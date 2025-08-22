Мои заказы

Незабываемые каникулы в Москве для родителей с детьми

Отдых в столице для всей семьи.

Вы посетите тематический парк, в котором можно погрузиться в тему мирового океана со всевозможных сторон, ВДНХ и поедете на обзорную экскурсию по городу.

Почувствуете себя болельщиком, VIP-гостем, футболистом, тренером и журналистом, увидите самые интересные места стадиона «Лужники», а также прогуляетесь на теплоходе.
5
2 отзыва
Незабываемые каникулы в Москве для родителей с детьмиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Незабываемые каникулы в Москве для родителей с детьмиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Незабываемые каникулы в Москве для родителей с детьмиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
12
июн3
июл24
июл14
авг

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по территории ВДНХ

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 12:00 Ибис Павелецкая;
  • 12:30 Сущевский Сафмар.

Экскурсия по территории ВДНХ и Москвариум.

Уникальный архитектурно-парковый комплекс ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых – федерального значения.

Во время экскурсии Вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ, а также Зеленый театр.

Москвариум на ВДНХ – одна из главных достопримечательностей Москвы – ежегодно входит в число самых популярных мест для семейного отдыха как среди москвичей, так и гостей нашей столицы.

Это настоящий тематический парк, в котором можно погрузиться в тему мирового океана со всевозможных сторон.

Москвариум – это уникальные водные шоу с участием морских животных, не имеющие аналогов в мире.

Один из крупнейших океанариумов Европы, на экспозиции которого представлены более 12 тысяч водных обитателей.

Это центр океанографии и морской биологии, деятельность которого включает популяризацию заботы об экологии и защиты мирового океана, получение новых знаний, социальные программы и многое другое.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прибытие. Экскурсия по территории ВДНХПрибытие. Экскурсия по территории ВДНХПрибытие. Экскурсия по территории ВДНХПрибытие. Экскурсия по территории ВДНХ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 10:00 Сущевский Сафмар;
  • 10:30 Ибис Павелецкая.

Обзорная экскурсия по городу.

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Обед в кафе города.

16:00 Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Посещение Пушкинского музея. Экскурсия «Новая география»

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 10:00 Сущевский Сафмар;
  • 10:30Ибис Павелецкая.

Посещение Пушкинского музея.

В экспозиции Пушкинского музея представлено зарубежное искусство разных стран и эпох, с древнейших времен до начала XIX века.

Экскурсия «Новая география».

Продолжение экскурсии от Храма Христа Спасителя до дома культуры «ГЭС-2».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Посещение Пушкинского музея. Экскурсия «Новая география»Посещение Пушкинского музея. Экскурсия «Новая география»Посещение Пушкинского музея. Экскурсия «Новая география»Посещение Пушкинского музея. Экскурсия «Новая география»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия «Воробьевы горы». Прогулка на речном теплоходе

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 10:30 Сущевский Сафмар;
  • 11:00 Ибис Павелецкая.

До стадиона Лужники мы доберёмся по канатной дороге через Москва-реку.

Экскурсия «Воробьевы горы».

Обзорная экскурсия по большой спортивной арене стадиона Лужники с прогулкой по крыше главного стадиона страны.

В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, VIP-гостем, футболистом, тренером и журналистом и увидите самые интересные места стадиона, которые обычно недоступны зрителям во время массовых мероприятий.

Также Вы покатаетесь по московской канатной дороге, соединившую два берега Москвы-реки.

Теперь спортивный комплекс «Лужники» и знаменитая смотровая площадка на Воробьевых горах связаны между собой прочными тросами и захватывающим ощущением полета.

Из окон кабин открываются уникальные виды на живописную набережную Москвы-реки, территорию знаменитого спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание МГУ им. Ломоносова и многие другие знаковые места столицы.

Обед в кафе города.

Прогулка на речном теплоходе (с экскурсией).

Окончание программы не позднее 19:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсия «Воробьевы горы». Прогулка на речном теплоходеЭкскурсия «Воробьевы горы». Прогулка на речном теплоходеЭкскурсия «Воробьевы горы». Прогулка на речном теплоходеЭкскурсия «Воробьевы горы». Прогулка на речном теплоходе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Посещение Панорамы 360. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Вещи можно оставить в багажной комнате отеля или взять с собой в автобус.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 10:00 Сущевский Сафмар;
  • 10:30 Ибис Павелецкая.

