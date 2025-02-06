1 день

Прибытие. Экскурсия в музей «Стрелецкие палаты», по Замоскворечью

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Размещение в гостинице после 14:00.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

12:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

14:00 Экскурсия в музей «Стрелецкие палаты».

Новогодняя костюмированная экскурсия с мастер-классом по изготовлению тряпичной куклы.

На программе Вас ожидает костюмированная экскурсия по экспозиции музея московских стрельцов «Стрелецкие палаты», а также знакомство с историей тряпичной куклы на Руси, ролью куклы в быту, обучение приемам изготовления куклы в соответствии с народными традициями.

16:00 Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы — настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.

Возвращение в гостиницу на автобусе, не позднее 18:00.