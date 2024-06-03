С Сергей Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле) Все было отлично.

Д Дмитрий На поле Бородинском читать дальше услышалась по-новому). Важно учесть, что данная программа проходит на улице и имеет смысл готовиться по погоде. Ян максимально внимателен к каждому участнику, спокойно отвечает на разные вопросы и пожелания. Хорошо ведет машину (без нее обойти территорию нереально). Для посещения музея и храмов похоже есть отдельная экскурсия (или по договоренности, может быть), но мы за 4 часа наполнились более чем:) Большое спасибо!:) Очень хорошая экскурсия! Интересно подан материал для любого возраста кто уже мало-мальски в теме (какие-то моменты было важно вспомнить, часть

Н Никита Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле) Огромное спасибо Наталье Николаевне за прекрасную экскурсию по очень интересному городу Можайск. Энергетика, знания и манера подачи информации на высшем уровне, всех благ и ещё раз СПАСИБО!

I IRINA Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле) Спасибо большое Наталье за приятное знакомство с Можайском! За очень интересный и содержательный рассказ об истории города. Очень понравился маршрут- не утомительный и с красивыми видами.

А Алла На поле Бородинском Очень интересная экскурсия. Ян знакомит не только с самой Бородинской битвой, но и событиями, которые ей предшествовали, а также иными сопутствующими интересными фактами и деталями. Время пролетело незаметно, домой уезжать ещё не хотелось! Порекомендую экскурсию многим знакомым. Спасибо, Ян!

Е Екатерина На поле Бородинском читать дальше с половиной часа пролетели незаметно, несмотря на периодический дождь и 10-летний возраст нашего младшего ребенка. Ян нам устраивал приятные сюрпризы, отвечал на все вопросы, проявляя высокий уровень эрудиции, задавал нам вопросы по теме, чтобы мы, слушатели, активно вовлекались и использовали те знания, что у нас есть. У нас получилась очень приятная экскурсия, доброжелательная и познавательная. Бородинская битва заслуживает того, чтобы узнать о ней больше; Ян, наш экскурсовод, заслуживает звания "лучший экскурсовод по Бородинскому полю". Четыре

А Анна Война 1812 года: жизнь простого солдата читать дальше потрясающий рассказчик, заинтересовал всех! Экскурсия длилась больше 5 часов. Если бы не холодная погода, могли бы и дальше изучать это место. Старший сын сказал, что это лучшая экскурсия за всю его жизнь. Очень рекомендуем! Были на обзорной экскурсии 30 апреля компанией из 6 человек, включая 4 мальчишек от 6 до 16 лет. Ян -

В Вера Война 1812 года: жизнь простого солдата Нам очень понравилось, хоть было очень холодно и ветер дул сильный, но 6 часов пролетели просто незаметно!!! Ян смог сделать так, чтобы было интересно абсолютно все!!! Обязательно приедем еще раз и пригласим с собой друзей!