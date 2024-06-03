Индивидуальная
4 часа
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 июня 2024Все было отлично.
- ДДмитрий1 июня 2024Очень хорошая экскурсия! Интересно подан материал для любого возраста кто уже мало-мальски в теме (какие-то моменты было важно вспомнить, часть
- ННикита25 мая 2024Огромное спасибо Наталье Николаевне за прекрасную экскурсию по очень интересному городу Можайск. Энергетика, знания и манера подачи информации на высшем уровне, всех благ и ещё раз СПАСИБО!
- IIRINA10 мая 2024Спасибо большое Наталье за приятное знакомство с Можайском! За очень интересный и содержательный рассказ об истории города. Очень понравился маршрут- не утомительный и с красивыми видами.
- ААлла1 мая 2024Очень интересная экскурсия. Ян знакомит не только с самой Бородинской битвой, но и событиями, которые ей предшествовали, а также иными сопутствующими интересными фактами и деталями. Время пролетело незаметно, домой уезжать ещё не хотелось! Порекомендую экскурсию многим знакомым. Спасибо, Ян!
- ЕЕкатерина26 августа 2023Бородинская битва заслуживает того, чтобы узнать о ней больше; Ян, наш экскурсовод, заслуживает звания "лучший экскурсовод по Бородинскому полю". Четыре
- ААнна24 мая 2023Были на обзорной экскурсии 30 апреля компанией из 6 человек, включая 4 мальчишек от 6 до 16 лет. Ян -
- ВВера16 апреля 2023Нам очень понравилось, хоть было очень холодно и ветер дул сильный, но 6 часов пролетели просто незаметно!!! Ян смог сделать так, чтобы было интересно абсолютно все!!! Обязательно приедем еще раз и пригласим с собой друзей!
- IIrina6 мая 2022Отличная экскурсия для детей и взрослых. 4,5 часа пролетели незаметно, дети (10 лет) были всегда вовлечены в рассказ, отвечали на загадки. Ян погружён в тему войны 1812 года, он умеет заинтересовать, держать внимание. Уверена, что вернёмся сюда на реконструкцию.
Ответы на вопросы от путешественников по Можайску в категории «Можно с детьми»
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