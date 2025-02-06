1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу

Отъезд от гостиницы на автобусе.

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Размещение в гостинице после с 14:00.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

12:00 Обзорная экскурсия по городу — «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, государственный исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

16:00 Экскурсия на смотровую площадку башни Федерация.

Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» – незабываемое, завораживающее зрелище.

Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии.

PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России как самая высокая смотровая площадка.

Современные развлекательные зоны, некоторые из которых абсолютно уникальны и не имеют аналогов в мире.

Например, лаборатория мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.

Возвращение в гостиницу на автобусе, не позднее 18:00.