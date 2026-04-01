Предлагаю провести день насыщенно и разнообразно. Первую половину поездки мы посвятим героическим событиям 19 века, затем полюбуемся красивым собором 16 столетия. А после погрузимся в мир дикой природы. Вы узнаете, как удалось перехитрить и разгромить Наполеона, зачем 10 русских царей ездили в Можайск и много другого интересного из богатой истории города.

от 15 000 ₽ за 1–3 человек или 4500 ₽ за человека, если вас больше

Олег Ваш гид в Можайске

10:00–12:00 — музей-заповедник «Бородинское поле». Вы узнаете о сражении 1812 года, стратегиях войны и истории места, где сражались русские и французские войска.

12:30–13:30 — Ново-Никольский собор и обед. Полюбуетесь храмом 16 века, подниметесь на звонницу и поймёте, почему святой Николай с мечом носит титул Можайского.

14:00–14:30 — исток Москва-реки. Побываете у источника чистой питьевой воды.

15:00–17:00 — подмосковный сафари-парк. Увидите животных в условиях, максимально приближенных к естественным. Посмотрите на уникальную компанию — львицу, тигра, пятнистого и чёрного ягуаров. Большинство копытных в парке дружелюбные и контактные.

17:30 — возвращение в Можайск

