А также поучаствуем в экскурсии по Москве и посетим природно-ландшафтный музей-заповедник Коломенское.
Финалом и изюминкой программы станет традиционное зимнее развлечение — катание в конном экипаже и традиционное чаепитие.
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/moskva/rozhdestvenskij-tur-dlya-roditelej-s-detmi-v-moskve-241759
янв
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по городу
Отъезд от гостиницы на автобусе.
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Размещение в гостинице после с 14:00.
С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.
12:00 Обзорная экскурсия по городу — «Москва праздничная».
Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?
В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, государственный исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.
16:00 Экскурсия на смотровую площадку башни Федерация.
Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» – незабываемое, завораживающее зрелище.
Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии.
PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России как самая высокая смотровая площадка.
Современные развлекательные зоны, некоторые из которых абсолютно уникальны и не имеют аналогов в мире.
Например, лаборатория мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.
Возвращение в гостиницу на автобусе, не позднее 18:00.
Экскурсия на киностудии «Мосфильм». Новогодняя елка
Завтрак.
10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Экскурсия на киностудии «Мосфильм».
Участники пройдут по территории киноконцерна «Мосфильм», которому в этом году исполняется 100 лет.
В программе экскурсии: уникальная коллекция ретроавтомобилей, старинных карет и актёрского реквизита, элементы декораций к различным кинопремьерам, стенды с раритетной операторской техникой, площадки, на которых снимались легендарные фильмы.
13:00 Новогодняя елка на Мосфильме.
Главная киностудия страны — «Мосфильм» приглашает вас на невероятное новогоднее представление.
Добро пожаловать на наше абсолютно новое семейное шоу «Полный вперед!» —сказочный спектакль о невероятных приключениях Деда Мороза и его помощников с авторскими декорациями, невероятными спецэффектами, яркими костюмами и прекрасной оркестровой музыкой!
В спектакле задействованы настоящие звезды кино и телевидения.
Обед в кафе города.
Возвращение в гостиницу на автобусе, не позднее 17:00.
Дополнительно приобретается новогодний подарок.
Посещение парка «Остров мечты»
Завтрак.
11:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Посещение парка «Остров мечты» (билет все включено).
Билет включает в себя проход на территорию парка развлечений и посещение всех аттракционов и шоу.
Автопоезд, VR-парк, аквагрим, фото, аркадные и призовые игры оплачиваются отдельно.
В тематическом парке представлено более 35 развлечений!
На территории тематического парка представлены как экстремальные аттракционы для любителей адреналина, так и развлечения для самых юных посетителей, поэтому каждый гость найдёт себе занятие по душе!
Среди них – различные аттракционы, интерактивные развлечения, шоу-программы, встречи с персонажами и полное погружение в мир сказки и волшебства.
Многие аттракционы не имеют аналогов в России и Европе.
Обед — самостоятельно.
Возвращение в гостиницу самостоятельно.
Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское». Отъезд
Завтрак.
10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
12:00 Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское».
Коломенское – бывшая царская резиденция, подмосковное село; ныне – государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, расположен недалеко от центра города, на живописном берегу Москвы-реки, занимает территорию 390 га.
Эта интерактивная новогодняя программа начнется на красном крыльце Дворца царя Алексея Михайловича.
Экскурсовод в старинном русском костюме проводит вас во дворец, где во время прогулки по царским палатам вам расскажут о роскошных пирах, традиционных угощениях и напитках, о зимних праздниках и традициях, о жизни царской семьи и даже о том, как утепляли и отапливали дворец в зимнее время.
Исследуя дворец, вы окажетесь в подклете государевых хором и окунетесь в атмосферу рождественских чудес и новогодних сюрпризов.
К примеру, один из них — дефиле нарядов новогодних елок, в котором будут задействованы сами зрители.
Финалом и изюминкой программы станет традиционное зимнее развлечение — катание в конном экипаже и традиционное чаепитие.
Угощение чай с пирогами.
Возвращение в гостиницу, не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|Основное место ребенок до 14 лет
|Третий в номере
|Доп. место ребенок
|1-местный номер
|Холидей Инн Москва Сущевский 4*
|31 400
|29 600
|27 400
|25 600
|39 500
|Холидей Инн Москва Лесная 4*
|33 450
|31 650
|27 300
|25 600
|43 500
|Аэростар 4*
|30 600
|28 800
|27 400
|25 600
|39 900
Варианты проживания
Сущевский
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.
Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».
Лесная
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
Аэростар
Гостиница «Аэростар» располагается на Ленинградском проспекте Москвы, рядом со станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, гости получат также услуги менеджера, который сможет помочь им в любом вопросе.
Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы «Аэростар». Станция метро «Динамо» - в 7.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча или проводы на вокзале/в аэропорту
- Проезд на общественном транспорте
- Новогодний подарок
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Дополнительные экскурсии и услуги по желанию
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.