Мои заказы

Хочу в Москву в который раз влюбиться. Тур выходного дня

Хочу в Москву в который раз влюбиться
Путешествие с гибким заездом для всей семьи, в котором вы можете выбрать день заезда. В туре вас ждет загородная императорская резиденция Екатерины II — усадьба «Царицыно».

Вы спуститесь в Московский метрополитен,
читать дальше

известный своими величественными станциями-дворцами, оформленными из мрамора и гранита, а также познакомитесь с памятниками отечественной киностудии, посетите один из съемочных павильонов и сделаете яркие памятные фотографии. Возможен заказ дополнительных экскурсий.

Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 2 дня, кроме майских праздников. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

4.7
3 отзыва
Хочу в Москву в который раз влюбиться. Тур выходного дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Хочу в Москву в который раз влюбиться. Тур выходного дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Хочу в Москву в который раз влюбиться. Тур выходного дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
28
фев7
мар14
мар21
мар28
мар4
апр11
апр

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Экскурсия на киностудию «Мосфильм»

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Трансфер до киностудии Мосфильм.

Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.

Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.

Окончание программы на Мосфильме.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Понедельник. Экскурсия на киностудию «Мосфильм»Понедельник. Экскурсия на киностудию «Мосфильм»Понедельник. Экскурсия на киностудию «Мосфильм»Понедельник. Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Вторник. ВДНХ

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства)– крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.

Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки.

Посещение павильона «Макет Москвы».

Посещение павильона «АТОМ» (входные билеты).

Окончание программы на ВДНХ.

Свободное время или за доп. плату:

  • посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии — 1 750 руб.;
  • посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных — от 2 000 руб. /в зависимости от категории места.
Вторник. ВДНХВторник. ВДНХВторник. ВДНХВторник. ВДНХ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Среда. Станции метро. Посещение музея сословий России

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия по станциям Московского метрополитена – признанным истинными объектами культурного наследия.

Вы увидите величественные станции-дворцы из мрамора и гранита, украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или скульптурными группами.

Посещение Храма Христа Спасителя — одно из самых запоминающихся зданий в архитектурном образе столицы, сохраняющее за собой образ главного храма Отечества.

Прогулка по Патриаршему мосту — заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве;

Посещение музея сословий России (по входным билетам) — один из самых молодых музеев Москвы.

Окончание программы в городе.

Свободное время или за доп. плату:

  • посещение Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (входные билеты) – одного из самых крупных музеев России, в котором представлены произведения европейского и мирового искусства с древнейших времен до начала XIX века — 750 руб. /взр., 450 руб. /школьники.
Среда. Станции метро. Посещение музея сословий РоссииСреда. Станции метро. Посещение музея сословий РоссииСреда. Станции метро. Посещение музея сословий РоссииСреда. Станции метро. Посещение музея сословий России
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Четверг. Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно».

Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М. Казаков.

Ныне на территории музея-заповедника можно посетить Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец, Оранжерейный комплекс, Третий Кавалерский корпус.

Посещение Большого дворца и Хлебного дома (по входным билетам).

Окончание программы в парке Царицыно.

Свободное время.

Четверг. Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»Четверг. Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»Четверг. Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»Четверг. Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Пятиница. Парк Зарядье, Красная площадь

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье».

Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия по Красной площади —главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.

Окончание программы в центре.

Свободное время или за доп. плату:

  • экскурсия по территории Московского Кремля — 1 800 руб. /чел.;
  • экскурсия в Оружейную палату — 2 000 руб. /чел.;

Экскурсионная программа заканчивается ориентировочно в 13:30 -14:30.

Пятиница. Парк Зарядье, Красная площадьПятиница. Парк Зарядье, Красная площадьПятиница. Парк Зарядье, Красная площадьПятиница. Парк Зарядье, Красная площадь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Суббота. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу —первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Во время путешествия вы проедите по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой – центром музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, новомодный район «Москва-сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города.

Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.

Посещение комплекса «Москва-сити» –современного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.

