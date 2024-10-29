Выходные в Москве

В экскурсионном туре выходного дня вы отправитесь на автобусную обзорную экскурсию по городу, прогуляетесь по Красной площади и совершите променад по территории Московского Кремля.

Кроме того, вы посетите музей-усадьбу Кусково, сохранившуюся практически без изменений со второй половины XVIII века.
5
3 отзыва
Выходные в Москве
Выходные в Москве
Выходные в Москве
Ближайшие даты:
15
фев22
фев1
мар8
мар15
мар22
мар29
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия и посещение территории Московского Кремля

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Альянс Бородино 9:45;
  • Сущевский Сафмар 10:00;
  • Лесная Сафмар 10:30;
  • Аэростар 10:45.

Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прибытие. Обзорная экскурсия и посещение территории Московского КремляПрибытие. Обзорная экскурсия и посещение территории Московского КремляПрибытие. Обзорная экскурсия и посещение территории Московского КремляПрибытие. Обзорная экскурсия и посещение территории Московского Кремля
2 день

Экскурсия в усадьбу Кусково. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Аэростар 9:45;
  • Лесная Сафмар 10:00;
  • Сущевский Сафмар 10:30;
  • Альянс Бородино 10:45.

Экскурсия в усадьбу Кусково.

Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.

На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.

Неповторимая архитектура и изысканное убранство никого не оставят равнодушным!

Окончание программы в гостинице не позднее 15:00.

Экскурсия в усадьбу Кусково. ОтъездЭкскурсия в усадьбу Кусково. ОтъездЭкскурсия в усадьбу Кусково. ОтъездЭкскурсия в усадьбу Кусково. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в период 10.01.25 - 27.04.25, руб:

ГостиницаОсновное место взрослыйОсновное место ребенок до 14 летДоп. место взрослыйДоп. место ребенок до 14 лет1-местный номер
«Сущевский Сафмар» 4*, стандарт1060099009400860012900
«Аэростар» 4*1070099009400870013200
«Лесная Сафмар» 4*, стандарт11550107509400870014800
«Альянс Бородино» 4*, стандарт111501045010500970014600

Варианты проживания

Сущевский Сафмар

1 ночь

Высотный отель Холидей Инн Москва Сущевский гостей ждет комфортное проживание и внимательное отношение персонала. Близость метро «Рижская» и Проспекта Мира позволяет быстро и удобно добраться в любую точку мегаполиса. Лучшие музеи и памятники центра Москвы, его старинные здания и всемирно известные театры, картинные галереи и парки отдыха ждут гостей отеля.

Отель предлагает 312 просторных номеров, среди которых 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. С верхних этажей 22-х этажной гостиницы открываются прекрасные виды на Московские улицы и Останкинскую башню.

В отеле можно воспользоваться услугами ресторана, лобби-бара, службой доставки в номера, сувенирным магазином, спортзалом и бизнес-центром. Возможно размещение с животными после предварительного согласования.

Стандартные номера: одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере современная мебель: одна большая двуспальная или две раздельные кровати, стол, стулья, шкаф, телевизор, телефон с голосовой почтой, мини-бар, электрический чайник и кофеварка, доступ в Интернет.

Ванная комната оборудована душевой кабиной или ванной, одноразовыми принадлежностями для ванной и феном.

Сущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский Сафмар

Лесная Сафмар

1 ночь

В 300 метрах от отеля Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная) проходит Тверская-Ямская улица, ведущая к Кремлю.

Напротив гостиницы располагается центр московской ресторанной жизни – фудмолл Депо Москва. В 16 корнерах фудмолла гостей отеля ждут эксклюзивные скидки.

Отель предлагает удобные просторные номера, услуги ресторана, бара и службы доставки в номера и широкие возможности для проведения деловых и праздничных мероприятий.

Лесная СафмарЛесная СафмарЛесная СафмарЛесная СафмарЛесная СафмарЛесная Сафмар

Альянс Бородино

1 ночь

Отель «Альянс Бородино» - это 4-звездочный бизнес-отель, расположенный в деловой части столицы - Центральном округе Москвы. Расположение отеля вблизи парка Сокольники и важных транспортных развязок делает его привлекательным как для бизнес-сегмента, так и для туристов. От отеля удобно добираться до центров деловой активности и основных достопримечательностей - как на личном транспорте, так и на общественном. В распоряжении гостей 236 номеров различных категорий, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, 2 ресторана - «Кутузов» и «Денис Давыдов» с возможностью проведения банкета и фуршета, а также лобби-бар «Барклай» на 1 этаже отеля.

Альянс БородиноАльянс БородиноАльянс БородиноАльянс БородиноАльянс БородиноАльянс Бородино

Аэростар

1 ночь

Гостиница «Аэростар» располагается на Ленинградском проспекте Москвы, рядом со станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники. Посмотрите описание номеров и актуальные цены на официальном сайте 101Hotels.com.

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, гости получат также услуги менеджера, который сможет помочь им в любом вопросе.

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы «Аэростар». Станция метро «Динамо» - в 7.

АэростарАэростарАэростарАэростарАэростарАэростар

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице по программе
  • Питание: 1 завтрак - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале и трансфер
  • Доплата за иностранных туристов
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой минимальный возраст ребёнка может быть?

Туристы принимаются в экскурсионные туры с 4 лет. Если менее 4 лет, то с распиской от родителей.

Какой автобус предусмотрен для экскурсий?

Транспорт: автобус туристического класса на 49-55 посадочных мест, есть кондиционер или обдув, рассадка свободная.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
29 окт 2024
Прекрасный тур выходного дня, поездка по Москве, важные вехи истории города, интересные факты. Все очень понравилось! Спасибо!
Прекрасный тур выходного дня, поездка по Москве, важные вехи истории города, интересные факты. Все очень понравилось! Спасибо!Прекрасный тур выходного дня, поездка по Москве, важные вехи истории города, интересные факты. Все очень понравилось! Спасибо!Прекрасный тур выходного дня, поездка по Москве, важные вехи истории города, интересные факты. Все очень понравилось! Спасибо!Прекрасный тур выходного дня, поездка по Москве, важные вехи истории города, интересные факты. Все очень понравилось! Спасибо!Прекрасный тур выходного дня, поездка по Москве, важные вехи истории города, интересные факты. Все очень понравилось! Спасибо!Прекрасный тур выходного дня, поездка по Москве, важные вехи истории города, интересные факты. Все очень понравилось! Спасибо!Прекрасный тур выходного дня, поездка по Москве, важные вехи истории города, интересные факты. Все очень понравилось! Спасибо!Прекрасный тур выходного дня, поездка по Москве, важные вехи истории города, интересные факты. Все очень понравилось! Спасибо!Прекрасный тур выходного дня, поездка по Москве, важные вехи истории города, интересные факты. Все очень понравилось! Спасибо!
С
6 фев 2025
Приятное общение,хорошая организация.
И
5 фев 2025
Спасибо! Все замечательно: и организация тура и сам тур. Оформили оперативно, за два дня, онлайн. На все мои вопросы быстро отвечали, забронировали дополнительные ночи в отеле, и именно в том,
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в котором мне хотелось жить. Тур тоже понравился, поскольку в нём были экскурсии, на которых я ещё не была в Питере (например, императорский дворец и верхний сад в Петергофе), экскурсия на один день в Карелию, а также были свободные дни, которые я использовала по своему усмотрению. Спасибо, Большая Страна, за все! Подписалась на вас в соцсетях. 😊

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