Вы посетите тематический парк, в котором можно погрузиться в тему мирового океана со всевозможных сторон, ВДНХ и поедете на обзорную экскурсию по городу.
Почувствуете себя болельщиком, VIP-гостем, футболистом, тренером и журналистом, увидите самые интересные места стадиона «Лужники», а также прогуляетесь на теплоходе.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по территории ВДНХ
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 12:00 Ибис Павелецкая;
- 12:30 Сущевский Сафмар.
Экскурсия по территории ВДНХ и Москвариум.
Уникальный архитектурно-парковый комплекс ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых – федерального значения.
Во время экскурсии Вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ, а также Зеленый театр.
Москвариум на ВДНХ – одна из главных достопримечательностей Москвы – ежегодно входит в число самых популярных мест для семейного отдыха как среди москвичей, так и гостей нашей столицы.
Это настоящий тематический парк, в котором можно погрузиться в тему мирового океана со всевозможных сторон.
Москвариум – это уникальные водные шоу с участием морских животных, не имеющие аналогов в мире.
Один из крупнейших океанариумов Европы, на экспозиции которого представлены более 12 тысяч водных обитателей.
Это центр океанографии и морской биологии, деятельность которого включает популяризацию заботы об экологии и защиты мирового океана, получение новых знаний, социальные программы и многое другое.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 10:00 Сущевский Сафмар;
- 10:30 Ибис Павелецкая.
Обзорная экскурсия по городу.
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Обед в кафе города.
16:00 Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Посещение Пушкинского музея. Экскурсия «Новая география»
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 10:00 Сущевский Сафмар;
- 10:30Ибис Павелецкая.
Посещение Пушкинского музея.
В экспозиции Пушкинского музея представлено зарубежное искусство разных стран и эпох, с древнейших времен до начала XIX века.
Экскурсия «Новая география».
Продолжение экскурсии от Храма Христа Спасителя до дома культуры «ГЭС-2».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Воробьевы горы». Прогулка на речном теплоходе
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 10:30 Сущевский Сафмар;
- 11:00 Ибис Павелецкая.
До стадиона Лужники мы доберёмся по канатной дороге через Москва-реку.
Экскурсия «Воробьевы горы».
Обзорная экскурсия по большой спортивной арене стадиона Лужники с прогулкой по крыше главного стадиона страны.
В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, VIP-гостем, футболистом, тренером и журналистом и увидите самые интересные места стадиона, которые обычно недоступны зрителям во время массовых мероприятий.
Также Вы покатаетесь по московской канатной дороге, соединившую два берега Москвы-реки.
Теперь спортивный комплекс «Лужники» и знаменитая смотровая площадка на Воробьевых горах связаны между собой прочными тросами и захватывающим ощущением полета.
Из окон кабин открываются уникальные виды на живописную набережную Москвы-реки, территорию знаменитого спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание МГУ им. Ломоносова и многие другие знаковые места столицы.
Обед в кафе города.
Прогулка на речном теплоходе (с экскурсией).
Окончание программы не позднее 19:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Посещение Панорамы 360. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Вещи можно оставить в багажной комнате отеля или взять с собой в автобус.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 10:00 Сущевский Сафмар;
- 10:30 Ибис Павелецкая.
Посещение Панорамы 360.
Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» – незабываемое, завораживающее зрелище.
Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии. PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России как самая высокая смотровая площадка, и имеет уникальные современные развлекательные зоны, например, лабораторию мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.
Окончание программы не позднее 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиницы
|2-местный
|Ребенок до
14 лет
|Взрослый на доп. месте
|Ребенок до
14 лет на доп. месте
|1-местный
Сущевский Сафмар 4*, стандарт
|45500
|42400
|40300
|37300
|55000
Ибис Павелецкая 3*
|43950
|40950
|42700
|39700
|54400
Варианты проживания
Сущевский Сафмар
Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.
Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной.
Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.
Ибис Павелецкая
Отель «Ибис Москва Павелецкая» 3* располагается в районе Замоскворечье по адресу: ул. Щипок, д. 22 с. 1. Открыв карту видно, что территориально — это центр Москвы. Благодаря высокому уровню сервиса, уютным номерам, демократичным ценам и удобной локации «Ибис Павелецкая» пользуется спросом среди туристов и деловых гостей столицы.
Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник. В отеле есть гладильная комната с утюгом и отпаривателем для вещей.
Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни.
В «Ибис Москва Павелецкая» есть конференц-зал, площадью 120 кв м и возможностью проведения мероприятия с количеством участников до 70 человек.
Расстояние до аэропорта Домодедово 38,3 км. В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности столицы. Всего в 5 минутах прогулки Павелецкий железнодорожный вокзал, одноименная станция метро, что облегчит передвижение по городу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со 2 дня тура - шведский стол, 2 обеда по программе
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание: обеды (кроме 2), ужины и завтрак в 1 день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Дополнительные экскурсии
- Доплата для иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли программа быть изменена?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
