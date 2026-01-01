1 день

Прибытие. Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы». Теплоходная экскурсия по Москва-реке

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 16:00 и до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

16:30 Отъезд от гостиницы Альянс Бородино 4* на автобусе.

17:00 Отъезд от гостиницы Сафмар Сущевский 4* на автобусе.

17:15 Отъезд от гостиницы Сафмар Лесная 4* на автобусе.

Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы».

По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером.

Вы попадёте в совершенно другой город!

Вас ждут вечерние огни во время автобусной прогулки от Пушкинской площади по знаменитой Тверской улице до Кремля и на Красной площади!

19:00 Теплоходная экскурсия по Москва-реке на теплоходе Рэдиссон.

Салют с борта теплохода (праздничный салют может быть отменен по независящим от нашей компании причинам).

Во время водной прогулки Вы насладитесь великолепными панорамами вечерней Москвы, увидите силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба.

Кульминацией программы станет праздничный салют, расцветающий в небе над Москва-рекой.

Окончание программы 22:30.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160