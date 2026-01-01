Мои заказы

Первомай в Москве

Самые яркие достопримечательности и красивые московские локации в майском семейном туре по столице.

Вас ждут вечерние огни во время автобусной прогулки по знаменитой Тверской улице до Кремля и Красной площади! Экскурсия
в Третьяковскую галерею откроет для вас одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Вечерняя прогулка на теплоходе Рэдиссон подарит новые виды на столицу, а кульминацией программы станет праздничный салют, расцветающий в небе над Москва-рекой.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы». Теплоходная экскурсия по Москва-реке

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 16:00 и до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

  • 16:30 Отъезд от гостиницы Альянс Бородино 4* на автобусе.
  • 17:00 Отъезд от гостиницы Сафмар Сущевский 4* на автобусе.
  • 17:15 Отъезд от гостиницы Сафмар Лесная 4* на автобусе.

Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы».

По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером.

Вы попадёте в совершенно другой город!

Вас ждут вечерние огни во время автобусной прогулки от Пушкинской площади по знаменитой Тверской улице до Кремля и на Красной площади!

19:00 Теплоходная экскурсия по Москва-реке на теплоходе Рэдиссон.

Салют с борта теплохода (праздничный салют может быть отменен по независящим от нашей компании причинам).

Во время водной прогулки Вы насладитесь великолепными панорамами вечерней Москвы, увидите силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба.

Кульминацией программы станет праздничный салют, расцветающий в небе над Москва-рекой.

Окончание программы 22:30.

2 день

Экскурсия по Замоскворечью. Экскурсия в Третьяковскую галерею

Завтрак в гостинице.

  • 10:40 Отъезд от гостиницы Альянс Бородино 4* на автобусе.
  • 11:00 Отъезд от гостиницы Сафмар Сущевский 4* на автобусе.
  • 11:30 Отъезд от гостиницы Сафмар Лесная 4* на автобусе.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы – настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Экскурсия в Третьяковскую галерею – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь потрясающими произведениями декоративно–прикладного искусства.

Окончание программы не позднее 15:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

3 день

Обзорная экскурсия по городу

Завтрак.

  • 09:45 Отъезд от гостиницы Альянс Бородино 4* на автобусе.
  • 10:00 Отъезд от гостиницы Сафмар Сущевский 4* на автобусе.
  • 10:30 Отъезд от гостиницы Сафмар Лесная 4* на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу: «Москва многоликая».

Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

4 день

Пешеходная прогулка по ВДНХ. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Вещи в камере хранения отеля.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы Сафмар Лесная 4* на автобусе.
  • 10:20 Отъезд от гостиницы Сафмар Сущевский 4* на автобусе.
  • 10:40 Отъезд от гостиницы Альянс Бородино 4* на автобусе.

Пешеходная прогулка по ВДНХ.

Экскурсия в павильон Космос.

Окончание программы не позднее 15:00, на ВДНХ.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местноеОсновное место
(ребенок до 14 лет)		Третий в номер (взрослый)Третий в номере (ребенок)1-местное
Сафмар Сущевский 4*, стандартный номер2920027000245002240037000
Сафмар Лесная 4*, стандартный номер3215030050246002240043000
Альянс Бородино 4*, стандартный номер2985027750278002560040200

Варианты проживания

Альянс Бородино

2 ночи

Отель «Альянс Бородино» - это 4-звездочный бизнес-отель, расположенный в деловой части столицы - Центральном округе Москвы. Расположение отеля вблизи парка Сокольники и важных транспортных развязок делает его привлекательным как для бизнес-сегмента, так и для туристов. От отеля удобно добираться до центров деловой активности и основных достопримечательностей - как на личном транспорте, так и на общественном. В распоряжении гостей 236 номеров различных категорий, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, 2 ресторана - «Кутузов» и «Денис Давыдов» с возможностью проведения банкета и фуршета, а также лобби-бар «Барклай» на 1 этаже отеля.

Лесная Сафмар

2 ночи

Отель «Лесная Сафмар» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Есть конференц-комплекс, состоящий из нескольких залов. Также можно арендовать мультимедийное оборудование и канцелярские принадлежности. По запросу организуется кофе-брейк.

До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.

Сущевский Сафмар

2 ночи

Отель «Сущевский Сафмар 4*», бывшийХолидей Инн Москва Сущевский – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины
  • Камера хранения на вокзале и в гостинице
  • Проезд на общественном транспорте
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

