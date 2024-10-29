Кроме того, вы посетите музей-усадьбу Кусково, сохранившуюся практически без изменений со второй половины XVIII века.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия и посещение территории Московского Кремля
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Альянс Бородино 9:45;
- Сущевский Сафмар 10:00;
- Лесная Сафмар 10:30;
- Аэростар 10:45.
Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-сити и многое другое.
Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия в усадьбу Кусково. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Аэростар 9:45;
- Лесная Сафмар 10:00;
- Сущевский Сафмар 10:30;
- Альянс Бородино 10:45.
Экскурсия в усадьбу Кусково.
Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!
Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.
На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.
Неповторимая архитектура и изысканное убранство никого не оставят равнодушным!
Окончание программы в гостинице не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в период 10.01.25 - 27.04.25, руб:
|Гостиница
|Основное место взрослый
|Основное место ребенок до 14 лет
|Доп. место взрослый
|Доп. место ребенок до 14 лет
|1-местный номер
|«Сущевский Сафмар» 4*, стандарт
|10600
|9900
|9400
|8600
|12900
|«Аэростар» 4*
|10700
|9900
|9400
|8700
|13200
|«Лесная Сафмар» 4*, стандарт
|11550
|10750
|9400
|8700
|14800
|«Альянс Бородино» 4*, стандарт
|11150
|10450
|10500
|9700
|14600
Варианты проживания
Сущевский Сафмар
Высотный отель Холидей Инн Москва Сущевский гостей ждет комфортное проживание и внимательное отношение персонала. Близость метро «Рижская» и Проспекта Мира позволяет быстро и удобно добраться в любую точку мегаполиса. Лучшие музеи и памятники центра Москвы, его старинные здания и всемирно известные театры, картинные галереи и парки отдыха ждут гостей отеля.
Отель предлагает 312 просторных номеров, среди которых 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. С верхних этажей 22-х этажной гостиницы открываются прекрасные виды на Московские улицы и Останкинскую башню.
В отеле можно воспользоваться услугами ресторана, лобби-бара, службой доставки в номера, сувенирным магазином, спортзалом и бизнес-центром. Возможно размещение с животными после предварительного согласования.
Стандартные номера: одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере современная мебель: одна большая двуспальная или две раздельные кровати, стол, стулья, шкаф, телевизор, телефон с голосовой почтой, мини-бар, электрический чайник и кофеварка, доступ в Интернет.
Ванная комната оборудована душевой кабиной или ванной, одноразовыми принадлежностями для ванной и феном.
Лесная Сафмар
В 300 метрах от отеля Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная) проходит Тверская-Ямская улица, ведущая к Кремлю.
Напротив гостиницы располагается центр московской ресторанной жизни – фудмолл Депо Москва. В 16 корнерах фудмолла гостей отеля ждут эксклюзивные скидки.
Отель предлагает удобные просторные номера, услуги ресторана, бара и службы доставки в номера и широкие возможности для проведения деловых и праздничных мероприятий.
Альянс Бородино
Отель «Альянс Бородино» - это 4-звездочный бизнес-отель, расположенный в деловой части столицы - Центральном округе Москвы. Расположение отеля вблизи парка Сокольники и важных транспортных развязок делает его привлекательным как для бизнес-сегмента, так и для туристов. От отеля удобно добираться до центров деловой активности и основных достопримечательностей - как на личном транспорте, так и на общественном. В распоряжении гостей 236 номеров различных категорий, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, 2 ресторана - «Кутузов» и «Денис Давыдов» с возможностью проведения банкета и фуршета, а также лобби-бар «Барклай» на 1 этаже отеля.
Аэростар
Гостиница «Аэростар» располагается на Ленинградском проспекте Москвы, рядом со станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники. Посмотрите описание номеров и актуальные цены на официальном сайте 101Hotels.com.
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, гости получат также услуги менеджера, который сможет помочь им в любом вопросе.
Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы «Аэростар». Станция метро «Динамо» - в 7.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице по программе
- Питание: 1 завтрак - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале и трансфер
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой минимальный возраст ребёнка может быть?
Туристы принимаются в экскурсионные туры с 4 лет. Если менее 4 лет, то с распиской от родителей.
Какой автобус предусмотрен для экскурсий?
Транспорт: автобус туристического класса на 49-55 посадочных мест, есть кондиционер или обдув, рассадка свободная.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.