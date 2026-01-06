Также у нас будет 2 свободных дня в сверкающей огнями столице! Мы увидим самые
Программа тура по дням
Прибытие. Свободный день
Прибытие в Москву.
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется.
Свободный день
Дополнительно по желанию: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal, в ходе которой можно не только насладиться панорамой Москвы, утопающего в новогоднем сиянии, открывающейся с воды: Кремлем, Храмом Христа Спасителя, Памятником Петру I, но и сможете вкусно пообедать (заказ на месте а-ля карт за доп. плату).
Стоимость уточняется.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00. Сдача вещей в камеру хранения.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва» — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столице, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Увидим самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Экскурсия-прогулка по Москва-сити — современному деловому кварталу российской столицы: осмотр Краснопресненской набережной, семиметрового монумента «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, знакомство с историей строительства небоскребов.
Окончание программы в Москва-сити.
Дополнительно:
- посещение торгового Центра «Афимол». Вы можете прекрасно провести время покупая Новогодние подарки и сувениры, выпить кофе, любуясь праздничными инсталляциями. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель;
- подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация —абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву не оставит никого равнодушным! Смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа, Кроме того, все посетители увидят настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в подарок только что приготовленный на их глазах десерт!
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
«Максима Панорама отель» 4* (ст. метро Автозаводская)
|Стоимость
|Дополнительная ночь в отеле
|2-местный стандарт
|12 500
|По запросу
|1-местное размещение
|20 000
Варианты проживания
Максима Панорама отель
Отель «Максима Панорама» 4* находится в оживленном районе в центральной части Москвы по адресу ул. Мастеркова, д. 4. Эта локация располагает удачной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро «Автозаводская». Эта комфортная и современная гостиница отвечает запросам даже самого взыскательного гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому постояльцу является традиционной особенностью всей сети «Maxima».
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.
Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.
Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.
Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 2 завтрака
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий по программе тура
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - по запросу
- Дополнительные экскурсии: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняетсяподъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация
- Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняется
- Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация
- Проезд на общественном транспорте
- Доп. ночь в отеле
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.