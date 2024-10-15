«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 6 дней. Осень-зима

«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург»
Приглашаем вас в увлекательное и насыщенное путешествие по двум великим российским городам – Москве и Санкт-Петербургу! Окунетесь в богатую историю и культуру двух столиц, увидите самые известные достопримечательности и насладитесь
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неповторимой атмосферой каждой из них.

В Москве вы посетите Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити и музей-усадьбу «Царицыно».

В Санкт-Петербурге вас ждет обзорная экскурсия по городу с помещением дворца Меншикова, Эрмитаж и загородная экскурсия в Кронштадт. Заезды по четвергам в период с 14.10 по 24.12.24 и с 09.01 по 18.02.25.

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«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 6 дней. Осень-зима
«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 6 дней. Осень-зима
«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 6 дней. Осень-зима
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Москву. Музей-усадьба «Царицыно»

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом.

Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно».

Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М. Казаков.

В начале XIX века парк стал прогулочной зоной, а постройки заняли кофейни и гостиницы.

Позднее здания превратили в дачи, перестроили и изменили исторический облик.

В 1927 году в Царицыне был создан краеведческий музей, в середине 80-х большинство зданий передали Музею декоративно-прикладного искусства народов СССР, и только в 2007 году здесь официально открыли отреставрированный дворцово-парковый ансамбль.

Ныне на территории музея-заповедника можно посетить Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец, Оранжерейный комплекс, Третий Кавалерский корпус.

Посещение Большого дворца и Хлебного дома.

Окончание программы в парке Царицыно.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Приезд в Москву. Музей-усадьба «Царицыно»
2 день

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Кремль. Парк «Зарядье»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 Ориентировочное время начала экскурсионной программы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье».

Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия по Красной площади – главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.

Экскурсия по территории Московского Кремля – колыбели города, с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

Окончание программы в центре.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (1800 руб. /чел.).

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Кремль. Парк «Зарядье»Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Кремль. Парк «Зарядье»Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Кремль. Парк «Зарядье»Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Кремль. Парк «Зарядье»
3 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу –первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Во время путешествия вы проедите по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой – центром музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, новомодный район «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города.

Посещение комплекса «Москва-Сити» –современного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.

Окончание программы в центре «Москва-Сити».

Свободное время.

Дополнительно:

Подъем на смотровую площадку «Панорама 360» башни Федерация в Москва-Сити, где можно не только увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и посетить настоящую фабрику по производству мороженого и шоколада и попробовать в неограниченном количестве только что приготовленный десерт. Стоимость: 2850 руб. /взр., 1700 руб. /дети 7-14 лет.

Переезд на ночном поезде Москва-Санкт-Петербург.

Внимание! Билеты в стоимость тура не входят. Приобретаются за доп. плату.

Если туристы хотят поехать на скоростном поезде «Сапсан», то необходимо брать дополнительную ночь проживания в отеле в Санкт-Петербурге.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве
4 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.

Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.

14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира.

16:00 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (17:30) или свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., часы работы 10:00-22:00).

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». ЭрмитажПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». ЭрмитажПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». ЭрмитажПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». ЭрмитажПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». ЭрмитажПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж
5 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
  • 10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор – это главный храм Военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

18:00 Трансфер по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия».

Автобусная экскурсия в КронштадтАвтобусная экскурсия в КронштадтАвтобусная экскурсия в КронштадтАвтобусная экскурсия в Кронштадт
6 день

Автобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты». Завершение тура

Завтрак в гостинице после ночлега.

Освобождение номеров.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
  • 10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты».

По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга.

Во время экскурсии вы увидите символы нашего города – стрелку Васильевского острова, здания Биржи и Двенадцати коллегий, Кунсткамеру, древних сфинксов и грифонов на Университетской набережной.

Также мы отправимся в бывший промышленный район Васильевского острова, увидим ледокол «Красин» и заглянем в современный творческий кластер Севкабель порт, который разместился в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив.

14:00 Экскурсия во дворец Меншикова – первого губернатора Петербурга и ближайшего сподвижника Петра I.

Его дворец был центром петербургской жизни: здесь проходили праздничные пиры, торжественные приёмы и знаменитые ассамблеи, а сегодня восстановлена уникальная атмосфера быта XVIII в.

15:30 Трансфер от музея на Площадь Восстания (Московский вокзал) до 16:30.

Автобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты». Завершение тураАвтобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты». Завершение тураАвтобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты». Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Максима Заря 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями+ Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный + ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями+ Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный + ОдноместныйВзрослый на доп. кровати + Взрослый на доп. кровати
Стандартный + СтандартныйСтандартный + Бизнес
17.10.242470031900252003180024100
24.10.242530033100255003190024100
31.10.242480032050251503165024100
07.11.24-19.12.242430031000248003140024100

Бородино 4* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный + ОдноместныйВзрослый на доп. кровати + Взрослый на доп. кровати
Стандартный + Стандартный
17.10.24277003720027900
24.10.24-31.10.24281003790028400
07.11.24-19.12.24277003720027900

Бородино 4* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями+ Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный+ ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями+ Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный+ ОдноместныйВзрослый на доп. кровати + Взрослый на доп. кровати
Стандартный + СтандартныйСтандартный + Комфорт
17.10.24-31.10.242840038100288003860027400
07.11.24-19.12.242800037200283003790026900

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в г. Санкт-Петербурге:

Максима Заря 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Атриум 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный + ОдноместныйВзрослый на доп. кровати + Взрослый на доп. кровати
Стандартный + Стандартный
17.10.24253003240024600
24.10.24-31.10.24256003290024600
07.11.24-19.12.24253003240024600

Максима Заря 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
17.10.24-31.10.242640034000
07.11.24-19.12.242580032800

Скидка детям до 14 лет (0-13): 700 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 100 руб.

