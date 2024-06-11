Программа тура по дням
Приезд. Москва. Экскурсия по Александровскому саду. Красная площадь, Зарядье
Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала – от 2000 руб. /машина; из аэропорта – от 2800 руб. /машина.
10:00 Ориентировочное время начала экскурсионной программы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.
Пешеходная экскурсия по Красной площади - главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Прогулка по-новому инновационному парку «Зарядье».
Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе. Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Окончание программы в центре.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (Стоимость: 1500 руб. /чел.).
Дополнительно:Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади (Стоимость: 1200 руб. /чел.).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.
Посещение комплекса «Москва-Сити» – новомодного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.
Окончание экскурсионной программы в «Москва-Сити».
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация – абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву, не оставит никого равнодушным! (2850 руб. /взр., 1700 руб. /дети 7-14 лет).
Музей-усадьба «Царицыно». Отправление в Санкт-Петербург
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом.
Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно». Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М. Казаков. В 1927 году в Царицыне был создан краеведческий музей, в середине 80-х большинство зданий передали Музею декоративно-прикладного искусства народов СССР, и только в 2007 году здесь официально открыли отреставрированный дворцово-парковый ансамбль. Ныне на территории музея-заповедника можно посетить Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец, Оранжерейный комплекс, Третий Кавалерский корпус.
Посещение Большого дворца и Хлебного дома.
Окончание программы в парке Царицыно.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель/на ж/д вокзал или в аэропорт.
Дополнительно: Посещение Среднего дворца (Оперный дом) (350 руб. /взр., 280 руб. /шк., пенс.).
Дополнительно: Посещение Оранжерейного комплекса (350 руб. /взр., 230 руб. /шк., пенс.).
Переезд на ночном поезде Москва-Санкт-Петербург.
(Внимание! Билеты в стоимость тура не входят. Приобретаются за доп. плату).
Если туристы хотят поехать на скоростном поезде «Сапсан», то необходимо брать дополнительную ночь проживания в отеле в Москве или в Санкт-Петербурге.
Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по пред. заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
Самостоятельное размещение.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
13:30Отъезд от гостиницы«Октябрьская», в том числе для гостей из отеля «Порт Комфорт»
Отъезд на программу.
Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу».
Экскурсия по одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие. Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями – именно здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр столицы. Посетим парадный центр современного Петербурга – Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей.
18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией, где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
19:00 Окончание программы в центре города у ст. м. «Адмиралтейская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Павловск
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
10:15Отъезд от гостиницы«Октябрьская», в том числе для гостей из отеля «Порт Комфорт».
Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.
13:00 Экскурсия по дворцу и парку – одному из красивейших английских ландшафтных парков мира. Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00-16:30 Возвращение в гостиницы.
Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/гостиница Октябрьская.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» в том числе для гостей из отеля «Порт Комфорт».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича.
Уникальное по сохранности здание занимает особое место среди самых известных петербургских дворцов и особняков. Его роскошные интерьеры являются замечательным памятником архитектуры и искусства второй половины XIX – начала XX вв.
18:30-19:00 Возвращение в гостиницы «Октябрьская».
Петергоф
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
10:45Отъезд от гостиницы«Октябрьская», в том числе для гостей из отеля «Порт Комфорт».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
12:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
16:30-17:00 Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 1400 взр., 750 реб. 3-12 лет, 1200 руб. 12-16 лет, 1200 студ., 1200 пенс.).
Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1200 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
12:50Отъезд от гостиницы«Октябрьская» в том числе для гостей из отеля «Порт Комфорт».
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
Экскурсия в Исаакиевский собор –одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.
Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (доп. плата).
18:00-19:30 Окончание программы в центре города у ст. м. Площадь Восстания на Московском вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Максима Панорама 4* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный + Стандартный МТК (18м)
|Стандартный + Комфорт МК
|05.07-16.08.24
|36700
|53000
|38100
|55600
Академическая 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный + Стандартный МТК (18м)
|Стандартный + Комфорт МК
|05.07-16.08.24
|38080
|55150
|39480
|36880
|37280
|57750
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Скидка детям до 14 лет (0-13 лет): 1800 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 1250 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 700 руб.
Скидка пенсионерам(при наличии пенсионного удостоверения на туре): 700 руб.
Варианты проживания
Отель Максима Панорама
Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.
Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.
Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.
Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.
Отель Академическая Москва
Гостиница «Академическая» - одна из самых недорогих и комфортных в Центральном районе Москвы. Здание было отреставрировано и полностью подготовлено к встрече гостей.
Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi. Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Гостиница располагает двумя конференц-залами, различными по степени вместимости и оснащенными специальной оргтехникой, а также переговорной комнатой.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта - 39,3 км.
Гостиница Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживния. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Поезд Москва - Санкт-Петербург
ЖД переезд Москва – Санкт-Петербург.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в Москве 2 ночи
- Проживание в отеле в Санкт-Петербурге 4 ночи
- Завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе в Петербурге и в Москве
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно из Санкт-Петербурга
- Ж/д билеты Москва-Санкт-Петербург
- Проезд на общественном транспорте
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Индивидуальный трансфер по запросу
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не указанное в программе
- Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет (0-13 лет): 1800 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 1250 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 700 руб.
Скидка пенсионерам(при наличии пенсионного удостоверения на туре): 700 руб.
Когда и сколько длится?
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