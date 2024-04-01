Даже город окутывается в праздничное одеяние, и у каждого появляется возможность попасть в сказку прямо на улицах Москвы.
Приглашаем вас встретить Рождество в столице, где мы сможем посетить парк Остров мечты, полюбоваться звездным небом в планетарии и увидеть киноелку на Мосфильме. А также поучаствуем в экскурсии по Москве и парку Зарядье.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Москва праздничная
В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.
С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.
Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Отъезд от гостиницы на автобусе в 12:00.
Обзорная экскурсия по городу ― «Москва праздничая».
Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.
Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол.
Окончание программы в центре города.
Киноелка на Мосфильме
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиницы на автобусе в 11:00.
Киноелка на Мосфильме «Самый Новый Год! »
Новогоднее представление на киностудии «Мосфильм» «Самый Новый год!» — интерактивная сказка о невероятных приключениях Деда Мороза и Снегурочки, в которой зрителей ждут неожиданные повороты сюжета, масса сюрпризов и настоящее новогоднее чудо!
Гости узнают, как работает волшебная лаборатория изобретения новогодних подарков и познакомятся с ее обитателями ― Профессором Гусем, Енотом, Зайчихой и другими.
Окончание программы в 14.00 на к/с Мосфильма.
Московский планетарий и башня Федарация
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиницы на автобусе в 10:00.
Экскурсия в Московский планетарий.
Планетарий Москвы открывает перед вами удивительный мир звёзд, научных достижений и передовых технологий. В планетарии вы сможете узнать много нового и интересного из истории астрономии, и освоения космоса.
Обед в кафе.
Экскурсия на смотровую площадку башни «Федерация».
Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» ― незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии.
PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России, как самая высокая смотровая площадка, и имеет уникальные современные развлекательные зоны, например, лабораторию мороженогона 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.
Возвращение в гостиницу самостоятельно.
Посещение парка Остров мечты
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиницы на автобусе в 10:00.
Посещение парка «Остров мечты» (билет все включено).
Билет включает в себя проход на территорию парка развлечений и посещение всех аттракционов и шоу. Автопоезд, VR-парк, аквагрим, фото, аркадные и призовые игры оплачиваются отдельно. В тематическом парке представлено более 35 развлечений!
На территории тематического парка представлены как экстремальные аттракционы для любителей адреналина, так и развлечения для самых юных посетителей, поэтому каждый гость найдёт себе занятие по душе!
Среди них ― различные аттракционы, интерактивные развлечения, шоу-программы, встречи с персонажами и полное погружение в мир сказки и волшебства. Многие аттракционы не имеют аналогов в России и Европе.
Обед самостоятельно.
Возвращение в гостиницу самостоятельно.
Посещение парка Зарядье
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.
Отъезд от гостиницы на автобусе в 10:00.
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.
Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Возвращение в гостиницу на автобусене позднее 14:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Основное место ребенок до 14 лет
|Третий в номере
|Доп. место ребенок
|Одноместный номер
|Холидей Инн Москва Сущевский 4*
|34600
|32800
|27900
|26100
|46700
|Холидей Инн Москва Лесная 4*
|37300
|35500
|27900
|26100
|52100
|Белорусская Рэдиссон 4*
|37 850
|36 050
|33 200
|31 400
|51 000
Варианты проживания
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.
Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».
Гостиница «Холидей Инн Лесная»
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
Белорусская Рэдиссон 4
Отель «Radisson Blu Belorusskaya» имеет статус 4 звезды и предоставляет своим гостям широкий спектр дополнительных услуг. Постояльцы могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, уличной парковкой, экспресс-прачечной, трансфером, а с полным перечнем можно ознакомиться на стойке приема и размещения.
Номерной фонд выдержан в едином стиле. В каждой комнате установлены удобные кровати, кондиционеры и рабочее пространство с канцелярскими принадлежностями. В ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены, комплектом махровых полотенец, халатами, тапочками.
Работает роскошный ресторан, в котором по меню можно заказать изысканные блюда русской и европейской кухонь. Также есть круглосуточный лобби-бар, где всегда есть свежая выпечка и различные напитки.
На территории находится шесть конференц-залов разной вместимости. В каждом из них возможна любая расстановка мебели. Опытные менеджеры помогут провести мероприятие на высшем уровне.
До аэропорта Шереметьево можно доехать за 30 минут. В пешей доступности находится железнодорожный вокзал, станция метро и развлекательный центр Депо Москва.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
Дополнительные услуги в парке Остров мечты: автопоезд, VR-парк, аквагрим, фото, аркадные и призовые игры оплачиваются отдельно.
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»).
Стоимость:
- взрослые ― 2000 руб. /чел.;
- льготный ― 1900 руб. /чел.;
- дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
- дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.
Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.
Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.