Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
«На автомобиле и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника»
3 ноя в 10:00
22 дек в 10:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Квест
до 8 чел.
Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида)
Самостоятельно исследовать все ключевые точки Бородинского поля и открыть их истории
«заранее решите, в каком порядке осмотреть объекты, заходить ли в музейные экспозиции или сделать остановку в кафе»
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
2400 ₽
3000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто)
Личные судьбы героев 1812 года и символы великого подвига русских солдат
«собственный историко-археологический музей прямо в стенах храма»
3 ноя в 11:00
4 ноя в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
