Индивидуальная
до 10 чел.
«К Ферапонту в гости»: путешествие в Лужецкий монастырь
Посетить одну из древнейших обителей Подмосковья и подняться на шатровую колокольню - в Можайске
Начало: В Лужецком монастыре
Завтра в 11:00
16 янв в 11:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 15 чел.
Тайны Можайской крепости: квест на западных рубежах
Стать защитником древнего форпоста, разгадать шифры зодчих и найти ключи от города
Начало: На Бородинской улице
Расписание: в понедельник в 11:00
19 янв в 11:00
26 янв в 11:00
600 ₽ за человека
Квест
до 8 чел.
Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида)
Самостоятельно исследовать все ключевые точки Бородинского поля и открыть их истории
Завтра в 10:00
16 янв в 10:00
3000 ₽ за всё до 8 чел.
