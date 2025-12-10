Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
«Вы посетите командные пункты Кутузова и Наполеона, побываете на Шевардинском редуте, Багратионовых флешах, Курганной батарее и в Спасо-Бородинском монастыре»
24 янв в 10:00
25 янв в 10:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто)
Личные судьбы героев 1812 года и символы великого подвига русских солдат
«Ново-Никольский собор в Можайске — архитектурный феномен»
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
«Рассмотрите церковь Дмитрия Солунского, Ново-Никольский собор 19 века и храм Святых апостолов Петра и Павла»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
