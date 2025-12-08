Мои заказы

Новогодняя столица 2026 - Рязань. Тур в Рязанскую и Московскую области

Новогодняя столица 2026 - Рязань
Не упустите шанс встретить Новый год в полной волшебства зимней Рязани, познакомиться с медоварением в Коломне, попробовать изготовить зарайскую коврижку и насладиться рязанским шоколадом! Прогулки по главным достопримечательностям старинных городов, красивые кремли и храмы, интересные факты из жизни знаменитого русского поэта, а также несколько увлекательных мастер-классов подарят праздничное новогоднее настроение и останутся в Вашей памяти на долгие годы.
Новогодняя столица 2026 - Рязань. Тур в Рязанскую и Московскую областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодняя столица 2026 - Рязань. Тур в Рязанскую и Московскую областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодняя столица 2026 - Рязань. Тур в Рязанскую и Московскую областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Посещение Коломенского кремля и музея «Тайны Коломенской медовуши» с интерактивной программой и дегустацией

08:00 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:15 Отправление в г. Коломну.

Коломна – один из древнейших городов Подмосковья, любимый город Дмитрия Донского. Ее главный символ – Коломенский кремль, он остается неприступным для захватчиков с 16 века.

Экскурсия по территории Коломенского кремля.

В программе осмотр:

  • фрагменты крепостной стены и сохранившиеся башни, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая;
  • Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье;
  • Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.);
  • Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.) – одна из самых древних построек коломенского кремля, в ней 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской;
  • церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.

Посещение музея «Тайны Коломенской медовуши» с интерактивной программой и дегустацией в винных погребах.

Мёд – это древний символ здоровья, богатства и благополучия. Коломна испокон веков была центром пчеловодства, где развивались и сохранялись традиции медоварения.

Под прохладными сводами погреба боярского дома встретят ключница, медовар и его помощник бортник. Познакомят с историей старинного промысла, историей пчеловодства и медоварения не только в теории, но и на вкус.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Рязань.

Размещение в отеле «Ока 3*» г. Рязань. Номера категории «стандарт».

Подготовка к встрече Нового года.

22:00-03:00 Новогодний банкет в ресторане «Атриум» (при отеле, по желанию за доплату при бронировании тура).

Посещение Коломенского кремля и музея «Тайны Коломенской медовуши» с интерактивной программой и дегустациейПосещение Коломенского кремля и музея «Тайны Коломенской медовуши» с интерактивной программой и дегустациейПосещение Коломенского кремля и музея «Тайны Коломенской медовуши» с интерактивной программой и дегустациейПосещение Коломенского кремля и музея «Тайны Коломенской медовуши» с интерактивной программой и дегустацией
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля. Музей истории рязанского шоколада и дегустация

Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля:

  1. Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина, летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату. На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм.
  2. Памятник С. А. Есенину – главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.
  3. Церковь Спаса на Яру, изящная пятиглавая, заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.
  4. Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».
  5. С «набережной» реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского кремля.

Прогулка по территории Рязанского кремля (самостоятельно). Успенский собор и соборная колокольня – главные доминанты как кремля, так и города.

Обед в кафе города.

Экскурсия в самый удивительный музей про Рязань и шоколад – Музей истории рязанского шоколада.

Откуда в Рязани шоколад? Что такое Рязанская чоколава? Причем здесь Император Александр I? Почему Рязань можно считать родиной молочного шоколада? Как Рязань связана с Нестле, узнаете на интерактивной экскурсии «Рязанская Чоколава».

Также здесь расскажут о местном Арбате – улице Почтовой, получившей свое название от находившегося здесь почтамта.

В завершение мастер-класс по изготовлению Рязанской Чоколавы, а также дегустация.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время в новогодней Рязани.

Ужин в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля. Музей истории рязанского шоколада и дегустацияОбзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля. Музей истории рязанского шоколада и дегустацияОбзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля. Музей истории рязанского шоколада и дегустацияОбзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля. Музей истории рязанского шоколада и дегустация
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Село Константиново, Зарайск и его кремль, мастер-класс

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в с. Константиново – на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» – Сергея Есенина.

