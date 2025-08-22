1 день

Прибытие. Экскурсия по территории ВДНХ

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

12:00 Ибис Павелецкая;

12:30 Сущевский Сафмар.

Экскурсия по территории ВДНХ и Москвариум.

Уникальный архитектурно-парковый комплекс ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых – федерального значения.

Во время экскурсии Вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ, а также Зеленый театр.

Москвариум на ВДНХ – одна из главных достопримечательностей Москвы – ежегодно входит в число самых популярных мест для семейного отдыха как среди москвичей, так и гостей нашей столицы.

Это настоящий тематический парк, в котором можно погрузиться в тему мирового океана со всевозможных сторон.

Москвариум – это уникальные водные шоу с участием морских животных, не имеющие аналогов в мире.

Один из крупнейших океанариумов Европы, на экспозиции которого представлены более 12 тысяч водных обитателей.

Это центр океанографии и морской биологии, деятельность которого включает популяризацию заботы об экологии и защиты мирового океана, получение новых знаний, социальные программы и многое другое.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