Посещение Панорамы 360.

Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» – незабываемое, завораживающее зрелище.

Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии. PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России как самая высокая смотровая площадка, и имеет уникальные современные развлекательные зоны, например, лабораторию мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.

Окончание программы не позднее 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Посещение Панорамы 360. ОтъездПосещение Панорамы 360. ОтъездПосещение Панорамы 360. ОтъездПосещение Панорамы 360. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы2-местныйРебенок до
14 лет		Взрослый на доп. местеРебенок до
14 лет на доп. месте		1-местный
Сущевский Сафмар 4*, стандарт
4550042400403003730055000
Ибис Павелецкая 3*
4395040950427003970054400

Варианты проживания

Сущевский Сафмар

4 ночи

Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.

Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной.

Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.

Сущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский Сафмар
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ибис Павелецкая

4 ночи

Отель «Ибис Москва Павелецкая» 3* располагается в районе Замоскворечье по адресу: ул. Щипок, д. 22 с. 1. Открыв карту видно, что территориально — это центр Москвы. Благодаря высокому уровню сервиса, уютным номерам, демократичным ценам и удобной локации «Ибис Павелецкая» пользуется спросом среди туристов и деловых гостей столицы.

Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник. В отеле есть гладильная комната с утюгом и отпаривателем для вещей.

Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни.

В «Ибис Москва Павелецкая» есть конференц-зал, площадью 120 кв м и возможностью проведения мероприятия с количеством участников до 70 человек.

Расстояние до аэропорта Домодедово 38,3 км. В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности столицы. Всего в 5 минутах прогулки Павелецкий железнодорожный вокзал, одноименная станция метро, что облегчит передвижение по городу.

Ибис ПавелецкаяИбис ПавелецкаяИбис ПавелецкаяИбис ПавелецкаяИбис ПавелецкаяИбис Павелецкая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со 2 дня тура - шведский стол, 2 обеда по программе
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание: обеды (кроме 2), ужины и завтрак в 1 день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата для иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли программа быть изменена?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Светлана
22 авг 2025
Добрый день!
Поездка прошла отлично, всё очень понравилось, спасибо!
Г
Галина
1 авг 2025
Ездили в Тур незабываемые каникулы для родителей с детьми на 5 дней в город Москва. Тур очень понравился, информационно насыщен, всё организовано, всё рассказано, нигде нас не покидали ни гиды
читать дальше

ни организаторы встречающие.

Всё было сделано на высшем уровне, ребёнку очень понравилось, информативно было интересно даже взрослому, сопровождали нас на автобусе, всё время рассказывали разные разные исторические данные, какие-то архитектурные данные, то есть информация была постоянной её было много разнообразное интересное не повторяющиеся всё было организовано на высшем уровне рекомендую.

Ездили в Тур незабываемые каникулы для родителей с детьми на 5 дней в город Москва. ТурЕздили в Тур незабываемые каникулы для родителей с детьми на 5 дней в город Москва. ТурЕздили в Тур незабываемые каникулы для родителей с детьми на 5 дней в город Москва. ТурЕздили в Тур незабываемые каникулы для родителей с детьми на 5 дней в город Москва. ТурЕздили в Тур незабываемые каникулы для родителей с детьми на 5 дней в город Москва. ТурЕздили в Тур незабываемые каникулы для родителей с детьми на 5 дней в город Москва. ТурЕздили в Тур незабываемые каникулы для родителей с детьми на 5 дней в город Москва. ТурЕздили в Тур незабываемые каникулы для родителей с детьми на 5 дней в город Москва. ТурЕздили в Тур незабываемые каникулы для родителей с детьми на 5 дней в город Москва. ТурЕздили в Тур незабываемые каникулы для родителей с детьми на 5 дней в город Москва. Тур

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

Рождественский тур для родителей с детьми в Москве. Сокращенная программа
На автобусе
4 дня
Рождественский тур для родителей с детьми в Москве. Сокращенная программа
Начало: Москва
3 янв в 10:00
от 32 250 ₽ за человека
Новогодний тур для родителей с детьми в Москве
На автобусе
4 дня
Новогодний тур для родителей с детьми в Москве
Начало: Москва
29 дек в 10:00
от 28 200 ₽ за человека
Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
На автобусе
5 дней
Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
Начало: Москва
3 янв в 10:00
от 38 850 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы