1 день

Прибытие. Парк Зарядье, Красная площадь

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье».

Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия по Красной площади —главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.

Окончание программы в центре.

Свободное время или за доп. плату:

Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов.

Стоимость 1 800 руб. /чел.

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

Стоимость 1 600 руб. /чел.

