Водный маршрут на байдарках по живописной реке Зуше, динамичная пешая прогулка в окрестностях Новосиля
Программа тура по дням
Встреча, размещение, сплав на байдарках, Свято-Духов монастырь
08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» №725.
Билеты поступают в продажу за 90 дней до даты поездки. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
12:26 Встреча на ж/д-вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
С 13:00 заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.
13:30 Прибытие на берег реки, в глэмпинг.
Обед в кафе глэмпинга.
14:30 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава. Отправляемся в путь (11 км).
Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.
Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей. Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.
Документально Свято-Духов монастырь впервые упоминается в 1619 году, но согласно преданию, он был основан в XII веке учеником священномученика Кукши — иеромонахом Авраамием. Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.
Мы проведем на воде несколько часов, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.
18:00 Возвращение в лагерь.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
20:00 Игры и развлечения у вечернего костра.
Пешеходная прогулка по городищу Новосиль, мастер-класс в краеведческом музее
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Пешеходная прогулка по исторической части древнего Новосиля.
Отправляемся в путь (10 км).
Наше путешествие начнется у вала древнего городища Новосиль, по дороге встретим каменные мосты, сложенные мастерами еще в 15-16 веках.
Затем по «царской дороге» вы продолжите путь к главной цели путешествия — «Черному лесу» в деревне Чернышино, в котором несколько сотен лет местные жители берут «белую» глину для создания игрушек. Это настоящий природный шедевр для Центрального Черноземья. Одной из главных задач нашего путешествия — добыть глину для Новосильского краеведческого музея.
По пути мы остановимся около фотозоны: арт-объект «Нянька» с красивым видом на древний Новосиль.
14:00 Обед в кафе глэмпинга.
15:30 Посещение краеведческого музея.
Мастер-класс по традиционной глиняной игрушке «Кормилка».
Сотрудники музея перенесут вас в прошлое, раскрыв значение формы игрушек и их росписи. Сюжеты игрушек самобытны: кормилка, птица-дева, кукушка.
Образ кукушки тесно связан с обычаями и верованиями предков. Кукушка — «божья птица», предвещала сроки жизни, а также судьбу не только человека, но и природных явлений. Представляла собой птичий образ женского божества, наделенного тайной силой пророчества. Кормилка — это образ матери-кормилицы. Ее дарят для продолжения жизни, защиты человека и семьи от бедствий.
Готовую игрушку вы сможете забрать с собой на память.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
20:00 Вечерние игры и развлечения у костра.
Продолжение сплава по Зуше
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Переезд к месту начала сплава.
11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава. Отправляемся в путь (17 км).
Ваше водное приключение третьего дня начнется в селе Воротынцево, которое стоит на крутых берегах Зуши, и впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1155 году. На протяжении столетий, на реке, недалеко от поселения, стояла мельница. А в середине 20 века на ее месте появилась настоящая гидроэлектростанция.
В послевоенные годы в небольших селах Орловской области был сильный дефицит электроэнергии. Поэтому в 50-е годы 20 века на реке Зуша начали реализовывать сразу три проекта по строительству маленьких электростанций: у села Воротынцева, села Лыково и города Новосиль. Они проработали около 30 лет, снабжая близлежащие колхозы электроэнергией, пока по всей территории области не протянули ЛЭП.
13:00 Обед в полевых условиях.
15:00 Продолжение сплава по реке.
Этот маршрут насыщен интересными местами, и отлично подходит для молодежного и семейного отдыха.
Байдарки будут неторопливо скользить мимо крутых живописных склонов и известковых выходов.
Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку, жереха и голавля. Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.
Вы будете наслаждаться пением птиц, обязательно встретите взлетающих с ветвей серых цапель, и будете рассматривать стайки рыб в прозрачных водах реки. В Зуше водятся бобры, с воды хорошо видны их тропинки и хатки, может, вам повезет увидеть и самих животных.
17:00 Прибытие в глэмпинг.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
20:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.
Вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды. Походная баня на сплаве — это лучший способ завершить день.
Сплав на сапбордах по реке Неручь, мастер-класс в краеведческом музее
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Переезд к месту начала сплава.
11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава на сапбордах по реке Неручь. Отправляемся в путь (12 км).
Это река с характером, и исследовать её на сапборде — чистое удовольствие!
Она не дает заскучать, постоянно меняя свое настроение: спокойные глубокие плесы неожиданно сменяются резвыми каменистыми перекатами и мелководьем. Это отличный шанс отточить технику владения веслом!
Здесь нет широких просторов, зато есть магия «камерности». Русло реки (всего от 5 до 20 метров) превращается в настоящий зеленый коридор. Вы будете скользить по коврам из желтых кувшинок, а под вашим сапом, в кристально чистой воде, будут проноситься стайки любопытных рыб.
Неручь постоянно петляет, открывая за каждым поворотом новый вид: то крутые живописные склоны, то древние известковые выходы, напоминающие декорации к фэнтези.
15:30 Возвращение в лагерь.
Обед в кафе глэмпинга.
16:30 Мастер-класс по изготовлению народной игрушки.
Приглашаем вас в место, где замирает время — в старинный дом купца Ворогушина, стены которого помнят события двух столетий.
Сейчас в нем расположен Новосильский краеведческий музей, в его стенах вы совершите удивительное путешествие в прошлое, приоткрыв для себя 1000-летнюю историю Новосильской земли.
Под руководством опытных мастериц вы приступите к созданию своей личной куклы «Подорожницы». Это не просто сувенир — это мощный оберег с глубоким смыслом.
