Рождественский тур для родителей с детьми в Москве

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Рождество ― один из самых любимых праздников нашей страны. Именно в этот праздник все мы волнующе ждем настоящего чуда и волшебства.

Даже город окутывается в праздничное одеяние, и у каждого появляется возможность попасть в сказку прямо на улицах Москвы.

Приглашаем вас встретить Рождество в столице, где мы сможем посетить парк Остров мечты, полюбоваться звездным небом в планетарии и увидеть киноелку на Мосфильме. А также поучаствуем в экскурсии по Москве и парку Зарядье.
Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Остров мечты
Остров мечты
Посетим парк с различными аттракционами, интерактивными развлечениями, шоу-программой, встретимся с персонажами и погрузимся в мир сказки и волшебства
Посещение Панорамы 360
Посещение Панорамы 360
Увидим Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» ― незабываемое, завораживающее зрелище
Киноелка на Мосфильме
Киноелка на Мосфильме
Увидим сказку о невероятных приключениях Деда Мороза и Снегурочки, в которой нас ждут неожиданные повороты сюжета и настоящее новогоднее чудо

Программа тура по дням

1 день

Москва праздничная

В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отъезд от гостиницы на автобусе в 12:00.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничая».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.

Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол.

Окончание программы в центре города.

Москва праздничнаяМосква праздничнаяМосква праздничная
2 день

Киноелка на Мосфильме

Завтрак в гостинице.

Отъезд от гостиницы на автобусе в 11:00.

Киноелка на Мосфильме «Самый Новый Год! »

Новогоднее представление на киностудии «Мосфильм» «Самый Новый год!» — интерактивная сказка о невероятных приключениях Деда Мороза и Снегурочки, в которой зрителей ждут неожиданные повороты сюжета, масса сюрпризов и настоящее новогоднее чудо!

Гости узнают, как работает волшебная лаборатория изобретения новогодних подарков и познакомятся с ее обитателями ― Профессором Гусем, Енотом, Зайчихой и другими.

Окончание программы в 14.00 на к/с Мосфильма.

Киноелка на МосфильмеКиноелка на МосфильмеКиноелка на Мосфильме
3 день

Московский планетарий и башня Федарация

Завтрак в гостинице.

Отъезд от гостиницы на автобусе в 10:00.

Экскурсия в Московский планетарий.

Планетарий Москвы открывает перед вами удивительный мир звёзд, научных достижений и передовых технологий. В планетарии вы сможете узнать много нового и интересного из истории астрономии, и освоения космоса.

Обед в кафе.

Экскурсия на смотровую площадку башни «Федерация».

Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» ― незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии.

PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России, как самая высокая смотровая площадка, и имеет уникальные современные развлекательные зоны, например, лабораторию мороженогона 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.

Возвращение в гостиницу самостоятельно.

Московский планетарий и башня ФедарацияМосковский планетарий и башня ФедарацияМосковский планетарий и башня Федарация
4 день

Посещение парка Остров мечты

Завтрак в гостинице.

Отъезд от гостиницы на автобусе в 10:00.

Посещение парка «Остров мечты» (билет все включено).

Билет включает в себя проход на территорию парка развлечений и посещение всех аттракционов и шоу. Автопоезд, VR-парк, аквагрим, фото, аркадные и призовые игры оплачиваются отдельно. В тематическом парке представлено более 35 развлечений!

На территории тематического парка представлены как экстремальные аттракционы для любителей адреналина, так и развлечения для самых юных посетителей, поэтому каждый гость найдёт себе занятие по душе!

Среди них ― различные аттракционы, интерактивные развлечения, шоу-программы, встречи с персонажами и полное погружение в мир сказки и волшебства. Многие аттракционы не имеют аналогов в России и Европе.

Обед самостоятельно.

Возвращение в гостиницу самостоятельно.

Посещение парка Остров мечтыПосещение парка Остров мечтыПосещение парка Остров мечты
5 день

Посещение парка Зарядье

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.

Отъезд от гостиницы на автобусе в 10:00.

Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Возвращение в гостиницу на автобусене позднее 14:00.

Посещение парка ЗарядьеПосещение парка ЗарядьеПосещение парка Зарядье

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаМесто в двухместном номереОсновное место ребенок до 14 летТретий в номереДоп. место ребенокОдноместный номер
Холидей Инн Москва Сущевский 4*3460032800279002610046700
Холидей Инн Москва Лесная 4*3730035500279002610052100
Белорусская Рэдиссон 4*37 85036 05033 20031 40051 000

Варианты проживания

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»

4 ночи

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.

Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»

Гостиница «Холидей Инн Лесная»

4 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»

Белорусская Рэдиссон 4

4 ночи

Отель «Radisson Blu Belorusskaya» имеет статус 4 звезды и предоставляет своим гостям широкий спектр дополнительных услуг. Постояльцы могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, уличной парковкой, экспресс-прачечной, трансфером, а с полным перечнем можно ознакомиться на стойке приема и размещения.

Номерной фонд выдержан в едином стиле. В каждой комнате установлены удобные кровати, кондиционеры и рабочее пространство с канцелярскими принадлежностями. В ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены, комплектом махровых полотенец, халатами, тапочками.

Работает роскошный ресторан, в котором по меню можно заказать изысканные блюда русской и европейской кухонь. Также есть круглосуточный лобби-бар, где всегда есть свежая выпечка и различные напитки.

На территории находится шесть конференц-залов разной вместимости. В каждом из них возможна любая расстановка мебели. Опытные менеджеры помогут провести мероприятие на высшем уровне.

До аэропорта Шереметьево можно доехать за 30 минут. В пешей доступности находится железнодорожный вокзал, станция метро и развлекательный центр Депо Москва.

Белорусская Рэдиссон 4Белорусская Рэдиссон 4Белорусская Рэдиссон 4Белорусская Рэдиссон 4Белорусская Рэдиссон 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?

Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.

Дополнительные услуги в парке Остров мечты: автопоезд, VR-парк, аквагрим, фото, аркадные и призовые игры оплачиваются отдельно.

Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»).

Стоимость:

  • взрослые ― 2000 руб. /чел.;
  • льготный ― 1900 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
  • дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.

Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.

Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

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