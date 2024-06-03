Интересные экскурсии для школьного возраста в Можайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Можайске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
На поле Бородинском
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
    Все было отлично.
  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    На поле Бородинском
    Очень хорошая экскурсия! Интересно подан материал для любого возраста кто уже мало-мальски в теме (какие-то моменты было важно вспомнить, часть
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    услышалась по-новому). Важно учесть, что данная программа проходит на улице и имеет смысл готовиться по погоде. Ян максимально внимателен к каждому участнику, спокойно отвечает на разные вопросы и пожелания. Хорошо ведет машину (без нее обойти территорию нереально). Для посещения музея и храмов похоже есть отдельная экскурсия (или по договоренности, может быть), но мы за 4 часа наполнились более чем:) Большое спасибо!:)

  • Н
    Никита
    25 мая 2024
    Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
    Огромное спасибо Наталье Николаевне за прекрасную экскурсию по очень интересному городу Можайск. Энергетика, знания и манера подачи информации на высшем уровне, всех благ и ещё раз СПАСИБО!
  • I
    IRINA
    10 мая 2024
    Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
    Спасибо большое Наталье за приятное знакомство с Можайском! За очень интересный и содержательный рассказ об истории города. Очень понравился маршрут- не утомительный и с красивыми видами.
    Спасибо большое Наталье за приятное знакомство с Можайском! За очень интересный и содержательный рассказ об историиСпасибо большое Наталье за приятное знакомство с Можайском! За очень интересный и содержательный рассказ об историиСпасибо большое Наталье за приятное знакомство с Можайском! За очень интересный и содержательный рассказ об историиСпасибо большое Наталье за приятное знакомство с Можайском! За очень интересный и содержательный рассказ об историиСпасибо большое Наталье за приятное знакомство с Можайском! За очень интересный и содержательный рассказ об историиСпасибо большое Наталье за приятное знакомство с Можайском! За очень интересный и содержательный рассказ об историиСпасибо большое Наталье за приятное знакомство с Можайском! За очень интересный и содержательный рассказ об истории
  • А
    Алла
    1 мая 2024
    На поле Бородинском
    Очень интересная экскурсия. Ян знакомит не только с самой Бородинской битвой, но и событиями, которые ей предшествовали, а также иными сопутствующими интересными фактами и деталями. Время пролетело незаметно, домой уезжать ещё не хотелось! Порекомендую экскурсию многим знакомым. Спасибо, Ян!
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2023
    На поле Бородинском
    Бородинская битва заслуживает того, чтобы узнать о ней больше; Ян, наш экскурсовод, заслуживает звания "лучший экскурсовод по Бородинскому полю". Четыре
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    с половиной часа пролетели незаметно, несмотря на периодический дождь и 10-летний возраст нашего младшего ребенка. Ян нам устраивал приятные сюрпризы, отвечал на все вопросы, проявляя высокий уровень эрудиции, задавал нам вопросы по теме, чтобы мы, слушатели, активно вовлекались и использовали те знания, что у нас есть. У нас получилась очень приятная экскурсия, доброжелательная и познавательная.

  • А
    Анна
    24 мая 2023
    Война 1812 года: жизнь простого солдата
    Были на обзорной экскурсии 30 апреля компанией из 6 человек, включая 4 мальчишек от 6 до 16 лет. Ян -
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    потрясающий рассказчик, заинтересовал всех! Экскурсия длилась больше 5 часов. Если бы не холодная погода, могли бы и дальше изучать это место. Старший сын сказал, что это лучшая экскурсия за всю его жизнь. Очень рекомендуем!

  • В
    Вера
    16 апреля 2023
    Война 1812 года: жизнь простого солдата
    Нам очень понравилось, хоть было очень холодно и ветер дул сильный, но 6 часов пролетели просто незаметно!!! Ян смог сделать так, чтобы было интересно абсолютно все!!! Обязательно приедем еще раз и пригласим с собой друзей!
  • I
    Irina
    6 мая 2022
    Война 1812 года: жизнь простого солдата
    Отличная экскурсия для детей и взрослых. 4,5 часа пролетели незаметно, дети (10 лет) были всегда вовлечены в рассказ, отвечали на загадки. Ян погружён в тему войны 1812 года, он умеет заинтересовать, держать внимание. Уверена, что вернёмся сюда на реконструкцию.

Ответы на вопросы от путешественников по Можайску в категории «Для школьников»

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Сколько стоит экскурсия по Можайску в июне 2024
Сейчас в Можайске в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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