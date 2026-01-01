В субботу осмотрим главные локации города, посетим Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, стадион «Лужники».
Увидим Дом Правительства,
Программа тура по дням
Суббота. Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Завтрак в день заезда не предоставляется!
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – мы познакомимся со столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидим самые известные достопримечательности города:
- центральные площади;
- памятник Петру I на Москве-реке;
- Дом Правительства России;
- здание МГУ;
- Новодевичий монастырь;
- здание Президиума РАН;
- знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Во время экскурсии посетим Храм Христа Спасителя (внешний осмотр) – кафедральный собор Русской православной церкви, один из символов Москвы и России.
История этого собора уникальна, а о его возведении известно множество интересных и необычных фактов. Изначально храм строили как архитектурный памятник в честь победы над гегемонией Наполеона.
Также прогуляемся по Патриаршему мосту, который заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве.
Весь мост, по сути, является большой смотровой площадкой, поскольку с него открываются завораживающие виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Болотный остров, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон.
Обязательная остановка на смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города.
Уникальная экскурсия на стадион «Лужники» – главный спортивный комплекс России – приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.
В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, ВИП-гостем, футболистом, тренером и журналистом, побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны зрителям во время массовых мероприятий.
Окончание программы у стадиона «Лужники» (ст. метро Воробьёвы горы) ориентировочно в 15:00. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
За дополнительную плату:
- проезд по Московской канатной дороге – фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки. Стоимость – 900 руб.
Воскресенье. Свободный день или доп. экскурсия по желанию. Отъезд
Свободный день. Освобождение номеров до 12:00.
Ниже представлена программа за дополнительную плату (стоимость – 1 600 руб. /чел.).
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.
Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей – Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковского, Л. Н. Толстого, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, А. А. Фета.
Посещение Третьяковской галереи (входные билеты) – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие.
Окончание программы в городе ориентировочно в 14:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|«Академическая» 3* (ст. метро Октябрьская).Номера категории «эконом» (от «стандарта» отличаются только отсутствием кондиционера в номере).Завтрак «шведский стол»
|Размещение
|2 дня
|Доп. ночь
|2-местное
|10000
|3000
|1-местное
|13500
|6000
|Доп. место
|10000
|3000
|«Россо Рива» 4* (ст. метро Павелецкая). Завтрак «шведский стол»
|Размещение
|2 дня
|Доп. ночь
|2-местное
|11000
|3750
|1-местное
|17000
|7500
|Доп. место
|11000
|3750
Варианты проживания
Гостиница «Академическая»
Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.
Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.
Гостиница «Россо Рива»
Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.
Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.
В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».
Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание - завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание: обеды и ужины
- Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 3 000 руб. /из аэропорта - от 3 800 руб. /машина
- Проезд на общественном транспорте
- Дополнительные экскурсии: проезд по Московской канатной дороге - 900 руб. экскурсия по Замоскворечью с посещением Третьяковской галереи (входные билеты) - 1 600 руб. /чел
- Проезд по Московской канатной дороге - 900 руб
- Экскурсия по Замоскворечью с посещением Третьяковской галереи (входные билеты) - 1 600 руб. /чел
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как начинается программа в первый день заезда?
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Освобождение номеров в крайний день тура до 12:00.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.