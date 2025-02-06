Новогодний тур для родителей с детьми в Москве

Приглашаем встретить Новый год в столице, где мы посетим новогоднюю костюмированную экскурсию в музее «Стрелецкие палаты» и увидим киноелку на Мосфильме.

А также поучаствуем в экскурсии по Москве и посетим природно-ландшафтный музей-заповедник Коломенское.

Финалом и изюминкой программы станет традиционное зимнее развлечение — катание в конном экипаже и традиционное чаепитие.
5
3 отзыва
Новогодний тур для родителей с детьми в Москве
Новогодний тур для родителей с детьми в Москве
Новогодний тур для родителей с детьми в Москве
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия в музей «Стрелецкие палаты», по Замоскворечью

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Размещение в гостинице после 14:00.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

12:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

14:00 Экскурсия в музей «Стрелецкие палаты».

Новогодняя костюмированная экскурсия с мастер-классом по изготовлению тряпичной куклы.

На программе Вас ожидает костюмированная экскурсия по экспозиции музея московских стрельцов «Стрелецкие палаты», а также знакомство с историей тряпичной куклы на Руси, ролью куклы в быту, обучение приемам изготовления куклы в соответствии с народными традициями.

16:00 Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы — настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.

Возвращение в гостиницу на автобусе, не позднее 18:00.

Прибытие. Экскурсия в музей «Стрелецкие палаты», по ЗамоскворечьюПрибытие. Экскурсия в музей «Стрелецкие палаты», по ЗамоскворечьюПрибытие. Экскурсия в музей «Стрелецкие палаты», по ЗамоскворечьюПрибытие. Экскурсия в музей «Стрелецкие палаты», по Замоскворечью
2 день

Новогодняя елка на киностудии «Мосфильм»

Завтрак.

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

11:00 Новогодняя елка на Мосфильме.

Главная киностудия страны — «Мосфильм» приглашает вас на невероятное новогоднее представление.

Добро пожаловать на наше абсолютно новое семейное шоу «Полный вперед!» — сказочный спектакль о невероятных приключениях Деда Мороза и его помощников с авторскими декорациями, невероятными спецэффектами, яркими костюмами и прекрасной оркестровой музыкой!

В спектакле задействованы настоящие звезды кино и телевидения.

Обед в кафе города.

Возвращение в гостиницу на автобусе, не позднее 15:00.

Дополнительно приобретается новогодний подарок.

Новогодняя елка на киностудии «Мосфильм»Новогодняя елка на киностудии «Мосфильм»Новогодняя елка на киностудии «Мосфильм»Новогодняя елка на киностудии «Мосфильм»
3 день

Обзорная экскурсия по городу

Завтрак.

12:00Отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу — «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

16:00 Экскурсия на смотровую площадку башни Федерация.

Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» — незабываемое, завораживающее зрелище.

Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии.

PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России как самая высокая смотровая площадка.

Современные развлекательные зоны, некоторые из которых абсолютно уникальны и не имеют аналогов в мире.

Например, лаборатория мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.

Возвращение в гостиницу на автобусе, не позднее 18:00.

Обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу
4 день

Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское». Отъезд

Завтрак.

11:00Отъезд от гостиницы на автобусе.

Экскурсия «Царская резиденция — Коломенское».

Коломенское – бывшая царская резиденция, подмосковное село; ныне — государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, расположен недалеко от центра города, на живописном берегу Москвы-реки, занимает территорию 390 га.

Эта интерактивная новогодняя программа начнется на красном крыльце дворца царя Алексея Михайловича.

Экскурсовод в старинном русском костюме проводит вас во дворец, где во время прогулки по царским палатам вам расскажут о роскошных пирах, традиционных угощениях и напитках, о зимних праздниках и традициях, о жизни царской семьи и даже о том, как утепляли и отапливали дворец в зимнее время.

Исследуя дворец, вы окажетесь в подклете государевых хором и окунетесь в атмосферу рождественских чудес и новогодних сюрпризов.

К примеру, один из них — дефиле нарядов новогодних елок, в котором будут задействованы сами зрители.

Финалом и изюминкой программы станет традиционное зимнее развлечение — катание в конном экипаже и традиционное чаепитие.

Угощение чай с пирогами.

Возвращение в гостиницу на автобусе, не позднее 15:00.

Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское». ОтъездЭкскурсия «Царская резиденция - Коломенское». ОтъездЭкскурсия «Царская резиденция - Коломенское». ОтъездЭкскурсия «Царская резиденция - Коломенское». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номерОсновное место ребенок до 14 летТретий в номереДоп. место ребенок1-местный номер
Холидей Инн Москва Сущевский 4* 29 000 27 100 25 000 23 000 37 100
Холидей Инн Москва Лесная 4* 31 050 29 050 25 000 23 100 41 100
Аэростар 4* 28 200 26 300 25 000 23 000 37 500

Варианты проживания

Сущевский

3 ночи

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.

Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».

СущевскийСущевскийСущевскийСущевскийСущевскийСущевский

Лесная

3 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

ЛеснаяЛеснаяЛеснаяЛеснаяЛеснаяЛесная

Аэростар

3 ночи

Гостиница «Аэростар» располагается на Ленинградском проспекте Москвы, рядом со станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, гости получат также услуги менеджера, который сможет помочь им в любом вопросе.

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы «Аэростар». Станция метро «Динамо» - в 7.

АэростарАэростарАэростарАэростарАэростарАэростар

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча или проводы на вокзале/в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Новогодний подарок
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Дополнительные экскурсии и услуги по желанию
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
6 фев 2025
Приятное общение,хорошая организация.
И
5 фев 2025
Спасибо! Все замечательно: и организация тура и сам тур. Оформили оперативно, за два дня, онлайн. На все мои вопросы быстро отвечали, забронировали дополнительные ночи в отеле, и именно в том,
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в котором мне хотелось жить. Тур тоже понравился, поскольку в нём были экскурсии, на которых я ещё не была в Питере (например, императорский дворец и верхний сад в Петергофе), экскурсия на один день в Карелию, а также были свободные дни, которые я использовала по своему усмотрению. Спасибо, Большая Страна, за все! Подписалась на вас в соцсетях. 😊

У
4 фев 2025
Родители уставшие и довольные)))
Родители уставшие и довольные)))Родители уставшие и довольные)))Родители уставшие и довольные)))

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