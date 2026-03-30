В программе — экскурсии по новогодней столице, посещение Красной площади, Кремля, Оружейной палаты — всемирно известного музея-сокровищницы, киностудии «Мосфильм»
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва»
Прибытие в Москву.
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Начало ориентировочно в 12:00.
Отправление на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва» — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столице, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Увидим самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Посещение Измайловского кремля — Измайловский кремль, это самое русское место в Москве, путешествие в царскую Русь!
Вы перенесетесь на несколько веков назад в удивительный город из русских сказок.
Яркие расписные терема с островерхими крышами, белокаменная резьба, сверкающие на солнце купола.
Вы прогуляетесь по брусчатой площади мимо сугробов, украшенных гирляндами, вдохнете аромат горячего сбитня и пряных медовых пряников с самой знаменитой ярмарки Москвы.
Здесь вы сделаете самые атмосферные фотографии вашей поездки!
Вы посетите музей водки — там Вас ждут уютное тепло и вековые традиции!
Это не просто музей, а настоящее путешествие в историю русской души.
В уютных залах с аутентичной обстановкой вам раскроют все секреты и легенды национального напитка: от древних рецептов до императорских градусов.
А после — вас ждет дегустация в хорошей компании!
Окончание программы в отеле.
Свободное время.
Пешая прогулка по историческому центру
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Пешая прогулка по историческому центру «Сердце России в новогодних огнях!».
Вы своими ногами ступите на брусчатку Красной площади — главного символа страны!
Вас ошеломит ослепительная иллюминация: знаменитые куранты на Спасской башне готовятся к праздничному бою.
Увидите храм Василия Блаженного, который зимой похож на огромную пряничную, почти игрушечно прекрасную церковь.
Вы прогуляетесь по улице Никольской — самой нарядной улице Москвы, где тысячи сверкающих шаров создают ощущение, что вы идете под хрустальным сводом.
Вы почувствуете дух великого искусства у легендарного Большого театра и загадаете желание у Нулевого километра по дороге в уютный Александровский сад.
Посещение с экскурсионным обслуживанием Оружейной Палаты — всемирно известного музея-сокровищницы, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов: произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи, уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты разных веков, коллекция оружия.
Окончание программы в центре города.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм». Отъезд
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Освобождение номеров до 12:00. Сдача вещей в камеру хранения.
Отправление на экскурсию на автобусе.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.
Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Трансфер до ТЦ Европейский (ст. метро «Киевская»).
Все торговые центры так или иначе украшают себя к Новому году, но если где-то и царит настоящее новогоднее безумие, так это в «Европейском».
При посещении ТЦ Европейский праздник начинается еще при входе и продолжается внутри здания — полет фантазии оформителей не знает границ, каждый год разное, но всегда неожиданное и захватывающее.
В «Европейском» можно прекрасно провести время, покупая подарки и сувениры, выпить кофе или поесть в многочисленных ресторанах и кафе, любуясь новогодним убранством.
Окончание программы в у ТЦ «Европейский» (ст. метро «Киевская») в 14:00-15:00.
Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Сафмар Сущёвский (бывш. Холидей ИНН Сущёвский) (м. Рижская)
|Стоимость
|Дополнительная ночь в отеле
|2-местный стандарт
|21 150
|По запросу
|1-местное размещение
|29 200
|Доп. место
|21 150
Скидка для детей до 16 лет — 150 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Сущевский Сафмар»
Отель «Сущевский Сафмар» — современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.
Для проведения деловых встреч, конференций, семинаров и переговоров есть специально оборудованный конференц-зал.
Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 23,7 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии, входные билеты по программе тура
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 850 руб. /из аэропорта - от 3 850 руб. /машина
- Дополнительные экскурсии
- Доп. ночь в отеле
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Какие скидки есть в туре?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.