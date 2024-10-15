Программа тура по дням
Приезд в Москву. Музей-усадьба «Царицыно»
Прибытие в Москву.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом.
Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно».
Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М. Казаков.
В начале XIX века парк стал прогулочной зоной, а постройки заняли кофейни и гостиницы.
Позднее здания превратили в дачи, перестроили и изменили исторический облик.
В 1927 году в Царицыне был создан краеведческий музей, в середине 80-х большинство зданий передали Музею декоративно-прикладного искусства народов СССР, и только в 2007 году здесь официально открыли отреставрированный дворцово-парковый ансамбль.
Ныне на территории музея-заповедника можно посетить Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец, Оранжерейный комплекс, Третий Кавалерский корпус.
Посещение Большого дворца и Хлебного дома.
Окончание программы в парке Царицыно.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Кремль. Парк «Зарядье»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Ориентировочное время начала экскурсионной программы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье».
Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.
Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Пешеходная экскурсия по Красной площади – главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.
Экскурсия по территории Московского Кремля – колыбели города, с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.
Окончание программы в центре.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (1800 руб. /чел.).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу –первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Во время путешествия вы проедите по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой – центром музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, новомодный район «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города.
Посещение комплекса «Москва-Сити» –современного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.
Окончание программы в центре «Москва-Сити».
Свободное время.
Дополнительно:
Подъем на смотровую площадку «Панорама 360» башни Федерация в Москва-Сити, где можно не только увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и посетить настоящую фабрику по производству мороженого и шоколада и попробовать в неограниченном количестве только что приготовленный десерт. Стоимость: 2850 руб. /взр., 1700 руб. /дети 7-14 лет.
Переезд на ночном поезде Москва-Санкт-Петербург.
Внимание! Билеты в стоимость тура не входят. Приобретаются за доп. плату.
Если туристы хотят поехать на скоростном поезде «Сапсан», то необходимо брать дополнительную ночь проживания в отеле в Санкт-Петербурге.
Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.
14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира.
16:00 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (17:30) или свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., часы работы 10:00-22:00).
Автобусная экскурсия в Кронштадт
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
- 10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор – это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
18:00 Трансфер по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия».
Автобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты». Завершение тура
Завтрак в гостинице после ночлега.
Освобождение номеров.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
- 10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты».
По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга.
Во время экскурсии вы увидите символы нашего города – стрелку Васильевского острова, здания Биржи и Двенадцати коллегий, Кунсткамеру, древних сфинксов и грифонов на Университетской набережной.
Также мы отправимся в бывший промышленный район Васильевского острова, увидим ледокол «Красин» и заглянем в современный творческий кластер Севкабель порт, который разместился в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив.
14:00 Экскурсия во дворец Меншикова – первого губернатора Петербурга и ближайшего сподвижника Петра I.
Его дворец был центром петербургской жизни: здесь проходили праздничные пиры, торжественные приёмы и знаменитые ассамблеи, а сегодня восстановлена уникальная атмосфера быта XVIII в.
