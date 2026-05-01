Выходные в Москве

Откройте для себя многогранную Москву — город, где на каждом шагу оживает история! Вас ждёт насыщенное путешествие: экскурсии по Красной площади и территории Кремля, проезд по знаменитым улицам, остановка на
Воробьёвых горах с видом на МГУ и стадион «Лужники», прогулка по современному парку «Зарядье», а также крупный экспозиционный и музейный комплекс ВДНХ.

Завершится программа традиционным «Московским чаепитием» — настоящим символом гостеприимства столицы.

Выходные в МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Москву. Свободный день

Самостоятельное прибытие к началу тура в г. Москву.

Билеты не входят в стоимость тура. Вы можете добраться любым удобным транспортом.

Переезд в отель (трансфер предоставляется за дополнительную плату, бронируется заранее).

Размещение в гостинице после 14:00. Багаж можно оставить в камере хранения гостиницы. Базовое размещение: «Космос ВДНХ Отель Москва» (Cosmos Moscow VDNH Hotel) 3*.

Раннее заселение возможно только за дополнительную плату при наличии свободных номеров.

Свободный день.

2 день

Обзорная экскурсия по городу. Воробьевы горы, территория Кремля, Александровский сад, Красная площадь, парк «Зарядье»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Отправление на программу.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Москве.

Москва — сердце России и один из самых ярких и многогранных городов мира! Он завораживает с первого взгляда и оставляет незабываемые впечатления. Здесь история и современность переплетаются в уникальном танце, создавая атмосферу, которую не встретить нигде больше.

В программе автобусной части экскурсии проезд по знаменитым улицам и площадям с внешним осмотром достопримечательностей:

  • Садового и Бульварного колец;
  • Тверской улицы и Кутузовского проспекта;
  • Большого и Малого театров;
  • набережной Москвы-реки;
  • Манежа;
  • Сталинских высоток;
  • золотых куполов Храма Христа Спасителя;
  • небоскрёбов Москвы-Сити и много другого.

Фото-стопы в знаковых местах столицы: смотровая площадка Воробьевых гор с видами на МГУ и стадион «Лужники», мемориальный комплекс «Поклонная гора».

В программе пешеходной части экскурсии:

  • посещение территории Московского Кремля (по входным билетам) с самостоятельным осмотром архитектурного ансамбля Соборной площади: Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов, церкви Ризположения, Патриарших палат с церковью Двенадцати апостолов, Царь-пушки, Царь-колокола и артиллерийских орудий;
  • пешеходная экскурсия по Александровскому саду (внешний осмотр достопримечательностей). Архитектурный ансамбль площади входит в ЮНЕСКО. Александровский сад – символ возрождения Москвы после пожара 1812 года, назван в честь Александра I, победителя Наполеона;
  • пешеходная экскурсия по Красной площади, главной площади страны, где сосредоточены важнейшие исторические и культурные памятники. Это величественный Кремль с его знаменитыми башнями и стенами, Собор Василия Блаженного с его яркими куполами, ставший символом Москвы. ГУМ, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому, Исторический музей.

Свободное время для прогулки по парку «Зарядье» (самостоятельно).

Парк «Зарядье» – это не просто зеленая зона в сердце Москвы, это портал в будущее и окно в прошлое. Здесь, у стен древнего Кремля, переплетаются ландшафты различных климатических зон России, создавая уникальный микромир.

Свободное время в «Зарядье» это:

  • уникальная возможность прогуляться по Парящему мосту, откуда открываются захватывающие виды на Кремль и Москву-реку;
  • интерактивные экспозиции: «Полеты над Москвой», «Полеты над Россией» и многое другое.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

3 день

Экскурсия по ВДНХ и «Московское чаепитие». Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в багажной комнате гостиницы.

Пешеходная экскурсия по ВДНХ.

ВДНХ — крупный экспозиционный и музейный комплекс, город в городе, где сохранилось 49 памятников культурного наследия. ВДНХ – это 325 га с историческими павильонами, арками, музеями, парками и аллеями, фонтанами и скульптурами.

Вы отправитесь в путешествие во времени и пространстве, где архитектурное величие советской эпохи переплетается с современными достижениями и многочисленными музеями и выставками.

Каждый павильон – отдельная глава в истории страны, запечатленная в монументальных фасадах, изящных барельефах и удивительных скульптурах.

В программе знакомство с историей создания ВДНХ и легендами, связанные с этим замечательным местом, и осмотр символов ВДНХ и Москвы:

  • арки главного входа с памятником трактористу и колхознице — символ выставки на протяжении многих лет;
  • аллей, утопающих в зелени, ведущих к фонтанам «Дружба народов» и «Каменный цветок», шедеврам фонтанного искусства, пленяющим своей красотой и символизмом;
  • парадных павильонов республик и регионов СССР.

«Московское чаепитие».

Гостеприимная гастрономическая Москва предлагает уникальную возможность — побывать на «Московском чаепитии», ставшим ее визитной карточной и культурным кодом любого горожанина. Не упустите возможность стать частью этой традиции во время своего визита в Москву!

«Московское чаепитие» — чайный сет, объединяющий чай, варенье и национальную выпечку.

Окончание программы ориентировочно в 13:00 на ВДНХ.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

Гостиница Место в двухместном номере (2 человека в номере)Доплата за 1-местное размещение
«Космос ВДНХ Отель Москва» (Cosmos Moscow VDNH Hotel) 3*12 9905 000

Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).

Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.

Возможна замена гостиницы на аналогичную или категорией выше.

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Космос»

2 ночи

Расположена на станции метро «ВДНХ», напротив ВДНХ и Останкино. Неподалеку от здания гостиницы находятся также Ботанический сад и «Лосиный остров».

К услугам гостей: обслуживание в номерах 24 часа; депозитный сейф на ресепшн; обмен валюты; ресторан; бар; кафе; дискотека; кино-концертный зал; фитнес-центр; тренажерный зал; бассейн; баня русская; солярий; салон красоты; парикмахерская; прачечная; химчистка; присмотр за детьми; финская сауна; ночной клуб.

Завтраки шведский стол. Возможны изменения формата завтрака!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Питание - 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Трансфер от аэропорта/вокзала до отеля и обратно (под запрос)
  • Питание: обеды и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.

Что еще нужно знать о туре?
  1. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  2. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  3. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  4. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  5. Присоединение детских групп к туру — под запрос.
  6. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  7. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру.
  8. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

