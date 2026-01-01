1 день

Коломенское

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / освобождение номеров до 12:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется!

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» – бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.

Экскурсия «Парадная и личная жизнь царя Алексея Михайловича в Коломенском, во дворце», во время экскурсии туристы представят обстановку и атмосферу резиденции, узнают, какими невиданными диковинами русский царь поражал иностранных послов во время приемов.

Чем потчевали гостей на царском пиру, какие кубки поднимали за здоровье государя, как проводил свободное время, где работал и отдыхал царь Алексей Михайлович, а также какое место отводилось банным процедурам в царском быту.

Окончание программы в музее-заповеднике «Коломенское». Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

Дополнительно: Посещение парка «Остров мечты» (входной билет) — первого в России крытого круглогодичного парка развлечений.

На территории парка расположены 27 захватывающих аттракционов в 9 тематических зонах: Деревня Смурфиков, HelloKitty, Черепашки Ниндзя, Гонка мечты, Замок Снежной королевы, Отель Трансильвания, Заброшенный дом, Сказочная деревня, Маугли в стране динозавров.

Стоимость билета – 3100 руб.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160