15:30 Трансфер от музея на Площадь Восстания (Московский вокзал) до 16:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Максима Заря 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями+ Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный + Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями+ Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный + Одноместный
|Взрослый на доп. кровати + Взрослый на доп. кровати
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Бизнес
|17.10.24
|24700
|31900
|25200
|31800
|24100
|24.10.24
|25300
|33100
|25500
|31900
|24100
|31.10.24
|24800
|32050
|25150
|31650
|24100
|07.11.24-19.12.24
|24300
|31000
|24800
|31400
|24100
Бородино 4* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный + Одноместный
|Взрослый на доп. кровати + Взрослый на доп. кровати
|Стандартный + Стандартный
|17.10.24
|27700
|37200
|27900
|24.10.24-31.10.24
|28100
|37900
|28400
|07.11.24-19.12.24
|27700
|37200
|27900
Бородино 4* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями+ Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный+ Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями+ Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный+ Одноместный
|Взрослый на доп. кровати + Взрослый на доп. кровати
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Комфорт
|17.10.24-31.10.24
|28400
|38100
|28800
|38600
|27400
|07.11.24-19.12.24
|28000
|37200
|28300
|37900
|26900
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в г. Санкт-Петербурге:
Максима Заря 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Атриум 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный + Одноместный
|Взрослый на доп. кровати + Взрослый на доп. кровати
|Стандартный + Стандартный
|17.10.24
|25300
|32400
|24600
|24.10.24-31.10.24
|25600
|32900
|24600
|07.11.24-19.12.24
|25300
|32400
|24600
Максима Заря 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|17.10.24-31.10.24
|26400
|34000
|07.11.24-19.12.24
|25800
|32800
Скидка детям до 14 лет (0-13): 700 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 100 руб.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
Отель Максима Заря
Отель расположился в тихом районе Москвы рядом с Ботаническим садом, на который открывается живописный вид. Отель предлагает широкий спектр услуг, благодаря которым Ваш отдых пройдет максимально комфортно. К таким услугам относятся: охраняемая автостоянка, интернет-Wi-Fi, прачечная и гладильная, сейфовые ячейки, банкомат, а также визовая поддержка и круглосуточный room service. В отеле «Максима Ирбис» можно посетить оздоровительный центр.
Номерной фонд представлен уютными номерами различных категорий, начиная от «стандарта» и заканчивая «люксом». Каждый из них оснащен удобной кроватью, телефоном, телевизором со спутниковым вещанием, шкафом, а также ванной комнатой, в которой есть душ, туалетные принадлежности, набор полотенец и фен.
В ресторане «Европа», выполненном в классическом стиле с элементами модерна, подают блюда европейской и русской кухонь. Здесь Вы можете провести деловую встречу со своими Партнерами, романтический ужин, семейный праздник или просто посидеть с друзьями.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, семинаров и тренингов в отеле есть современные и многофункциональные конференц-залы, а также переговорные комнаты. Они оснащены необходимым оборудованием и интернетом, которым можно пользоваться бесплатно. Для Вашего удобства отель может предложить организацию кофе-брейков, ланчей, напитков и закусок для всех участников, что поможет провести Ваше мероприятие на высоте.
Из достопримечательностей менее, чем в 1 км от «Максима Заря» находится храм Рождества Пресвятой Богородицы. Мечеть «Ярдэм», Шереметьевский дворец и знаменитая башня Останкино, расположились в 1,6 - 5 км от отеля. Доехать до аэропорта или вокзала не составит труда, даже в час-пик благодаря удачному месторасположению.
Бизнес-отель Бородино
Гостям нравится бизнес-отель «Бородино» в Москве за дизайн номеров и высокий уровень обслуживания.
Бизнес-отель современного класса «Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.
В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.
Для проведения деловых встреч, семинаров и конференций различного уровня подготовлен конференц-зал, включающий в себя специальную оргтехнику.
Рядом с гостиницей культурные и деловые центры столицы, исторически значимые достояния архитектуры, развлекательные комплексы и многое другое, что позволит сделать отдых запоминающимся.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Октябрьская Санкт-Петербург 4
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность. Прочитайте честные отзывы туристов и цены 2024 года на проживание в гостинице Октябрьская на официальном сайте 101Hotels.com! Вам доступен актуальный адрес и точное расположение на карте Санкт-Петербурга.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Москва 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Отель Ибис Санкт-Петербург
Открытый в 2008 году отель «Ибис Санкт-Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге, на Лиговском проспекте. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Поезд Москва - Санкт-Петербург
ЖД переезд Москва – Санкт-Петербург.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в Москве и Санкт-Петербурге
- Завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе в Петербурге и в Москве
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида по программе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно из Санкт-Петербурга
- Ж/д билеты Москва-Санкт-Петербург
- Проезд на общественном транспорте
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Индивидуальный трансфер по запросу
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Питание, не указанное в программе
- Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 700 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 100 руб.