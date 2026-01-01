1 день

Суббота. Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Завтрак в день заезда не предоставляется!

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – мы познакомимся со столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидим самые известные достопримечательности города:

центральные площади;

памятник Петру I на Москве-реке;

Дом Правительства России;

здание МГУ;

Новодевичий монастырь;

здание Президиума РАН;

знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Во время экскурсии посетим Храм Христа Спасителя (внешний осмотр) – кафедральный собор Русской православной церкви, один из символов Москвы и России.

История этого собора уникальна, а о его возведении известно множество интересных и необычных фактов. Изначально храм строили как архитектурный памятник в честь победы над гегемонией Наполеона.

Также прогуляемся по Патриаршему мосту, который заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве.

Весь мост, по сути, является большой смотровой площадкой, поскольку с него открываются завораживающие виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Болотный остров, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон.

Обязательная остановка на смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города.

Уникальная экскурсия на стадион «Лужники» – главный спортивный комплекс России – приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.

В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, ВИП-гостем, футболистом, тренером и журналистом, побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны зрителям во время массовых мероприятий.

Окончание программы у стадиона «Лужники» (ст. метро Воробьёвы горы) ориентировочно в 15:00. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

За дополнительную плату:

проезд по Московской канатной дороге – фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки. Стоимость – 900 руб.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160