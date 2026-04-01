Предлагаю провести день насыщенно и разнообразно.
Первую половину поездки мы посвятим героическим событиям 19 века, затем полюбуемся красивым собором 16 столетия. А после погрузимся в мир дикой природы.
Вы узнаете, как удалось перехитрить и разгромить Наполеона, зачем 10 русских царей ездили в Можайск и много другого интересного из богатой истории города.
Описание экскурсии
10:00–12:00 — музей-заповедник «Бородинское поле». Вы узнаете о сражении 1812 года, стратегиях войны и истории места, где сражались русские и французские войска.
12:30–13:30 — Ново-Никольский собор и обед. Полюбуетесь храмом 16 века, подниметесь на звонницу и поймёте, почему святой Николай с мечом носит титул Можайского.
14:00–14:30 — исток Москва-реки. Побываете у источника чистой питьевой воды.
15:00–17:00 — подмосковный сафари-парк. Увидите животных в условиях, максимально приближенных к естественным. Посмотрите на уникальную компанию — львицу, тигра, пятнистого и чёрного ягуаров. Большинство копытных в парке дружелюбные и контактные.
17:30 — возвращение в Можайск
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. При необходимости за доплату могу организовать трансфер. Детали обсудим в переписке
- В стоимость экскурсии включены билеты в музей и сафари-парк животных
- Питание оплачивается дополнительно по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Олег — ваш гид в Можайске
Провёл экскурсии для 22 туристов
Я большой любитель истории и края, в котором живу. Можайский округ — место силы величайших событий и природных красот. Славное Бородинское поле, тихое Можайское море, таинственные древние монастыри и восхитительные
Входит в следующие категории Можайска
