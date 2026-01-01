В этом туре вас ждёт увлекательная пешеходная экскурсия по Арбату, экскурсия в музей-усадьбу
Программа тура по дням
Прибытие в Москву. Свободный день
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / Освобождение номеров до 12:00. Завтрак в день заезда не предоставляется!
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
За дополнительную плату: прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название. Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира и многие другие павильоны, а в зимнее время пред Вами предстанет самый большой открытый каток России, территория составляет около 10 тыс. кв. м. и экскурсия в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Гости познакомятся с историей космических и воздушных путешествий, рассмотрев полномасштабные макеты спутников, планетоходов и космических кораблей, макет знаменитого орбитального комплекса «Мир» в натуральную величину, вернувшийся из космоса спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-10М», настоящий лунный грунт, вертолёт Ка-62 и многое другое. Стоимость – 2200 руб. /чел.
Посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии (1800 руб.).
Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных (стоимость: от 2000 руб. в зависимости от категории места).
Пешеходная экскурсия по Арбату
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Арбату.
Арбат — одна из самых известных пешеходных улиц Москвы, сочетающая историческую архитектуру, культурные объекты и атмосферу творчества.
Здесь можно найти музеи, театры, памятники, а также места для прогулок и отдыха: театр Вахтангова, Стена Цоя, памятник Булату Окуджаве, знаменитый ресторан «Прага».
Одна из высоток – здание МИДа, квартира-музей А. С. Пушкина, множество маленьких современных музеев, разнообразие ресторанов и кафе на любой вкус, сувенирные магазины.
Арбат — это не только исторические здания, но и место, где можно насладиться атмосферой творчества, послушать музыку, увидеть работы уличных художников и попробовать местную кухню в ресторанах.
Окончание программы на Арбате.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское»
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» – бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Экскурсия «Парадная и личная жизнь царя Алексея Михайловича в Коломенском во дворце».
Во время экскурсии участники тура представят обстановку и атмосферу резиденции, узнают, какими невиданными диковинами русский царь поражал иностранных послов во время приемов, чем потчевали гостей на царском пиру, какие кубки поднимали за здоровье государя, как проводил свободное время, где работал и отдыхал царь Алексей Михайлович, а также какое место отводилось банным процедурам в царском быту.
Окончание программы в Коломенском.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Прогулка по «Зарядью». Экскурсия по Красной площади
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.
Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Пешеходная экскурсия «Красная площадь – начало страны»: мы пройдем по Александровскому саду, осмотрим Манежную площадь и выйдем на центральную площадь и настоящий символ города – Красную площадь.
Обязательно загадаем желание у «нулевого километра» – это бронзовый знак, символизирующий условную начальную точку отсчёта протяжённости автомобильных дорог, которые начинаются в столице.
Увидим великолепный Храм Василия Блаженного, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, а также полюбуемся знаменитой Спасской башней, по часам которой сверяет время вся Россия.
Обязательно посетим самый популярный и красивейший универмаг – ГУМ, где каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое.
Окончание программы в центре. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату:
- экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов. Стоимость – 2 100 руб. /чел.;
- экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади. Стоимость – 1 800 руб. /чел.
Экскурсия по городу. Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, стадион «Лужники»
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – мы познакомимся со столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидим самые известные достопримечательности города:
- центральные площади;
- памятник Петру I на Москве-реке;
- Дом Правительства России;
- здание МГУ;
- Новодевичий монастырь;
- здание Президиума РАН;
- знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Во время экскурсии посетим Храм Христа Спасителя (внешний осмотр) – кафедральный собор Русской православной церкви, один из символов Москвы и России.
История этого собора уникальна, а о его возведении известно множество интересных и необычных фактов. Изначально храм строили как архитектурный памятник в честь победы над гегемонией Наполеона.
Также прогуляемся по Патриаршему мосту, который заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве.
Весь мост, по сути, является большой смотровой площадкой, поскольку с него открываются завораживающие виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Болотный остров, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон.
Обязательная остановка на смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города.
Уникальная экскурсия на стадион «Лужники» – главный спортивный комплекс России – приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.
В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, ВИП-гостем, футболистом, тренером и журналистом, побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны зрителям во время массовых мероприятий.
Окончание программы у стадиона «Лужники» (ст. метро Воробьёвы горы). Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
За дополнительную плату:
- проезд по Московской канатной дороге – фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки. Стоимость – 900 руб.
Свободный день
За дополнительную плату:
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.
Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей – Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, С. А. Есенин, А. А. Ахматова, А. А. Фет.
Посещение Третьяковской галереи (входные билеты) – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие.
Стоимость 1600 руб. /чел.
Время окончания программы, если приобретена доп. экскурсия – 14:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Скидка детям до 16 лет – 350 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|«Академическая» 3* (ст. метро Октябрьская)(завтрак «шведский стол»)
|Размещение
|6 дней
|Доп. ночь
|Двухместное
|34000
|3000
|Одноместное
|52500
|6000
|Доп. место
|34000
|3000
|«Россо Рива» 4*(ст. метро Павелецкая) (завтрак «шведский стол»)
|Размещение
|6 дней
|Доп. ночь
|Двухместное
|40200
|3750
|Одноместное
|64800
|7500
|Доп. место
|40200
|3750
Варианты проживания
Гостиница «Академическая»
Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.
Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.
Гостиница «Россо Рива»
Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.
Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.
В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».
Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе - завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Проезд на общественном транспорте
- Доп. ночь в отеле
- Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 3000 руб. /из аэропорта - от 3800 руб. /машина
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.