Музей-заповедник С. А. Есенина в с. Константиново.

Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин. В Константиново прошли его детство и юность.

Посещение экспозиций музея – возможность прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности, в программе:

  • мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина;
  • дом священника И. Я. Смирнова;
  • земская школа;
  • усадьба Л. И. Кашиной и Музей поэмы «Анна Снегина»;
  • литературный музей;
  • каретный двор.

Обед.

Отправление в г. Зарайск.

Зарайск уютный городок на берегу реки Осётр. Идеальное место для путешественников и ценителей русской древности и стариныэ.

Экскурсия по территории Зарайского кремля.

Жемчужина города и всего Подмосковья – Зарайский кремль, самый маленький в России. И один из 12 сохранившихся в России. Построен в XVI веке и сохранился почти в первозданном виде.

Экскурсия по территории Зарайского кремля редкая возможность погрузится в историю и обычаи 16 века, услышать удивительные легенды, дошедшие до нас из глубины веков, подняться на крепостные стены, откуда открывается чудесный вид на город.

Знакомство с гастрономическим брендом города – зарайской коврижкой.

В Зарайске создали актуальную версию старинного лакомства, сделав его гастрономическим брендом города.

Коврижка – старинное блюдо русской кухни, похожее на пряник, но отличается уникальным составом, благодаря добавлению меда она долго не черствеет, а сочетание специй придает сил и бодрости. Это первый помощник на Руси в дальней дороге и военных походах.

Мастер-класс по приготовлению коврижки – «Зарайский замес» возможность приготовить свое собственное неповторимое лакомство.

Участников мастер-класса станут обладателями секретных рецептов и свойств специй. В завершение присвоение почетного звания «Коврижкопекца».

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Село Константиново, Зарайск и его кремль, мастер-классСело Константиново, Зарайск и его кремль, мастер-классСело Константиново, Зарайск и его кремль, мастер-классСело Константиново, Зарайск и его кремль, мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Рязани.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместное размещение
Ока29 99036 080

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Ока»

2 ночи

Гостиница «Ока» — комфортный отель для размещения туристов, командировочных и других гостей Рязани. Первая причина — удобная локация на карте города. Отель располагается по адресу Куйбышевское шоссе, д. 25/15, неподалеку от центра Рязани и Олимпийского городка.

Для гостей подготовлены 134 номера, кафе и ресторан, сауна и, конечно, достойный сервис.

Номерной фонд гостиницы состоит из различных категорий от эконома до люкса. Вне зависимости от уровня комфортности в каждом из номеров есть приятное цветовое оформление и интерьер, электронный замок, вентилятор, обогреватель, чайный набор, телевизор, телефон, холодильник, индивидуальный сейф, фен.

Кафе «Лаффит» и ресторан «Атриум» позаботятся о сытости гостей отеля. Цены на блюда весьма демократичные

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет около 5 км и легко преодолевается на такси или общественном транспорте.

Отель «Ока»Отель «Ока»Отель «Ока»Отель «Ока»Отель «Ока»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Новогодний банкет: с 15 лет - 7 000 руб. /чел. до 14 лет (детское меню) - 3 000 руб. /чел
  • С 15 лет - 7 000 руб. /чел
  • До 14 лет (детское меню) - 3 000 руб. /чел
  • Доплата за одноместное размещение - 6 090 руб
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Есть услуга «Выбор места», менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  5. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  6. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

Московский калейдоскоп. Осенне-зимний тур на 6 дней
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Московский калейдоскоп. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Россия, Москва
10 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 30 950 ₽ за человека
Прогулки по столице. Экскурсионный тур
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Прогулки по столице. Экскурсионный тур
Начало: Москва
11 дек в 10:00
18 дек в 10:00
от 22 300 ₽ за человека
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 15 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы