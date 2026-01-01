Найдено 3 экскурсии в категории « Для пенсионеров » в Можайске, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 1 час Индивидуальная до 10 чел. «К Ферапонту в гости»: путешествие в Лужецкий монастырь Посетить одну из древнейших обителей Подмосковья и подняться на шатровую колокольню - в Можайске Начало: В Лужецком монастыре 2000 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Квест до 15 чел. Тайны Можайской крепости: квест на западных рубежах Стать защитником древнего форпоста, разгадать шифры зодчих и найти ключи от города Начало: На Бородинской улице Расписание: в понедельник в 11:00 600 ₽ за человека 3 часа Квест до 8 чел. Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида) Самостоятельно исследовать все ключевые точки Бородинского поля и открыть их истории 3000 ₽ за всё до 8 чел. Другие экскурсии Можайска

