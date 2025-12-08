Программа тура по дням
Посещение Коломенского кремля и музея «Тайны Коломенской медовуши» с интерактивной программой и дегустацией
08:00 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:15 Отправление в г. Коломну.
Коломна – один из древнейших городов Подмосковья, любимый город Дмитрия Донского. Ее главный символ – Коломенский кремль, он остается неприступным для захватчиков с 16 века.
Экскурсия по территории Коломенского кремля.
В программе осмотр:
- фрагменты крепостной стены и сохранившиеся башни, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая;
- Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье;
- Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.);
- Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.) – одна из самых древних построек коломенского кремля, в ней 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской;
- церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.
Посещение музея «Тайны Коломенской медовуши» с интерактивной программой и дегустацией в винных погребах.
Мёд – это древний символ здоровья, богатства и благополучия. Коломна испокон веков была центром пчеловодства, где развивались и сохранялись традиции медоварения.
Под прохладными сводами погреба боярского дома встретят ключница, медовар и его помощник бортник. Познакомят с историей старинного промысла, историей пчеловодства и медоварения не только в теории, но и на вкус.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Рязань.
Размещение в отеле «Ока 3*» г. Рязань. Номера категории «стандарт».
Подготовка к встрече Нового года.
22:00-03:00 Новогодний банкет в ресторане «Атриум» (при отеле, по желанию за доплату при бронировании тура).
Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля. Музей истории рязанского шоколада и дегустация
Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля:
- Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина, летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату. На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм.
- Памятник С. А. Есенину – главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.
- Церковь Спаса на Яру, изящная пятиглавая, заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.
- Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».
- С «набережной» реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского кремля.
Прогулка по территории Рязанского кремля (самостоятельно). Успенский собор и соборная колокольня – главные доминанты как кремля, так и города.
Обед в кафе города.
Экскурсия в самый удивительный музей про Рязань и шоколад – Музей истории рязанского шоколада.
Откуда в Рязани шоколад? Что такое Рязанская чоколава? Причем здесь Император Александр I? Почему Рязань можно считать родиной молочного шоколада? Как Рязань связана с Нестле, узнаете на интерактивной экскурсии «Рязанская Чоколава».
Также здесь расскажут о местном Арбате – улице Почтовой, получившей свое название от находившегося здесь почтамта.
В завершение мастер-класс по изготовлению Рязанской Чоколавы, а также дегустация.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время в новогодней Рязани.
Ужин в ресторане гостиницы.
Село Константиново, Зарайск и его кремль, мастер-класс
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в с. Константиново – на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» – Сергея Есенина.
Музей-заповедник С. А. Есенина в с. Константиново.
Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин. В Константиново прошли его детство и юность.
Посещение экспозиций музея – возможность прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности, в программе:
- мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина;
- дом священника И. Я. Смирнова;
- земская школа;
- усадьба Л. И. Кашиной и Музей поэмы «Анна Снегина»;
- литературный музей;
- каретный двор.
Обед.
Отправление в г. Зарайск.
Зарайск – уютный городок на берегу реки Осётр. Идеальное место для путешественников и ценителей русской древности и стариныэ.
Экскурсия по территории Зарайского кремля.
Жемчужина города и всего Подмосковья – Зарайский кремль, самый маленький в России. И один из 12 сохранившихся в России. Построен в XVI веке и сохранился почти в первозданном виде.
Экскурсия по территории Зарайского кремля – редкая возможность погрузится в историю и обычаи 16 века, услышать удивительные легенды, дошедшие до нас из глубины веков, подняться на крепостные стены, откуда открывается чудесный вид на город.
Знакомство с гастрономическим брендом города – зарайской коврижкой.
В Зарайске создали актуальную версию старинного лакомства, сделав его гастрономическим брендом города.
Коврижка – старинное блюдо русской кухни, похожее на пряник, но отличается уникальным составом, благодаря добавлению меда она долго не черствеет, а сочетание специй придает сил и бодрости. Это первый помощник на Руси в дальней дороге и военных походах.
Мастер-класс по приготовлению коврижки – «Зарайский замес» – возможность приготовить свое собственное неповторимое лакомство.
Участников мастер-класса станут обладателями секретных рецептов и свойств специй. В завершение присвоение почетного звания «Коврижкопекца».
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Рязани.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное размещение
|Ока
|29 990
|36 080
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Ока»
Гостиница «Ока» — комфортный отель для размещения туристов, командировочных и других гостей Рязани. Первая причина — удобная локация на карте города. Отель располагается по адресу Куйбышевское шоссе, д. 25/15, неподалеку от центра Рязани и Олимпийского городка.
Для гостей подготовлены 134 номера, кафе и ресторан, сауна и, конечно, достойный сервис.
Номерной фонд гостиницы состоит из различных категорий от эконома до люкса. Вне зависимости от уровня комфортности в каждом из номеров есть приятное цветовое оформление и интерьер, электронный замок, вентилятор, обогреватель, чайный набор, телевизор, телефон, холодильник, индивидуальный сейф, фен.
Кафе «Лаффит» и ресторан «Атриум» позаботятся о сытости гостей отеля. Цены на блюда весьма демократичные
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет около 5 км и легко преодолевается на такси или общественном транспорте.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Новогодний банкет: с 15 лет - 7 000 руб. /чел. до 14 лет (детское меню) - 3 000 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение - 6 090 руб
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Есть услуга «Выбор места», менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.