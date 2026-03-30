Новогоднее путешествие в Москву. Сокращенная программа

Новогоднее путешествие в Москву
Новогодние каникулы в Москве для всей семьи с проживанием в комфортном отеле.

В программе — экскурсии по новогодней столице, посещение Красной площади, Кремля, Оружейной палаты — всемирно известного музея-сокровищницы, киностудии «Мосфильм»
и Измайловского кремля.

В музее водки мы узнаем все от древних рецептов до императорских градусов, а затем нас ждет дегустация в хорошей компании.

С расширенной программой на 4 дня можно познакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/moskva/novogodnee-puteshestvie-v-moskvu-347642.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва»

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Начало ориентировочно в 12:00.

Отправление на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва» — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столице, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Увидим самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Посещение Измайловского кремля — Измайловский кремль, это самое русское место в Москве, путешествие в царскую Русь!

Вы перенесетесь на несколько веков назад в удивительный город из русских сказок.

Яркие расписные терема с островерхими крышами, белокаменная резьба, сверкающие на солнце купола.

Вы прогуляетесь по брусчатой площади мимо сугробов, украшенных гирляндами, вдохнете аромат горячего сбитня и пряных медовых пряников с самой знаменитой ярмарки Москвы.

Здесь вы сделаете самые атмосферные фотографии вашей поездки!

Вы посетите музей водки — там Вас ждут уютное тепло и вековые традиции!

Это не просто музей, а настоящее путешествие в историю русской души.

В уютных залах с аутентичной обстановкой вам раскроют все секреты и легенды национального напитка: от древних рецептов до императорских градусов.

А после — вас ждет дегустация в хорошей компании!

Окончание программы в отеле.

Свободное время.

2 день

Пешая прогулка по историческому центру

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Пешая прогулка по историческому центру «Сердце России в новогодних огнях!».

Вы своими ногами ступите на брусчатку Красной площади — главного символа страны!

Вас ошеломит ослепительная иллюминация: знаменитые куранты на Спасской башне готовятся к праздничному бою.

Увидите храм Василия Блаженного, который зимой похож на огромную пряничную, почти игрушечно прекрасную церковь.

Вы прогуляетесь по улице Никольской — самой нарядной улице Москвы, где тысячи сверкающих шаров создают ощущение, что вы идете под хрустальным сводом.

Вы почувствуете дух великого искусства у легендарного Большого театра и загадаете желание у Нулевого километра по дороге в уютный Александровский сад.

Посещение с экскурсионным обслуживанием Оружейной Палаты — всемирно известного музея-сокровищницы, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов: произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи, уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты разных веков, коллекция оружия.

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

3 день

Экскурсия на киностудию «Мосфильм». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом.

Освобождение номеров до 12:00. Сдача вещей в камеру хранения.

Отправление на экскурсию на автобусе.

Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.

Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.

Трансфер до ТЦ Европейский (ст. метро «Киевская»).

Все торговые центры так или иначе украшают себя к Новому году, но если где-то и царит настоящее новогоднее безумие, так это в «Европейском».

При посещении ТЦ Европейский праздник начинается еще при входе и продолжается внутри здания — полет фантазии оформителей не знает границ, каждый год разное, но всегда неожиданное и захватывающее.

В «Европейском» можно прекрасно провести время, покупая подарки и сувениры, выпить кофе или поесть в многочисленных ресторанах и кафе, любуясь новогодним убранством.

Окончание программы в у ТЦ «Европейский» (ст. метро «Киевская») в 14:00-15:00.

Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Сафмар Сущёвский (бывш. Холидей ИНН Сущёвский) (м. Рижская)

СтоимостьДополнительная ночь в отеле
2-местный стандарт21 150По запросу
1-местное размещение29 200
Доп. место21 150

Скидка для детей до 16 лет — 150 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Сущевский Сафмар»

2 ночи

Отель «Сущевский Сафмар» — современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.

Для проведения деловых встреч, конференций, семинаров и переговоров есть специально оборудованный конференц-зал.

Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 23,7 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии, входные билеты по программе тура
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 850 руб. /из аэропорта - от 3 850 руб. /машина
  • Дополнительные экскурсии
  • Доп. ночь в отеле
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Москва
Какие скидки есть в туре?

Скидка для детей до 16 лет — 150 руб. /чел.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

