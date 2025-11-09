Мои заказы

Три дня в Москве. Весенне-летний экскурсионный тур

Тур выходного дня для всей семьи с комфортным проживанием в гостинице.

Вы насладитесь настоящей сокровищницей русской живописи, графики и скульптуры — Третьяковской галереей и познакомитесь с историей строительства небоскребов комплекса «Москва-сити». Прогуляетесь по Москве от Красной площади и парка «Зарядье» до удивительного Замоскворечья.
Три дня в Москве. Весенне-летний экскурсионный тур
Три дня в Москве. Весенне-летний экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Три дня в Москве. Весенне-летний экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
6
мар13
мар20
мар27
мар3
апр10
апр17
апр

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Парк Зарядье, Красная площадь

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье».

Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия по Красной площади —главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.

Окончание программы в центре.

Свободное время или за доп. плату:

  • Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов.

Стоимость 1 800 руб. /чел.

  • Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

Стоимость 1 600 руб. /чел.

Прибытие. Парк Зарядье, Красная площадь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу –первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Во время путешествия вы проедите по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой – центром музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, новомодный район «Москва-сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города.

Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.

Посещение комплекса «Москва-сити» –современного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.

Окончание программы в центре «Москва-сити».

Свободное время или за доп. плату:

  • Подъем на смотровую площадку «Панорама 360» башни Федерация в Москва-сити, где можно не только увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и посетить настоящую фабрику по производству мороженого и шоколада и попробовать в неограниченном количестве только что приготовленный десерт.

Стоимость 3 100 руб. /чел.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.

Посещение Третьяковской галереи (входные билеты)– настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры.

Основанный в 1856 году, музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие.

Окончание программы в городе.

Ориентировочное время окончания экскурсии в 15:30.

Свободное время.

Самостоятельный отъезд.

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номер1-местный номерДоп. место
«Максима Заря» 3*14 50019 50014 500
«Максима Панорама» 4* / «Академическая» 3*16 80024 20016 800
«Бородино» 4*17 10024 80017 100

Варианты проживания

Максима Панорама

2 ночи

Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.

Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.

Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.

Максима Панорама
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Максима Заря

2 ночи

Отель «Максима Заря» расположился в тихом районе Москвы рядом с Ботаническим садом, на который открывается живописный вид. Отель предлагает широкий спектр услуг, благодаря которым, ваш отдых пройдет максимально комфортно. К таким услугам относятся: охраняемая автостоянка, интернет-Wi-Fi, прачечная и гладильная, сейфовые ячейки, банкомат, а также визовая поддержка и круглосуточный room service. Также, в гостинице можно посетить оздоровительный центр.

Номерной фонд представлен уютными номерами различных категорий, начиная от «стандарта» и заканчивая «люксом». Каждый из них оснащен удобной кроватью, телефоном, телевизором со спутниковым вещанием, шкафом, а также ванной комнатой, в которой есть душ, туалетные принадлежности, набор полотенец и фен.

В ресторане «Европа», выполненном в классическом стиле с элементами модерна, подают блюда европейской и русской кухонь. Здесь Вы можете провести деловую встречу со своими Партнерами, романтический ужин, семейный праздник или просто посидеть с друзьями.

Для проведения деловых переговоров, презентаций, семинаров и тренингов в отеле есть современные и многофункциональные конференц-залы, а также переговорные комнаты. Они оснащены необходимым оборудованием и интернетом, которым можно пользоваться бесплатно. Для Вашего удобства отель может предложить организацию кофе-брейков, ланчей, напитков и закусок для всех участников, что поможет провести Ваше мероприятие на высоте.

Из достопримечательностей менее, чем в 1 км от «Максима Заря» находится храм Рождества Пресвятой Богородицы. Мечеть «Ярдэм», Шереметьевский дворец и знаменитая башня Останкино, расположились в 1,6 - 5 км от отеля. Доехать до аэропорта или вокзала не составит труда, даже в час-пик благодаря удачному месторасположению.

Максима Заря
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бородино

2 ночи

Гостям нравится бизнес-отель «Бородино» в Москве за дизайн номеров и высокий уровень обслуживания.

Бизнес-отель современного класса «Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.

В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.

Для проведения деловых встреч, семинаров и конференций различного уровня подготовлен конференц-зал, включающий в себя специальную оргтехнику.

Рядом с гостиницей культурные и деловые центры столицы, исторически значимые достояния архитектуры, развлекательные комплексы и многое другое, что позволит сделать отдых запоминающимся.

Бородино
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Академическая

2 ночи

Здание отреставрировано и полностью подготовлено к встрече гостей. На сегодня, это один из отелей, который предлагает оптимальное сочетание качественного сервиса и удобного местоположения на карте города по адресу ул. Донская, д. 1 (станция метро «Октябрьская»). Убедиться в достойном уровне обслуживания и комфортабельности номеров можно в отзывах ранее отдыхавших гостей.

Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi. Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Гостиница располагает двумя конференц-залами, различными по степени вместимости и оснащенными специальной оргтехникой, а также переговорной комнатой.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта - 39,3 км.

Академическая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
  • Дополнительные экскурсии: экскурсия в Оружейную палату - 1 800 руб. /чел. экскурсия по территории Кремля - 1 600 руб. /чел. билет на посещение Панорамы 360 в башне Федерации - 3 100 руб. /чел
  • Экскурсия в Оружейную палату - 1 800 руб. /чел
  • Экскурсия по территории Кремля - 1 600 руб. /чел
  • Билет на посещение Панорамы 360 в башне Федерации - 3 100 руб. /чел
  • Доплата за иностранных туристов
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

