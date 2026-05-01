5 день

Экскурсия по городу. Воробьевы горы. Парк «Зарядье». Красная площадь. Центральный детский мир

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве — городу, где история переплетается с современностью, а красоты архитектуры поражают воображение.

Во время путешествия вы проедете по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры.

Также побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой – центром музейной жизни Москвы, и увидите другие памятные объекты нашей столицы!

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, где Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити» и многое другое.

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия по Красной площади – главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Посещение Центрального детского мира – легендарный магазин для юных искателей приключений! Великолепный дизайн интерьера, сказочные витрины и яркая атмосфера притягивают посетителей всех возрастов.

Центральный Детский Мир славится своей историей и традициями. Это не просто магазин, а место, где каждый чувствует себя частью волшебства, а детство кажется ещё ярче и насыщеннее.

Подъем на смотровую площадку Центрального детского – с крыши ЦДМ открывается уникальный вид на исторический центр: вы увидите Кремль, Политехнический музей, Лубянскую площадь и шпиль главного здания МГУ. Полюбоваться на город можно при помощи подзорных труб.

Окончание программы в ТЦ «Детский мир».

Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

