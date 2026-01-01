Вас ждут удивительные экскурсии, а также походная баня на берегу реки и соревнования по технике водного туризма среди участников сплава.
Программа тура по дням
Встреча группы, Мценск
16:34 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 727Щ.
Билеты поступают в продажу за 90 дней до даты поездки.
Билеты необходимо покупать самостоятельно заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
С 19:00 заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.
20:09 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»). Переезд на берег реки, в глэмпинг «Сплав стихий».
21:30 Поздний ужин в кафе глэмпинга. Вечер знакомств и игры у костра.
Начало сплава
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Упаковываем вещи. Переезд к месту начала сплава.
11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава. Отправляемся в путь (17 км).
14:00 Остановка на обед в полевых условиях.
15:00 Продолжение сплава.
18:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки, установка палаток.
19:00 Вкусный ужин, приготовленный на костре. Игры и развлечения у костра.
Продолжение сплава
09:00 Завтрак в походных условиях.
11:00 Продолжение сплава (17 км).
Живописные виды будут целый день радовать глаз. После нескольких часов на воде нас ожидает вкусный обед.
13:00 Обед в полевых условиях.
15:00 Продолжение сплава.
Характер реки очень изменчив: на смену глубокому русло неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.
В заводях Зуши можно встретить сома, жереха и щуку, а каменистые перекаты реки прекрасно подходят для рыбалки на голавля. Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.
18:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки, установка палаток в глэмпинге.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
21:00 Вечером путешественники смогут попариться в походной бане, которая появится около самой воды.
На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.
Продолжение сплава, экскурсия на городище Новосиль, посещение Свято-Духова мужского монастыря
08:30 Завтрак в кафе глэмпинга.
09:30 Пешеходная экскурсия на городище Новосиль.
Перед началом сплава мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле. На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.
В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.
Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.
И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова – Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.
Культурный слой в городище составляет до 1,5 м и содержит отложения XII–XIII вв.
11:30 Продолжение сплава. Отправляемся в путь (18 км).
14:00 Обед в походных условиях.
Посещение Свято-Духова мужского монастыря в селе Задушное.
Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.
Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.
Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом. Документально Свято-Духов монастырь впервые упоминается в 1619 году, но согласно преданию, он был основан в XII веке учеником священномученика Кукши – иеромонахом Авраамием.
Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши. Мы будем наслаждаться пейзажами вокруг нас, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.
15:30 Продолжение сплава по реке.
18:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки, установка палаток.
19:00 Нас ожидает вкусный ужин, приготовленный на костре.
Продолжение похода, посещение военного мемориала «Вяжи»
09:00 Завтрак в походных условиях.
11:00 Продолжение сплава по реке (18 км).
Посещение военного мемориала «Вяжи».
Проведя чуть больше часа на воде, мы дойдем до поселка Вяжи-Заречье. Здесь открыт мемориал на месте кровопролитных боев, развернувшихся в ходе стратегической наступательной операции советских войск «Кутузов».
11–12 июля 1943 года, после разведки боем части 3 армии под командованием генерала А. В. Горбатова и 63 армии под командованием В. Я. Колпакчи, прорвали оборону врага и освободили Вяжи, создав стратегический плацдарм для освобождения Орловской области.
Поднявшись на высокий берег, мы сможем представить себе события, происходившие здесь более восьмидесяти лет назад.
Затем стремительные воды Зуши донесут нас до небольшого поселка Одинок. Это еще одно значимое место времен Великой Отечественной войны.
На высоком берегу Зуши стоит танк ИС-2, который являлся самым мощным и тяжелобронированным советским танком периода войны. Машины этого типа были одними из сильнейших на тот момент в мире, и сыграли большую роль в боях 1944–45 годов, особенно отличившись при штурме городов.
16:00 Окончание сплава, обед после завершения маршрута.
17:30 Отъезд на ж/д вокзал г. Мценска.
19:09 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №726Щ «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать самостоятельно заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:48 Прибытие в Москву на Курский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках на территории глэмпинга и на берегу реки.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста туриста и даты заезда, руб:
|Возраст туриста/Даты заездов
|30 апреля – 4 мая
|7 мая – 11 мая
|11 июня – 15 июня
|Взрослый
|20 900
|20 900
|25 900
|Ребенок 7-12 лет
|18 500
|18 500
|23 500
|Ребенок 3-6 лет
|11 000
|11 000
|13 000
|Одноместное размещение
|25 900
|25 900
|30 900
Варианты проживания
Палаточный лагерь
2-3-местное размещение в палатках кемпинговых TRAMP LAIR.
Палатки двухслойные с тамбуром. Вместе с палаткой предоставляется туристический коврик в чехле и спальник. Рекомендуем брать с собой вкладыш в спальник или простынь.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Мценска до начала маршрута, до ж/д вокзала г. Мценска
- Походное комплексное питание по программе
- Прокат инвентаря (палатки, байдарки, гермомешки, спасательные жилеты, спальные мешки, туристические коврики, костровое оборудование, коллективный тент)
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа
- Услуги инструктора
- Походная баня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не включенные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для сплава:
- Ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье).
- Удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы).
- Термобелье или кофта (флис).
- Влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик)
- Перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя).
- Головной убор (светлый, для защиты от солнца) - панама, бандана, кепка, бафф.
- Крем от загара (коэффициент защиты не менее 25).
- Солнцезащитные очки (по погоде и желанию).
- Для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.
На суше и в лагере:
- Рюкзак или спортивная сумка.
- Пенка-сидушка (пенка для сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми).
- Сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе теплый свитер и теплая куртка (в зависимости от погоды).
- Сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга,) Резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше! .
- Фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек.
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага).
- Купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани).
- Индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас).
- Мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей.
- По желанию: рыболовные снасти, фото-, видеоаппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое предоставляется снаряжение?
- двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми сиденьями;
- двух-трехместные байдарки «Таймень»;
- трехместные каркасно-надувные байдарки «Хатанга»;
- двух-трехместные палатки с тамбуром;
- спальные мешки;
- туристские коврики;
- спасжилеты;
- индивидуальные гермомешки объемом 70 литров;
- гермомешки для фото- и видеоаппаратуры объемом 12 литров;
- походная баня.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20 % маршрута.