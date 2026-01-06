Новый год пришел в Москву

Тур в Москву на Новый год с проживанием, обзорной экскурсией по новогодней Москве и прогулкой по Москва-сити.

Также у нас будет 2 свободных дня в сверкающей огнями столице! Мы увидим самые
известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Свободный день

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

2 день

Свободный день

Дополнительно по желанию: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal, в ходе которой можно не только насладиться панорамой Москвы, утопающего в новогоднем сиянии, открывающейся с воды: Кремлем, Храмом Христа Спасителя, Памятником Петру I, но и сможете вкусно пообедать (заказ на месте а-ля карт за доп. плату).

Стоимость уточняется.

3 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00. Сдача вещей в камеру хранения.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отправление на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва» — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столице, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Увидим самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Экскурсия-прогулка по Москва-сити — современному деловому кварталу российской столицы: осмотр Краснопресненской набережной, семиметрового монумента «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, знакомство с историей строительства небоскребов.

Окончание программы в Москва-сити.

Дополнительно:

  • посещение торгового Центра «Афимол». Вы можете прекрасно провести время покупая Новогодние подарки и сувениры, выпить кофе, любуясь праздничными инсталляциями. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель;
  • подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация —абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву не оставит никого равнодушным! Смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа, Кроме того, все посетители увидят настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в подарок только что приготовленный на их глазах десерт!
Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

«Максима Панорама отель» 4* (ст. метро Автозаводская)

СтоимостьДополнительная ночь в отеле
2-местный стандарт12 500По запросу
1-местное размещение20 000

Варианты проживания

Максима Панорама отель

2 ночи

Отель «Максима Панорама» 4* находится в оживленном районе в центральной части Москвы по адресу ул. Мастеркова, д. 4. Эта локация располагает удачной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро «Автозаводская». Эта комфортная и современная гостиница отвечает запросам даже самого взыскательного гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому постояльцу является традиционной особенностью всей сети «Maxima».

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.

Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.

Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: 2 завтрака
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий по программе тура
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - по запросу
  • Дополнительные экскурсии: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняется
  • Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняется
  • Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация
  • Проезд на общественном транспорте
  • Доп. ночь в отеле
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Спасибо. Все понравилось.