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Варианты проживания

Отель Максима Заря

2 ночи

Отель расположился в тихом районе Москвы рядом с Ботаническим садом, на который открывается живописный вид. Отель предлагает широкий спектр услуг, благодаря которым Ваш отдых пройдет максимально комфортно. К таким услугам относятся: охраняемая автостоянка, интернет-Wi-Fi, прачечная и гладильная, сейфовые ячейки, банкомат, а также визовая поддержка и круглосуточный room service. В отеле «Максима Ирбис» можно посетить оздоровительный центр.

Номерной фонд представлен уютными номерами различных категорий, начиная от «стандарта» и заканчивая «люксом». Каждый из них оснащен удобной кроватью, телефоном, телевизором со спутниковым вещанием, шкафом, а также ванной комнатой, в которой есть душ, туалетные принадлежности, набор полотенец и фен.

В ресторане «Европа», выполненном в классическом стиле с элементами модерна, подают блюда европейской и русской кухонь. Здесь Вы можете провести деловую встречу со своими Партнерами, романтический ужин, семейный праздник или просто посидеть с друзьями.

Для проведения деловых переговоров, презентаций, семинаров и тренингов в отеле есть современные и многофункциональные конференц-залы, а также переговорные комнаты. Они оснащены необходимым оборудованием и интернетом, которым можно пользоваться бесплатно. Для Вашего удобства отель может предложить организацию кофе-брейков, ланчей, напитков и закусок для всех участников, что поможет провести Ваше мероприятие на высоте.

Из достопримечательностей менее, чем в 1 км от «Максима Заря» находится храм Рождества Пресвятой Богородицы. Мечеть «Ярдэм», Шереметьевский дворец и знаменитая башня Останкино, расположились в 1,6 - 5 км от отеля. Доехать до аэропорта или вокзала не составит труда, даже в час-пик благодаря удачному месторасположению.

Отель Максима ЗаряОтель Максима ЗаряОтель Максима ЗаряОтель Максима ЗаряОтель Максима ЗаряОтель Максима ЗаряОтель Максима ЗаряОтель Максима Заря

Бизнес-отель Бородино

2 ночи

Гостям нравится бизнес-отель «Бородино» в Москве за дизайн номеров и высокий уровень обслуживания.

Бизнес-отель современного класса «Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.

В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.

Для проведения деловых встреч, семинаров и конференций различного уровня подготовлен конференц-зал, включающий в себя специальную оргтехнику.

Рядом с гостиницей культурные и деловые центры столицы, исторически значимые достояния архитектуры, развлекательные комплексы и многое другое, что позволит сделать отдых запоминающимся.

Бизнес-отель БородиноБизнес-отель БородиноБизнес-отель БородиноБизнес-отель БородиноБизнес-отель Бородино

Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Октябрьская Санкт-Петербург 4

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность. Прочитайте честные отзывы туристов и цены 2024 года на проживание в гостинице Октябрьская на официальном сайте 101Hotels.com! Вам доступен актуальный адрес и точное расположение на карте Санкт-Петербурга.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Октябрьская Санкт-Петербург 4Октябрьская Санкт-Петербург 4Октябрьская Санкт-Петербург 4Октябрьская Санкт-Петербург 4

Москва 4

2 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Атриум 3

2 ночи

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3

Отель Ибис Санкт-Петербург

2 ночи

Открытый в 2008 году отель «Ибис Санкт-Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге, на Лиговском проспекте. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.

В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.

Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.

Отель Ибис Санкт-ПетербургОтель Ибис Санкт-ПетербургОтель Ибис Санкт-ПетербургОтель Ибис Санкт-ПетербургОтель Ибис Санкт-Петербург

Поезд Москва - Санкт-Петербург

1 ночь

ЖД переезд Москва – Санкт-Петербург.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в Москве и Санкт-Петербурге
  • Завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе в Петербурге и в Москве
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно из Санкт-Петербурга
  • Ж/д билеты Москва-Санкт-Петербург
  • Проезд на общественном транспорте
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Индивидуальный трансфер по запросу
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Питание, не указанное в программе
  • Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 700 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 100 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
15 окт 2024
Все хорошо.
С
12 окт 2024
Санкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! Роскошный нижний парк, величественный Гатчинский дворец и исторический Юсуповский дворец - все это оставило неизгладимое
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впечатление. Гиды и принимающая сторона были настоящими профессионалами, заботились о нас и делились интересными историями о городе и достопримечательностях.

Отдельное спасибо за возможность посетить Выборг! Парк Монрепо просто завораживает своими осенними пейзажами. Сам город показался мне уютным, чистым и невероятно красивым.

Санкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! Роскошный
И
8 окт 2024
Организация туров четко поставлена. Бронирование самого тура не вызвало сложностей. Гостиница организаторами забронирована заранее и все с учетом времени приезда и выезда. Менеджеры готовы в любое время дня и ночи прийти на помощь и решить все вопросы. СПАСИБО ВАМ ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗА ВАШУ РАБОТУ!!! Будем обращать к вам снова и рассказывать о вас знакомым.

Тур входит в следующие категории Москвы

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