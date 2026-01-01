Вас ждут вечерние огни во время автобусной прогулки по знаменитой Тверской улице до Кремля и Красной площади! Экскурсия
Программа тура по дням
Прибытие. Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы». Теплоходная экскурсия по Москва-реке
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 16:00 и до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
- 16:30 Отъезд от гостиницы Альянс Бородино 4* на автобусе.
- 17:00 Отъезд от гостиницы Сафмар Сущевский 4* на автобусе.
- 17:15 Отъезд от гостиницы Сафмар Лесная 4* на автобусе.
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы».
По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером.
Вы попадёте в совершенно другой город!
Вас ждут вечерние огни во время автобусной прогулки от Пушкинской площади по знаменитой Тверской улице до Кремля и на Красной площади!
19:00 Теплоходная экскурсия по Москва-реке на теплоходе Рэдиссон.
Салют с борта теплохода (праздничный салют может быть отменен по независящим от нашей компании причинам).
Во время водной прогулки Вы насладитесь великолепными панорамами вечерней Москвы, увидите силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба.
Кульминацией программы станет праздничный салют, расцветающий в небе над Москва-рекой.
Окончание программы 22:30.
Экскурсия по Замоскворечью. Экскурсия в Третьяковскую галерею
Завтрак в гостинице.
- 10:40 Отъезд от гостиницы Альянс Бородино 4* на автобусе.
- 11:00 Отъезд от гостиницы Сафмар Сущевский 4* на автобусе.
- 11:30 Отъезд от гостиницы Сафмар Лесная 4* на автобусе.
Экскурсия по Замоскворечью.
Замоскворечье – исторический район старой Москвы – настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.
Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.
Экскурсия в Третьяковскую галерею – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь потрясающими произведениями декоративно–прикладного искусства.
Окончание программы не позднее 15:00 в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Обзорная экскурсия по городу
Завтрак.
- 09:45 Отъезд от гостиницы Альянс Бородино 4* на автобусе.
- 10:00 Отъезд от гостиницы Сафмар Сущевский 4* на автобусе.
- 10:30 Отъезд от гостиницы Сафмар Лесная 4* на автобусе.
Обзорная экскурсия по городу: «Москва многоликая».
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пешеходная прогулка по ВДНХ. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Вещи в камере хранения отеля.
- 10:00 Отъезд от гостиницы Сафмар Лесная 4* на автобусе.
- 10:20 Отъезд от гостиницы Сафмар Сущевский 4* на автобусе.
- 10:40 Отъезд от гостиницы Альянс Бородино 4* на автобусе.
Пешеходная прогулка по ВДНХ.
Экскурсия в павильон Космос.
Окончание программы не позднее 15:00, на ВДНХ.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|Основное место
(ребенок до 14 лет)
|Третий в номер (взрослый)
|Третий в номере (ребенок)
|1-местное
|Сафмар Сущевский 4*, стандартный номер
|29200
|27000
|24500
|22400
|37000
|Сафмар Лесная 4*, стандартный номер
|32150
|30050
|24600
|22400
|43000
|Альянс Бородино 4*, стандартный номер
|29850
|27750
|27800
|25600
|40200
Варианты проживания
Альянс Бородино
Отель «Альянс Бородино» - это 4-звездочный бизнес-отель, расположенный в деловой части столицы - Центральном округе Москвы. Расположение отеля вблизи парка Сокольники и важных транспортных развязок делает его привлекательным как для бизнес-сегмента, так и для туристов. От отеля удобно добираться до центров деловой активности и основных достопримечательностей - как на личном транспорте, так и на общественном. В распоряжении гостей 236 номеров различных категорий, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, 2 ресторана - «Кутузов» и «Денис Давыдов» с возможностью проведения банкета и фуршета, а также лобби-бар «Барклай» на 1 этаже отеля.
Лесная Сафмар
Отель «Лесная Сафмар» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
Есть конференц-комплекс, состоящий из нескольких залов. Также можно арендовать мультимедийное оборудование и канцелярские принадлежности. По запросу организуется кофе-брейк.
До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.
Сущевский Сафмар
Отель «Сущевский Сафмар 4*», бывшийХолидей Инн Москва Сущевский – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины
- Камера хранения на вокзале и в гостинице
- Проезд на общественном транспорте
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.