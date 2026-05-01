Этот тур идеален для родителей с детьми, скучно не будет никому! Мы прогуляемся по ВДНХ – крупнейшему экспозиционному комплексу в
Программа тура по дням
Прибытие. Свободный день. По желанию - экскурсия на «Мосфильм»
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Завтрак в день заезда не предоставляется.
Свободный день.
За дополнительную плату:
- экскурсия на киностудию «Мосфильм» – ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция. Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам. Начало ориентировочно в 11:30. Стоимость – 2300 руб.
ВДНХ. Павильон "Макет Москвы", музей иллюзий. По желанию - посещение "Москвариума" и павильона "АТОМ"
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.
Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки.
Посещение павильона «Макет Москвы».
Посещение музея иллюзий – Вселенной развлечения на ВДНХ! – 9 увлекательных аттракционов, квестов, музеев и лабиринтов.
Окончание программы на ВДНХ.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату:
- посещение «Москвариума» – уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии. Стоимость 1800 руб. ;
- посещение павильона «АТОМ». Стоимость: от 800 руб. /взр., 550 руб. /реб.;
- посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных. Стоимость: от 2000 руб. в зависимости от категории места, под запрос.
Музей-усадьба "Коломенское". По желанию - посещение парка "Остров мечты"
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» – бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Экскурсия «Парадная и личная жизнь царя Алексея Михайловича в Коломенском, во дворце».
Во время экскурсии вы сможете предстваить обстановку и атмосферу резиденции, узнать, чем потчевали гостей на царском пиру.
Также вам расскажут, какие кубки поднимали за здоровье государя, где работал и отдыхал царь Алексей Михайлович, а также какое место отводилось банным процедурам в царском быту.
Окончание программы в Коломенском.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
За дополнительную плату:
- посещение парка «Остров мечты» (входной билет) – первого в России крытого круглогодичного парка развлечений. На территории парка расположены 27 захватывающих аттракционов в 9 тематических зонах: Деревня Смурфиков, HelloKitty, Черепашки Ниндзя, Гонка мечты, Замок Снежной королевы, Отель Трансильвания, Заброшенный дом, Сказочная деревня, Маугли в стране динозавров. Стоимость билета – 3100 руб.
Хамовники. Музей сословий России. По желанию - прогулка по Москве-реке на теплоходе
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка-экскурсия по уникальному району Москвы – Хамовникам, месту сосредоточения художественных музеев, современных арт-объектов, уникальных архитектурных памятников.
Храм Христа Спасителя – одно из самых запоминающихся зданий в архитектурном образе столицы, сохраняющее за собой образ главного храма Отечества.
Патриарший мост заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве. С него открываются виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон.
Фабрика «Красный Октябрь» – это Московская кондитерская фабрика, основанная в 1889 году и проработавшая на Берсеневской набережной Москвы более века.
Посещение Музея сословий России (входные билеты) – это уникальное место, где история оживает через экспонаты, связанные с одеждой различных социальных слоёв.
Особенно интересен раздел, посвящённый платью – такому важному элементу одежды, который многому учил и рассказывал о статусе, вкусах и традициях прошлого.
Окончание программы в городе.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату:
- прогулка по Москве-реке на теплоходе: во время этого незабываемого путешествия Вы сможете насладиться живописными видами исторических зданий, таких как Кремль и Храм Христа Спасителя, а также зелеными парками и современными небоскребами. Стоимость: 1080 руб. /взр. 760 руб. /шк. до 12 лет.
Экскурсия по городу. Воробьевы горы. Парк «Зарядье». Красная площадь. Центральный детский мир
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве — городу, где история переплетается с современностью, а красоты архитектуры поражают воображение.
Во время путешествия вы проедете по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры.
Также побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой – центром музейной жизни Москвы, и увидите другие памятные объекты нашей столицы!
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, где Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити» и многое другое.
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.
Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Пешеходная экскурсия по Красной площади – главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Посещение Центрального детского мира – легендарный магазин для юных искателей приключений! Великолепный дизайн интерьера, сказочные витрины и яркая атмосфера притягивают посетителей всех возрастов.
Центральный Детский Мир славится своей историей и традициями. Это не просто магазин, а место, где каждый чувствует себя частью волшебства, а детство кажется ещё ярче и насыщеннее.
Подъем на смотровую площадку Центрального детского – с крыши ЦДМ открывается уникальный вид на исторический центр: вы увидите Кремль, Политехнический музей, Лубянскую площадь и шпиль главного здания МГУ. Полюбоваться на город можно при помощи подзорных труб.
Окончание программы в ТЦ «Детский мир».
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия по Арбату. Музей рекордов, фактов и приключений
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице столицы, известной своими магазинами, сувенирными лавками и, конечно, достопримечательностями.
Мы познакомимся с историей Арбата, насчитывающей более пятисот лет, узнаем, как с ней связаны имена А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Суворова и Б. Ш. Окуджавы.
Увидим, в здании какого ресторана А. П. Чехов праздновал премьеру «Чайки» и проводил публичные чтения Л. Н. Толстой, а также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц.
Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум» (входной билет) – где отобраны самые захватывающие достижения человечества со всего света, а некоторые из них можно испытать на себе.
Окончание программы в городе.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Самостоятельно вы сможете посетить необычные музеи Арбата – музей Магии, музей парфюмерии, Сенсориум, Музей детства «Сказки Арбат 16»: где оживают чудеса.
Свободный день и отъезд. По желанию: экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
За дополнительную плату:
- пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами. Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей – Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, С. А. Есенин, А. А. Ахматова, А. А. Фет. Стоимость – 1600 руб. ;
- посещение Третьяковской галереи (входные билеты) – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие. Окончание программы в городе. Свободное время. Самостоятельный отъезд. Стоимость – 850 руб.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|«Академическая» 3*.Номера категории "эконом" (от стандарта отличаются только отсутствием кондиционера в номере). Завтрак «шведский стол»
|Размещение
|7 дней
|Доп. ночь
|2-местное
|36800
|3000
|Доп. место
|36800
|3000
|«Россо-Рива» 4*. Завтрак «шведский стол»
|Размещение
|7 дней
|Доп. ночь
|2-местное
|44600
|3500
|3-местное
|41200
|3500
|Доп. место
|44600
|3500
Варианты проживания
Гостиница «Академическая»
Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.
Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.
Гостиница «Россо Рива»
Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.
Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.
В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».
Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2800 руб. /из аэропорта - от 3800 руб. /машина
- Проезд на общественном транспорте
- Питание: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии: киностудия "Мосфильм" - 2300 руб. "Москвариум" - 1800 руб. водное шоу в "Москвариуме" - от 2000 руб. павильон "АТОМ" - от 800 руб. /взр., 550 руб. /реб. парк "Остров мечты" - 3100 руб. прогулка по Москве-реке на теплоходе - 1080 руб. /взр. 760 руб. /шк. до 12 летпешеходная экскурсия по Замоскворечью - 1600 руб. Третьяковская галерея - 850 руб
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.