурсия «Вечерняя Москва».
Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит».
Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней!
По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером.
Вы попадёте в совершенно другой город.
Окончание экскурсии в гостинице не позднее 22:00.
Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиниц на автобусе:
- 9:45 Альянс Бородино;
- 10:00 Сущевский Сафмар;
- 10:30 Лесная Сафмар;
- 10:45 Аэростар.
Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Свободный день. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местный номер
|Основное место ребенок до 14 лет
|Доп. место взрослый
|Доп. место ребенок до 14 лет
|1-местный номер
|Сущевский Сафмар 4*
|16700
|16400
|13100
|12800
|23600
|Лесная Сафмар 4*
|19500
|19000
|13000
|12600
|29200
|Аэростар 4*
|16950
|16650
|13000
|12700
|24500
|Альянс Бородино 4*
|18350
|17850
|16200
|15800
|28700
При выборе 2-местного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Сущевский Сафмар
Отель «Сущевский Сафмар» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Лесная Сафмар
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
Аэростар
Гостиница «Аэростар» предлагает комфортабельное размещение в Москве. Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, Вы получите также услуги менеджера, который сможет помочь Вам в любом вопросе.
Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы Аэростар. Станция метро «Динамо» - в 7.
Альянс Бородино
Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.
В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт: автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание: обеды, ужины, завтрак в первый день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Размещение после 14:00.
Освобождение номеров до 12:00.