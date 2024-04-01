1 день

Москва праздничная

В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отъезд от гостиницы на автобусе в 12:00.

Обзорная экскурсия по городу ― «Москва праздничая».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.

Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол.

Окончание программы в центре города.