1 день

Встреча, размещение, сплав на байдарках, Свято-Духов монастырь

08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» №725.

Билеты поступают в продажу за 90 дней до даты поездки. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

12:26 Встреча на ж/д-вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

С 13:00 заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.

13:30 Прибытие на берег реки, в глэмпинг.

Обед в кафе глэмпинга.

14:30 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава. Отправляемся в путь (11 км).

Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.

Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей. Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.

Документально Свято-Духов монастырь впервые упоминается в 1619 году, но согласно преданию, он был основан в XII веке учеником священномученика Кукши — иеромонахом Авраамием. Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.

Мы проведем на воде несколько часов, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.

18:00 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

20:00 Игры и развлечения у вечернего костра.

