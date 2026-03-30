1 день

Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва»

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Начало ориентировочно в 12:00.

Отправление на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва» — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столице, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Увидим самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Посещение Измайловского кремля — Измайловский кремль, это самое русское место в Москве, путешествие в царскую Русь!

Вы перенесетесь на несколько веков назад в удивительный город из русских сказок.

Яркие расписные терема с островерхими крышами, белокаменная резьба, сверкающие на солнце купола.

Вы прогуляетесь по брусчатой площади мимо сугробов, украшенных гирляндами, вдохнете аромат горячего сбитня и пряных медовых пряников с самой знаменитой ярмарки Москвы.

Здесь вы сделаете самые атмосферные фотографии вашей поездки!

Вы посетите музей водки — там Вас ждут уютное тепло и вековые традиции!

Это не просто музей, а настоящее путешествие в историю русской души.

В уютных залах с аутентичной обстановкой вам раскроют все секреты и легенды национального напитка: от древних рецептов до императорских градусов.

А после — вас ждет дегустация в хорошей компании!

Окончание программы в отеле.

Свободное время.