Окончание программы в центре «Москва-сити».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Свободное время или за доп. плату:

  • подъем на смотровую площадку «Панорама 360» башни Федерация в Москва-сити, где можно не только увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и посетить настоящую фабрику по производству мороженого и шоколада и попробовать в неограниченном количестве только что приготовленный десерт — 3 100 руб. /чел.
Суббота. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-ситиСуббота. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-ситиСуббота. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-ситиСуббота. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Воскресенье. Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.

Посещение Третьяковской галереи (входные билеты) – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие.

Окончание программы в городе.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Ориентировочное время окончания экскурсии в 15:30.

Воскресенье. Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галереяВоскресенье. Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галереяВоскресенье. Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галереяВоскресенье. Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номер1-местный номерДоп. место
«Максима Заря» 3* / «Максима Ирбис» 3*10 00012 50010 000
«Максима Панорама» 4* / «Академическая» 3*10 90014 60010 900
«Бородино» 4*11 20015 00011 200

Варианты проживания

Максима Панорама

1 ночь

Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.

Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.

Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.

Максима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима Панорама
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Максима Заря

1 ночь

Отель «Максима Заря» расположился в тихом районе Москвы рядом с Ботаническим садом, на который открывается живописный вид. Отель предлагает широкий спектр услуг, благодаря которым, ваш отдых пройдет максимально комфортно. К таким услугам относятся: охраняемая автостоянка, интернет-Wi-Fi, прачечная и гладильная, сейфовые ячейки, банкомат, а также визовая поддержка и круглосуточный room service. Также, в гостинице можно посетить оздоровительный центр.

Номерной фонд представлен уютными номерами различных категорий, начиная от «стандарта» и заканчивая «люксом». Каждый из них оснащен удобной кроватью, телефоном, телевизором со спутниковым вещанием, шкафом, а также ванной комнатой, в которой есть душ, туалетные принадлежности, набор полотенец и фен.

В ресторане «Европа», выполненном в классическом стиле с элементами модерна, подают блюда европейской и русской кухонь. Здесь Вы можете провести деловую встречу со своими Партнерами, романтический ужин, семейный праздник или просто посидеть с друзьями.

Для проведения деловых переговоров, презентаций, семинаров и тренингов в отеле есть современные и многофункциональные конференц-залы, а также переговорные комнаты. Они оснащены необходимым оборудованием и интернетом, которым можно пользоваться бесплатно. Для Вашего удобства отель может предложить организацию кофе-брейков, ланчей, напитков и закусок для всех участников, что поможет провести Ваше мероприятие на высоте.

Из достопримечательностей менее, чем в 1 км от «Максима Заря» находится храм Рождества Пресвятой Богородицы. Мечеть «Ярдэм», Шереметьевский дворец и знаменитая башня Останкино, расположились в 1,6 - 5 км от отеля. Доехать до аэропорта или вокзала не составит труда, даже в час-пик благодаря удачному месторасположению.

Максима ЗаряМаксима ЗаряМаксима ЗаряМаксима ЗаряМаксима ЗаряМаксима ЗаряМаксима Заря
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Максима Ирбис

1 ночь

3-звездочный отель категории бизнес-класса «Максима Ирбис» располагается в тихом и экологически чистом районе города Москва. В нем сочетается европейское качество обслуживания и гостеприимство русского народа. Широкий спектр услуг создаст максимально комфортную обстановку.

Интерьер каждого из комфортабельных номеров уникален и неповторим, он выполнен по дизайнерским задумкам и прекрасно подойдет для отдыха молодоженов, семейных пар или бизнесменов. В каждом из них установлена удобная и современная мебель, телевизор со спутниковым вещанием, мини-холодильник, телефон и ванная комната.

Попробовать блюда русской и европейской кухонь можно в ресторане «Венеция», выполненном в классическом стиле. Каждое утро в нем накрывается завтрак по формату «шведский стол», с 12:00 до 16:00 дня ресторан предлагает отведать бизнес-ланч, вечером в нем также можно приятно провести время. Вместимость его банкетного зала составляет до 60 человек.

В отеле есть конференц-зал с общей вместимостью до 150 человек. Он оснащен самым современным оборудованием, эргономичной мебелью и системой кондиционирования. Также для проведения любого мероприятия Вам помогут организовать кофе-брейк.

