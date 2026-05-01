Москва для больших и маленьких

Короткий, но насыщенный тур по столице, который подарит максимум впечатлений за минимальное время. Программа продумана так, чтобы интересно было и взрослым, и детям — скучать точно не придётся.

Вас ждёт знакомство
с главными символами города: Красной площадью, Арбатом, Воробьёвыми горами, парком «Зарядье».

Особое удовольствие доставит посещение легендарного Центрального детского мира — места, где оживают сказки. Яркие витрины и волшебная атмосфера оставят незабываемые впечатления.

При желании программу можно дополнить: прогуляться по Замоскворечью или открыть для себя шедевры Третьяковской галереи.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу. Воробьевы горы. Парк «Зарядье». Красная площадь. Центральный детский мир

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Завтрак в день заезда не предоставляется.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве — городу, где история переплетается с современностью, а красоты архитектуры поражают воображение.

Во время путешествия вы проедете по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры.

Также побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой – центром музейной жизни Москвы, и увидите другие памятные объекты нашей столицы!

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, где Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити» и многое другое.

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия по Красной площади – главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Посещение Центрального детского мира – легендарный магазин для юных искателей приключений! Великолепный дизайн интерьера, сказочные витрины и яркая атмосфера притягивают посетителей всех возрастов.

Центральный Детский Мир славится своей историей и традициями. Это не просто магазин, а место, где каждый чувствует себя частью волшебства, а детство кажется ещё ярче и насыщеннее.

Подъем на смотровую площадку Центрального детского – с крыши ЦДМ открывается уникальный вид на исторический центр: вы увидите Кремль, Политехнический музей, Лубянскую площадь и шпиль главного здания МГУ. Полюбоваться на город можно при помощи подзорных труб.

Окончание программы в ТЦ «Детский мир».

Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

2 день

Экскурсия по Арбату. Музей рекордов, фактов и приключений

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Пешеходная экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице столицы, известной своими магазинами, сувенирными лавками и, конечно, достопримечательностями.

Мы познакомимся с историей Арбата, насчитывающей более пятисот лет, узнаем, как с ней связаны имена А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Суворова и Б. Ш. Окуджавы.

Увидим, в здании какого ресторана А. П. Чехов праздновал премьеру «Чайки» и проводил публичные чтения Л. Н. Толстой, а также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц.

Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум» (входной билет) – где отобраны самые захватывающие достижения человечества со всего света, а некоторые из них можно испытать на себе.

Окончание программы в городе.

Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Самостоятельно вы сможете посетить необычные музеи Арбата – музей Магии, музей парфюмерии, Сенсориум, Музей детства «Сказки Арбат 16»: где оживают чудеса.

3 день

Свободный день и отъезд. По желанию: экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день.

За дополнительную плату:

  • пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами. Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей – Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, С. А. Есенин, А. А. Ахматова, А. А. Фет. Стоимость – 1600 руб. ;
  • посещение Третьяковской галереи (входные билеты) – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие. Окончание программы в городе. Свободное время. Самостоятельный отъезд. Стоимость – 850 руб.
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

«Академическая» 3*.Номера категории "эконом" (от стандарта отличаются только отсутствием кондиционера в номере). Завтрак «шведский стол»
Размещение 3 дня/2 ночи Доп. ночь
2-местное 16000 3000
1-местное 22500 6000
«Россо-Рива» 4*. Завтрак «шведский стол»
2-местное 17200 3500
1-местное 26800 7000
Доп. место 17200 3500

Варианты проживания

Гостиница «Академическая»

2 ночи

Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.

Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.

Гостиница «Россо Рива»

2 ночи

Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.

Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.

В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».

Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2800 руб. /из аэропорта - от 3800 руб. /машина
  • Проезд на общественном транспорте
  • Питание: обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии: пешеходная экскурсия по Замоскворечью - 1600 руб. Третьяковская галерея - 850 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

