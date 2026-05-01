Познаем стихии. Мультиактивный тур в Орловскую область

Приглашаем Вас в тур, в котором активный отдых встречается с искусством, а история — с природной чистотой.

Водный маршрут на байдарках по живописной реке Зуше, динамичная пешая прогулка в окрестностях Новосиля
и самые интересные достопримечательности одного из уютных городов Орловской области, где оживает прошлое – все это мы собрали в этом комбинированном туре.

Вас ждут музеи и старинные усадьбы, мастер-классы и развлечения, умиротворяющие пейзажи Центральной России и комфортное размещение.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, сплав на байдарках, Свято-Духов монастырь

08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» №725.

Билеты поступают в продажу за 90 дней до даты поездки. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

12:26 Встреча на ж/д-вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

С 13:00 заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.

13:30 Прибытие на берег реки, в глэмпинг.

Обед в кафе глэмпинга.

14:30 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава. Отправляемся в путь (11 км).

Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.

Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей. Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.

Документально Свято-Духов монастырь впервые упоминается в 1619 году, но согласно преданию, он был основан в XII веке учеником священномученика Кукши — иеромонахом Авраамием. Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.

Мы проведем на воде несколько часов, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.

18:00 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

20:00 Игры и развлечения у вечернего костра.

2 день

Пешеходная прогулка по городищу Новосиль, мастер-класс в краеведческом музее

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Пешеходная прогулка по исторической части древнего Новосиля.

Отправляемся в путь (10 км).

Наше путешествие начнется у вала древнего городища Новосиль, по дороге встретим каменные мосты, сложенные мастерами еще в 15-16 веках.

Затем по «царской дороге» вы продолжите путь к главной цели путешествия — «Черному лесу» в деревне Чернышино, в котором несколько сотен лет местные жители берут «белую» глину для создания игрушек. Это настоящий природный шедевр для Центрального Черноземья. Одной из главных задач нашего путешествия — добыть глину для Новосильского краеведческого музея.

По пути мы остановимся около фотозоны: арт-объект «Нянька» с красивым видом на древний Новосиль.

14:00 Обед в кафе глэмпинга.

15:30 Посещение краеведческого музея.

Мастер-класс по традиционной глиняной игрушке «Кормилка».

Сотрудники музея перенесут вас в прошлое, раскрыв значение формы игрушек и их росписи. Сюжеты игрушек самобытны: кормилка, птица-дева, кукушка.

Образ кукушки тесно связан с обычаями и верованиями предков. Кукушка — «божья птица», предвещала сроки жизни, а также судьбу не только человека, но и природных явлений. Представляла собой птичий образ женского божества, наделенного тайной силой пророчества. Кормилка — это образ матери-кормилицы. Ее дарят для продолжения жизни, защиты человека и семьи от бедствий.

Готовую игрушку вы сможете забрать с собой на память.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

20:00 Вечерние игры и развлечения у костра.

3 день

Продолжение сплава по Зуше

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Переезд к месту начала сплава.

11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава. Отправляемся в путь (17 км).

Ваше водное приключение третьего дня начнется в селе Воротынцево, которое стоит на крутых берегах Зуши, и впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1155 году. На протяжении столетий, на реке, недалеко от поселения, стояла мельница. А в середине 20 века на ее месте появилась настоящая гидроэлектростанция.

В послевоенные годы в небольших селах Орловской области был сильный дефицит электроэнергии. Поэтому в 50-е годы 20 века на реке Зуша начали реализовывать сразу три проекта по строительству маленьких электростанций: у села Воротынцева, села Лыково и города Новосиль. Они проработали около 30 лет, снабжая близлежащие колхозы электроэнергией, пока по всей территории области не протянули ЛЭП.

13:00 Обед в полевых условиях.

15:00 Продолжение сплава по реке.

Этот маршрут насыщен интересными местами, и отлично подходит для молодежного и семейного отдыха.

Байдарки будут неторопливо скользить мимо крутых живописных склонов и известковых выходов.

Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку, жереха и голавля. Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.

Вы будете наслаждаться пением птиц, обязательно встретите взлетающих с ветвей серых цапель, и будете рассматривать стайки рыб в прозрачных водах реки. В Зуше водятся бобры, с воды хорошо видны их тропинки и хатки, может, вам повезет увидеть и самих животных.

