Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней

Приглашаем вас в увлекательное и насыщенное путешествие по двум великим российским городам – Москве и Санкт-Петербургу! Окунетесь в богатую историю и культуру двух столиц, увидите самые известные достопримечательности и насладитесь
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неповторимой атмосферой каждой из них.

В Москве вы посетите Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно».

В Санкт-Петербурге вас ждут театр-макет «Петровская Акватория», Павловск, Нижний парк Петергофа с фонтанами, Исаакиевский собор и нескончаемая красота архитектурных ансамблей.

5
3 отзыва
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Москва. Экскурсия по Александровскому саду. Красная площадь, Зарядье

Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала – от 2000 руб. /машина; из аэропорта – от 2800 руб. /машина.

10:00 Ориентировочное время начала экскурсионной программы.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.

Пешеходная экскурсия по Красной площади - главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Прогулка по-новому инновационному парку «Зарядье».

Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе. Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Окончание программы в центре.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (Стоимость: 1500 руб. /чел.).

Дополнительно:Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади (Стоимость: 1200 руб. /чел.).

Приезд. Москва. Экскурсия по Александровскому саду. Красная площадь, ЗарядьеПриезд. Москва. Экскурсия по Александровскому саду. Красная площадь, ЗарядьеПриезд. Москва. Экскурсия по Александровскому саду. Красная площадь, ЗарядьеПриезд. Москва. Экскурсия по Александровскому саду. Красная площадь, Зарядье
2 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.

Посещение комплекса «Москва-Сити» – новомодного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.

Окончание экскурсионной программы в «Москва-Сити».

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация – абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву, не оставит никого равнодушным! (2850 руб. /взр., 1700 руб. /дети 7-14 лет).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве
3 день

Музей-усадьба «Царицыно». Отправление в Санкт-Петербург

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом.

Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно». Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М. Казаков. В 1927 году в Царицыне был создан краеведческий музей, в середине 80-х большинство зданий передали Музею декоративно-прикладного искусства народов СССР, и только в 2007 году здесь официально открыли отреставрированный дворцово-парковый ансамбль. Ныне на территории музея-заповедника можно посетить Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец, Оранжерейный комплекс, Третий Кавалерский корпус.

Посещение Большого дворца и Хлебного дома.

Окончание программы в парке Царицыно.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель/на ж/д вокзал или в аэропорт.

Дополнительно: Посещение Среднего дворца (Оперный дом) (350 руб. /взр., 280 руб. /шк., пенс.).

Дополнительно: Посещение Оранжерейного комплекса (350 руб. /взр., 230 руб. /шк., пенс.).

Переезд на ночном поезде Москва-Санкт-Петербург.

(Внимание! Билеты в стоимость тура не входят. Приобретаются за доп. плату).

Если туристы хотят поехать на скоростном поезде «Сапсан», то необходимо брать дополнительную ночь проживания в отеле в Москве или в Санкт-Петербурге.

Музей-усадьба «Царицыно». Отправление в Санкт-Петербург
4 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по пред. заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

Самостоятельное размещение.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

13:30Отъезд от гостиницы«Октябрьская», в том числе для гостей из отеля «Порт Комфорт»

Отъезд на программу.

Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу».

Экскурсия по одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие. Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями – именно здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр столицы. Посетим парадный центр современного Петербурга – Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей.

18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией, где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.

19:00 Окончание программы в центре города у ст. м. «Адмиралтейская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
5 день

Павловск

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

10:15Отъезд от гостиницы«Октябрьская», в том числе для гостей из отеля «Порт Комфорт».

Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.

13:00 Экскурсия по дворцу и парку – одному из красивейших английских ландшафтных парков мира. Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

16:00-16:30 Возвращение в гостиницы.

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

ПавловскПавловск
6 день

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» в том числе для гостей из отеля «Порт Комфорт».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича.

Уникальное по сохранности здание занимает особое место среди самых известных петербургских дворцов и особняков. Его роскошные интерьеры являются замечательным памятником архитектуры и искусства второй половины XIX – начала XX вв.

18:30-19:00 Возвращение в гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
7 день

Петергоф

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

10:45Отъезд от гостиницы«Октябрьская», в том числе для гостей из отеля «Порт Комфорт».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

12:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

16:30-17:00 Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 1400 взр., 750 реб. 3-12 лет, 1200 руб. 12-16 лет, 1200 студ., 1200 пенс.).

Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1200 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).

ПетергофПетергофПетергофПетергофПетергофПетергоф
8 день

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

12:50Отъезд от гостиницы«Октябрьская» в том числе для гостей из отеля «Порт Комфорт».

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

Экскурсия в Исаакиевский собор –одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.

Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (доп. плата).

18:00-19:30 Окончание программы в центре города у ст. м. Площадь Восстания на Московском вокзале.

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программыАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программыАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программыАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программыАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Максима Панорама 4* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандартный + Стандартный МТК (18м)Стандартный + Комфорт МК
05.07-16.08.2436700530003810055600

Академическая 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Стандартный + Стандартный МТК (18м)Стандартный + Комфорт МК
05.07-16.08.24380805515039480368803728057750

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Скидка детям до 14 лет (0-13 лет): 1800 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 1250 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 700 руб.

Скидка пенсионерам(при наличии пенсионного удостоверения на туре): 700 руб.

Варианты проживания

Отель Максима Панорама

2 ночи

Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.

Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.

Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.

Отель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима Панорама

Отель Академическая Москва

2 ночи

Гостиница «Академическая» - одна из самых недорогих и комфортных в Центральном районе Москвы. Здание было отреставрировано и полностью подготовлено к встрече гостей.

Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi. Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Гостиница располагает двумя конференц-залами, различными по степени вместимости и оснащенными специальной оргтехникой, а также переговорной комнатой.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта - 39,3 км.

Отель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая Москва

Гостиница Октябрьская

4 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживния. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Гостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница Октябрьская

Поезд Москва - Санкт-Петербург

1 ночь

ЖД переезд Москва – Санкт-Петербург.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в Москве 2 ночи
  • Проживание в отеле в Санкт-Петербурге 4 ночи
  • Завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе в Петербурге и в Москве
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Москвы и обратно из Санкт-Петербурга
  • Ж/д билеты Москва-Санкт-Петербург
  • Проезд на общественном транспорте
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Индивидуальный трансфер по запросу
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе
  • Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 14 лет (0-13 лет): 1800 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 1250 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 700 руб.

Скидка пенсионерам(при наличии пенсионного удостоверения на туре): 700 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
11 июн 2024
Спасибо, очень замечательный тур, всё самое интересное наших столиц, гиды опытные, рассказывают грамотно, экскурсии организованы чётко по времени.
Спасибо, очень замечательный тур, всё самое интересное наших столиц, гиды опытные, рассказывают грамотно, экскурсии организованы чётко по времени.Спасибо, очень замечательный тур, всё самое интересное наших столиц, гиды опытные, рассказывают грамотно, экскурсии организованы чётко по времени.Спасибо, очень замечательный тур, всё самое интересное наших столиц, гиды опытные, рассказывают грамотно, экскурсии организованы чётко по времени.
С
9 авг 2024
Было здорово. Организовано на 5.
А
9 авг 2024
Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся…
Благодарю

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