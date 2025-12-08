08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в с. Константиново – на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» – Сергея Есенина.

Музей-заповедник С. А. Есенина в с. Константиново.

Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин. В Константиново прошли его детство и юность.

Посещение экспозиций музея – возможность прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности, в программе:

мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина;

дом священника И. Я. Смирнова;

земская школа;

усадьба Л. И. Кашиной и Музей поэмы «Анна Снегина»;

литературный музей;

каретный двор.

Обед.

Отправление в г. Зарайск.

Зарайск – уютный городок на берегу реки Осётр. Идеальное место для путешественников и ценителей русской древности и стариныэ.

Экскурсия по территории Зарайского кремля.

Жемчужина города и всего Подмосковья – Зарайский кремль, самый маленький в России. И один из 12 сохранившихся в России. Построен в XVI веке и сохранился почти в первозданном виде.

Экскурсия по территории Зарайского кремля – редкая возможность погрузится в историю и обычаи 16 века, услышать удивительные легенды, дошедшие до нас из глубины веков, подняться на крепостные стены, откуда открывается чудесный вид на город.

Знакомство с гастрономическим брендом города – зарайской коврижкой.

В Зарайске создали актуальную версию старинного лакомства, сделав его гастрономическим брендом города.

Коврижка – старинное блюдо русской кухни, похожее на пряник, но отличается уникальным составом, благодаря добавлению меда она долго не черствеет, а сочетание специй придает сил и бодрости. Это первый помощник на Руси в дальней дороге и военных походах.

Мастер-класс по приготовлению коврижки – «Зарайский замес» – возможность приготовить свое собственное неповторимое лакомство.

Участников мастер-класса станут обладателями секретных рецептов и свойств специй. В завершение присвоение почетного звания «Коврижкопекца».

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).