Наши предки верили, что она является незаменимым другом путешественника и оберегает в пути от бед. Есть поверье, что если странник берет «Подорожницу» с собой в путешествие, то ему всегда будут сопутствовать удача и здоровье в дороге.
Маленькая куколка в ладони — символ того, что в любой дороге вы не одиноки. Пусть этот старинный оберег хранит вас и ваших близких в каждом путешествии.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
20:30 Игры и развлечения у костра.
Экскурсия в музей-усадьбу «Спасское-Лутовиново», мастер-класс по изготовлению композиции со свечами
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Выезд на экскурсию.
12:00 Посещение музея-усадьбы «Спасское-Лутовиново» — родовое имение великого русского писателя Ивана Тургенева.
Экскурсия по дому и парку. Интерактивная программа «Традиции усадебного гостеприимства».
Экскурсия позволит больше узнать о старинном роде Лутовиновых, жизни и быте Ивана Сергеевича, «прикоснуться» к вещам, окружавшим всю семью.
Увидим храм Спаса Преображения Господня, построенный в 1809 году на средства деда писателя — Ивана Лутовинова. В этой церкви 15 января 1816 года венчались родители Ивана Сергеевича.
Облик усадьбы дополняют восстановленные на хозяйственном дворе постройки: конюшня, каретный сарай, сбруйная, баня и погреб. Вокруг усадебного дома на 83 гектарах разбит великолепный парк, густые липовые аллеи которого уступами спускаются к пруду.
Со времени основания парка сохранилось около 2000 вековых и двухсотлетних лип, ясеней, кленов, елей, дубов, вязов, берез, серебристых тополей.
Парк в Спасском-Лутовиново сохранил характерные черты старинных дворянских усадеб и по праву считается одним из самых красивых усадебных парков России. Прогуливаясь по аллеям старинного парка, ощущаешь дыхание позапрошлого века.
14:30 Обед в кафе города.
16:00 Мастер-класс по изготовлению композиции со свечами из натуральных материалов, который пробудит вашего внутреннего творца и подарит веру в свои силы.
Это возможность отвлечься от быта и работы, погрузиться в творчество и, возможно, найти новое хобби. Лучший способ снять стресс и «заземлиться», занимаясь созиданием под руководством профессионала.
Мы научим вас собирать уют в единое целое, где теплое мерцание фитиля встречается с нежностью цветов, наполняя ваш дом ароматом предвкушения.
19:09 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №726 «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:48 Прибытие в Москву на Курский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух-, трехместных шатрах с удобствами или в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
Эко-домик с удобствами в номере наверху склона № 1, 2, 3, 4, 5
(2-3-4-местное размещение)
|Взрослый
|40 900
|Ребёнок 7—12 лет
|36 900
|Одноместное размещение
|50 900
Шатёр «ЮГ» с удобствами в номере наверху склона (2-3-4-местное размещение)
|Взрослый
|36 900
|Ребёнок 7—12 лет
|33 900
|Одноместное размещение
|48 900
Шатёр «Призма» без удобств в номере на склоне (2-местное размещение)
|Взрослый
|32 900
|Ребёнок 7—12 лет
|29 900
|Одноместное размещение
|40 900
Палатка кемпинговая «Tramp Lair» (2–3-местное размещение)
|Взрослый
|30 900
|Ребёнок 7—12 лет
|27 900
|Одноместное размещение
|36 900
Варианты проживания
Глэмпинг «Сплав стихий»
Глэмпинг «Сплав стихий» располагается в городе Новосиль Орловской области.
Гостям предлагается размещение в уютных шатрах, оснащенных спальными местами и туалетной комнатой с водонагревателем. Из шатра открывается вид на реку. На территории глэмпинга есть кафе с трехразовым питанием. Для хранения продуктов есть холодильник.
Варианты размещения:
Эко-домик с удобствами в номере, наверху склона (2-3-4-местное размещение) – в домике имеется: большая терраса с 2-мя креслами и видом на реку, ортопедические матрасы на кроватях, раздельные душевая и санузел с теплым полом, шампунь, гель для душа, мыло, гигиенический набор, микроволновка, холодильник, чайник, посуда и столовые приборы, набор полотенец, фен, керамические обогреватели, климатическая система, вешалки для одежды кресло-мешок, диван-кровать, Wifi.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Мценска до начала маршрута / до ж/д вокзала г. Мценска
- Комплексное питание по программе (трехразовое с обеда в 1 день до обеда в 5 день)
- Проживание в выбранной категории размещения
- Прокат инвентаря (байдарки, гермомешки, спасательные жилеты при проживании в палатках предоставляются: палатки, спальники, коврики)
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не включенные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для сплава:
- ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье);
- удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы);
- термобелье или кофта (флис);
- влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик);
- перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя);
- головной убор (светлый, для защиты от солнца) - панама, бандана, кепка, бафф;
- крем от загара (коэффициент защиты не менее 25);
- солнцезащитные очки (по погоде и желанию);
- для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.
На суше и в лагере:
- рюкзак или спортивная сумка;
- пенка-сидушка (пенка сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми);
- сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе и теплых, свитер, теплая куртка (в зависимости от погоды);
- сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга,); резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше;
- фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
- купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани);
- индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас);
- мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей;
- по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое будет предоставлено снаряжение и сопровождение?
Предоставляемое снаряжение: двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», спасжилеты, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров.
При проживании в палатках предоставляется: двух-трехместные палатки «TRAMP LAIR», спальники, коврики.
Сопровождение: 2 опытных инструктора-проводника.