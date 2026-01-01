4 день

Продолжение сплава, экскурсия на городище Новосиль, посещение Свято-Духова мужского монастыря

08:30 Завтрак в кафе глэмпинга.

09:30 Пешеходная экскурсия на городище Новосиль.

Перед началом сплава мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле. На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.

В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.

Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.

И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова – Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.

Культурный слой в городище составляет до 1,5 м и содержит отложения XII–XIII вв.

11:30 Продолжение сплава. Отправляемся в путь (18 км).

14:00 Обед в походных условиях.

Посещение Свято-Духова мужского монастыря в селе Задушное.

Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.

Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.

Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом. Документально Свято-Духов монастырь впервые упоминается в 1619 году, но согласно преданию, он был основан в XII веке учеником священномученика Кукши – иеромонахом Авраамием.

Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши. Мы будем наслаждаться пейзажами вокруг нас, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.

15:30 Продолжение сплава по реке.

18:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки, установка палаток.

19:00 Нас ожидает вкусный ужин, приготовленный на костре.