17:00 Прибытие в глэмпинг.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

20:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.

Вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды. Походная баня на сплаве — это лучший способ завершить день.

4 день

Сплав на сапбордах по реке Неручь, мастер-класс в краеведческом музее

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Переезд к месту начала сплава.

11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава на сапбордах по реке Неручь. Отправляемся в путь (12 км).

Это река с характером, и исследовать её на сапборде — чистое удовольствие!

Она не дает заскучать, постоянно меняя свое настроение: спокойные глубокие плесы неожиданно сменяются резвыми каменистыми перекатами и мелководьем. Это отличный шанс отточить технику владения веслом!

Здесь нет широких просторов, зато есть магия «камерности». Русло реки (всего от 5 до 20 метров) превращается в настоящий зеленый коридор. Вы будете скользить по коврам из желтых кувшинок, а под вашим сапом, в кристально чистой воде, будут проноситься стайки любопытных рыб.

Неручь постоянно петляет, открывая за каждым поворотом новый вид: то крутые живописные склоны, то древние известковые выходы, напоминающие декорации к фэнтези.

15:30 Возвращение в лагерь.

Обед в кафе глэмпинга.

16:30 Мастер-класс по изготовлению народной игрушки.

Приглашаем вас в место, где замирает время — в старинный дом купца Ворогушина, стены которого помнят события двух столетий.

Сейчас в нем расположен Новосильский краеведческий музей, в его стенах вы совершите удивительное путешествие в прошлое, приоткрыв для себя 1000-летнюю историю Новосильской земли.

Под руководством опытных мастериц вы приступите к созданию своей личной куклы «Подорожницы». Это не просто сувенир — это мощный оберег с глубоким смыслом.

Наши предки верили, что она является незаменимым другом путешественника и оберегает в пути от бед. Есть поверье, что если странник берет «Подорожницу» с собой в путешествие, то ему всегда будут сопутствовать удача и здоровье в дороге.

Маленькая куколка в ладони — символ того, что в любой дороге вы не одиноки. Пусть этот старинный оберег хранит вас и ваших близких в каждом путешествии.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

20:30 Игры и развлечения у костра.

5 день

Экскурсия в музей-усадьбу «Спасское-Лутовиново», мастер-класс по изготовлению композиции со свечами

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Выезд на экскурсию.

12:00 Посещение музея-усадьбы «Спасское-Лутовиново» — родовое имение великого русского писателя Ивана Тургенева.

Экскурсия по дому и парку. Интерактивная программа «Традиции усадебного гостеприимства».

Экскурсия позволит больше узнать о старинном роде Лутовиновых, жизни и быте Ивана Сергеевича, «прикоснуться» к вещам, окружавшим всю семью.

Увидим храм Спаса Преображения Господня, построенный в 1809 году на средства деда писателя — Ивана Лутовинова. В этой церкви 15 января 1816 года венчались родители Ивана Сергеевича.

Облик усадьбы дополняют восстановленные на хозяйственном дворе постройки: конюшня, каретный сарай, сбруйная, баня и погреб. Вокруг усадебного дома на 83 гектарах разбит великолепный парк, густые липовые аллеи которого уступами спускаются к пруду.

Со времени основания парка сохранилось около 2000 вековых и двухсотлетних лип, ясеней, кленов, елей, дубов, вязов, берез, серебристых тополей.

Парк в Спасском-Лутовиново сохранил характерные черты старинных дворянских усадеб и по праву считается одним из самых красивых усадебных парков России. Прогуливаясь по аллеям старинного парка, ощущаешь дыхание позапрошлого века.

14:30 Обед в кафе города.

16:00 Мастер-класс по изготовлению композиции со свечами из натуральных материалов, который пробудит вашего внутреннего творца и подарит веру в свои силы.

Это возможность отвлечься от быта и работы, погрузиться в творчество и, возможно, найти новое хобби. Лучший способ снять стресс и «заземлиться», занимаясь созиданием под руководством профессионала.

Мы научим вас собирать уют в единое целое, где теплое мерцание фитиля встречается с нежностью цветов, наполняя ваш дом ароматом предвкушения.