Рядом с отелем находится живописный Ботанический сад, в 800 метрах расположился храм Рождества Пресвятой Богородицы, а в 1,6 км можно найти мечеть «Ярдем». В 2 — 5 км, находятся такие достопримечательности, как Шереметьевский дворец и башня Останкино. Аэропорт «Шереметьево» находится в 30 минутах езды.

Максима ИрбисМаксима ИрбисМаксима ИрбисМаксима ИрбисМаксима ИрбисМаксима ИрбисМаксима Ирбис
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бородино

1 ночь

Гостям нравится бизнес-отель «Бородино» в Москве за дизайн номеров и высокий уровень обслуживания.

Бизнес-отель современного класса «Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.

В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.

Для проведения деловых встреч, семинаров и конференций различного уровня подготовлен конференц-зал, включающий в себя специальную оргтехнику.

Рядом с гостиницей культурные и деловые центры столицы, исторически значимые достояния архитектуры, развлекательные комплексы и многое другое, что позволит сделать отдых запоминающимся.

БородиноБородиноБородиноБородиноБородиноБородино
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Академическая

1 ночь

Здание отреставрировано и полностью подготовлено к встрече гостей. На сегодня, это один из отелей, который предлагает оптимальное сочетание качественного сервиса и удобного местоположения на карте города по адресу ул. Донская, д. 1 (станция метро «Октябрьская»). Убедиться в достойном уровне обслуживания и комфортабельности номеров можно в отзывах ранее отдыхавших гостей.

Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi. Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Гостиница располагает двумя конференц-залами, различными по степени вместимости и оснащенными специальной оргтехникой, а также переговорной комнатой.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта - 39,3 км.

АкадемическаяАкадемическаяАкадемическаяАкадемическаяАкадемическаяАкадемическаяАкадемическая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
  • Дополнительные экскурсии: посещение государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (входные билеты) - 750 руб. /чел., 450 руб. /шк. посещение "Москвариума" - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 750 руб. посещение водного шоу в "Москвариуме" с участием морских животных - от 2 000 руб. /в зависимости от категории местаэкскурсия по территории Московского Кремля - 1 800 руб. /чел. экскурсия в Оружейную палату - 2 000 руб. /чел. билет на посещение Панорамы 360 в башне Федерации - 3 100 руб. /чел
  • Посещение государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (входные билеты) - 750 руб. /чел., 450 руб. /шк
  • Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 750 руб
  • Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных - от 2 000 руб. /в зависимости от категории места
  • Экскурсия по территории Московского Кремля - 1 800 руб. /чел
  • Экскурсия в Оружейную палату - 2 000 руб. /чел
  • Билет на посещение Панорамы 360 в башне Федерации - 3 100 руб. /чел
  • Доплата за иностранных туристов
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Как начинается программа в первый день заезда?

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Освобождение номеров в крайний день тура до 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
Евгения
2 авг 2025
Здравствуйте! Приобрела тур выходного дня в Москву, ездили с внуком. Тур понравился, успели за 2 дня посмотреть многие места.
Е
Евгения
30 июл 2025
Хорошая программа тура выходного дня. Были в Москве в субботу и воскресенье. Много успели посмотреть, посетили Третьяковскую галерею.
А
Анжелика
6 апр 2025
Здравствуйте. Огромное Вам спасибо. Все прошло на высоком уровне! Встреча, трансфер, экскурсии и замечательный гид Елена Леонидовна! Дети, родители и сопровождающие группы из г Нягань выражают благодарность!
Здравствуйте. Огромное Вам спасибо. Все прошло на высоком уровне! Встреча, трансфер, экскурсии и замечательный гид ЕленаЗдравствуйте. Огромное Вам спасибо. Все прошло на высоком уровне! Встреча, трансфер, экскурсии и замечательный гид Елена

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

Новогодний тур в Москву на 5 дней
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Новогодний тур в Москву на 5 дней
Начало: Россия, Москва
30 дек в 10:00
31 дек в 10:00
29 400 ₽ за человека
Новогодний тур в Москву на 3 дня
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Начало: Россия, Москва
30 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 18 000 ₽ за человека
Рождественские встречи в Москве. Тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Рождественские встречи в Москве. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы