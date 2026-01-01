1 день

Прибытие в Москву. Свободный день

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / Освобождение номеров до 12:00. Завтрак в день заезда не предоставляется!

Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.

За дополнительную плату: прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название. Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира и многие другие павильоны, а в зимнее время пред Вами предстанет самый большой открытый каток России, территория составляет около 10 тыс. кв. м. и экскурсия в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Гости познакомятся с историей космических и воздушных путешествий, рассмотрев полномасштабные макеты спутников, планетоходов и космических кораблей, макет знаменитого орбитального комплекса «Мир» в натуральную величину, вернувшийся из космоса спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-10М», настоящий лунный грунт, вертолёт Ка-62 и многое другое. Стоимость – 2200 руб. /чел.

Посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии (1800 руб.).

Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных (стоимость: от 2000 руб. в зависимости от категории места).

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