19:09 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №726 «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:48 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух-, трехместных шатрах с удобствами или в палаточном лагере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Эко-домик с удобствами в номере наверху склона № 1, 2, 3, 4, 5
(2-3-4-местное размещение)
Взрослый40 900
Ребёнок 7—12 лет36 900
Одноместное размещение50 900
Шатёр «ЮГ» с удобствами в номере наверху склона (2-3-4-местное размещение)
Взрослый36 900
Ребёнок 7—12 лет33 900
Одноместное размещение48 900
Шатёр «Призма» без удобств в номере на склоне (2-местное размещение)
Взрослый32 900
Ребёнок 7—12 лет29 900
Одноместное размещение40 900
Палатка кемпинговая «Tramp Lair» (2–3-местное размещение)
Взрослый30 900
Ребёнок 7—12 лет27 900
Одноместное размещение36 900

Варианты проживания

Глэмпинг «Сплав стихий»

4 ночи

Глэмпинг «Сплав стихий» располагается в городе Новосиль Орловской области.

Гостям предлагается размещение в уютных шатрах, оснащенных спальными местами и туалетной комнатой с водонагревателем. Из шатра открывается вид на реку. На территории глэмпинга есть кафе с трехразовым питанием. Для хранения продуктов есть холодильник.

Варианты размещения:

Эко-домик с удобствами в номере, наверху склона (2-3-4-местное размещение) – в домике имеется: большая терраса с 2-мя креслами и видом на реку, ортопедические матрасы на кроватях, раздельные душевая и санузел с теплым полом, шампунь, гель для душа, мыло, гигиенический набор, микроволновка, холодильник, чайник, посуда и столовые приборы, набор полотенец, фен, керамические обогреватели, климатическая система, вешалки для одежды кресло-мешок, диван-кровать, Wifi.

Шатёр «ЮГ» с удобствами в номере, наверху склона № 6, 7, 8, 9 – в шатре возможно 2–3-местное размещение: могут быть установлены как 2 или 3 односпальные раздельные, либо как одна большая двухспальная, доп. место – односпальная кровать, раскладывающееся кресло или диван. В шатре имеется все необходимое для комфортного отдыха: ортопедические матрасы, душ и санузел, шампунь, гель для душа, мыло, микроволновка, набор полотенец, фен, чайник, холодильник, обогреватель, посуда и столовые приборы, электропростыни с подогревом, тепловая пушка, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды, кресло-мешок.
Шатёр «Призма» без удобств в номере, на склоне (2-местное размещение) – расположен у реки Зуша и представляет собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме и имеет открытую террасу. Вход в каждый шатер индивидуальный. В шатре имеются: ортопедические матрасы на кроватях, набор полотенец, электропростыни с подогревом, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга. В круглосуточном доступе кафе, в котором можно воспользоваться чайником с горячей водой и холодильником.
Кемпинг – большая ухоженная территория для размещения палаточного городка вместимостью до 100 палаток. Кемпинг оснащен санитарным блоком с душевыми и туалетами.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от г. Мценска до начала маршрута / до ж/д вокзала г. Мценска
  • Комплексное питание по программе (трехразовое с обеда в 1 день до обеда в 5 день)
  • Проживание в выбранной категории размещения
  • Прокат инвентаря (байдарки, гермомешки, спасательные жилеты при проживании в палатках предоставляются: палатки, спальники, коврики)
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Россия, Орловская область, Мценск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для сплава:

  • ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье);
  • удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы);
  • термобелье или кофта (флис);
  • влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик);
  • перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя);
  • головной убор (светлый, для защиты от солнца) - панама, бандана, кепка, бафф;
  • крем от загара (коэффициент защиты не менее 25);
  • солнцезащитные очки (по погоде и желанию);
  • для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.

На суше и в лагере:

  • рюкзак или спортивная сумка;
  • пенка-сидушка (пенка сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми);
  • сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе и теплых, свитер, теплая куртка (в зависимости от погоды);
  • сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга,); резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше;
  • фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
  • купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани);
  • индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас);
  • мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей;
  • по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое будет предоставлено снаряжение и сопровождение?

Предоставляемое снаряжение: двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», спасжилеты, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров.

При проживании в палатках предоставляется: двух-трехместные палатки «TRAMP LAIR», спальники, коврики.

Сопровождение: 2 опытных инструктора-проводника.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

