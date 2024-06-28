Сплав на SUP-бордах в Орловской области

Интересный водный маршрут, во время которого Вы сможете насладиться сплавом на SUP-бордах по живописной реке и увидеть интересные достопримечательности Центральной России. Древнее городище и старинный монастырь разбавят дни сплава погружением в историю.

Если Вы любите проводить выходные дни на природе активно, но предпочитаете комфорт во время похода, то этот тур именно для Вас.
5
3 отзыва
Сплав на SUP-бордах в Орловской области
Сплав на SUP-бордах в Орловской области
Сплав на SUP-бордах в Орловской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча и размещение в глэмпинге

16:33 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч.

Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

С 19:00 Заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.

20:09 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Переезд на берег реки.

Размещение в глэмпинге.

21:30 Поздний ужин.

Вечер знакомств у костра.

Встреча и размещение в глэмпингеВстреча и размещение в глэмпингеВстреча и размещение в глэмпингеВстреча и размещение в глэмпинге
2 день

Начало сплава, экскурсия в Новосиль

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Переезд к месту начала сплава.

11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава. Отправляемся в путь (10 км).

15:00 Возвращение в лагерь.

Обед в кафе глэмпинга.

16:00 Пешеходная экскурсия в Новосиль с посещением краеведческого музея города.

После окончания сплава мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле. На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.

В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.

Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.

И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.

Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII–XIII вв.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.

Начало сплава, экскурсия в НовосильНачало сплава, экскурсия в НовосильНачало сплава, экскурсия в НовосильНачало сплава, экскурсия в Новосиль
3 день

Экскурсия на городище Новосиль, продолжение сплава, отъезд

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

11:00 Продолжение сплава по реке (11 км).

На реке нам будет некогда скучать.

Стремительное течение реки будет нести SUP борды мимо крутых живописных склонов и известковых выходов.

Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.

Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.

Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.

Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.

Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.

Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.

Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.

Документально Свято-Духов монастырь впервые упоминается в 1619 году, но согласно преданию, он был основан в XII веке учеником священномученика Кукши – иеромонахом Авраамием.

Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.

Мы проведем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.

14:30 Окончание сплава.

15:00 Обед в кафе глэмпинга после завершения маршрута.

17:30 Отъезд на ж/д вокзал г. Мценска.

19:16 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Время указано ориентировочное.

Порядок проведения мероприятий может быть изменен.

Экскурсия на городище Новосиль, продолжение сплава, отъездЭкскурсия на городище Новосиль, продолжение сплава, отъездЭкскурсия на городище Новосиль, продолжение сплава, отъездЭкскурсия на городище Новосиль, продолжение сплава, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в двух- и трехместных палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и возраста участника:

Активный глэмпинг
Шатер «Призма» на склоне без удобств (2-местное размещение)
3 мая–26 мая31 мая–16 июня21 июня–18 августа23 августа–1 сентябряСентябрь–октябрь
Взрослый1390014900159001490013900
Ребёнок 7–12 лет1250013500145001350012500
Одноместное размещение1690017900189001790016900
Шатер «ЮГ» наверху склона с удобствами в номере (2-, 3-, 4-местное размещение)
Взрослый1790018900199001890017900
Ребёнок 7–12 лет1650017500185001750016500
Одноместное размещение2390024900259002490023900
Палаточный лагерь
Палатка кемпинговая TRAMP LAIR, (2-, 3-местное размещение)
Взрослый1190012900139001290011900
Ребёнок 7–12 лет1050011500125001150010500
Одноместное размещение1390014900159001490013900

Варианты проживания

Шатер «ЮГ» с удобствами

2 ночи

В активном глэмпинге «Сплав стихий» для комфортного проживания путешественников предоставляются девять отдельно стоящих шатры «ЮГ».

Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. В шатре имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел.

Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса, на которой расположена садовая мебель.

Шатер «ЮГ» с удобствамиШатер «ЮГ» с удобствамиШатер «ЮГ» с удобствамиШатер «ЮГ» с удобствамиШатер «ЮГ» с удобствамиШатер «ЮГ» с удобствами

Кемпинг «Сплав стихий»

2 ночи

На территории кемпинга предоставляются туристические палатки, комплектуется утолщенными паралоновыми матрасами или туристическими ковриками и спальниками.
Так же на территории кемпинга предоставляются места под туристические палатки. Размер 2* 3 метра.

Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»

Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)

2 ночи

Шатры «Призма».

Они представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек.

Тут имеется все необходимое для комфортного отдыха: удобные ортопедические матрасы на кроватях, изысканный текстиль из натуральных тканей, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды.

Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга. Размещение до 2-х человек

Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от г. Мценска до начала маршрута, с точки окончания маршрута до ж/д вокзала г. Мценска
  • Проживание в выбранной категории размещения
  • Комплексное питание по программе
  • Прокат инвентаря (SUP-борды, гермомешки, спасательные жилеты при проживании в палатках предоставляется двух-, трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики)
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Орловская область, Мценск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • сумка или рюкзак;
  • нож;
  • миска, кружка, ложка (не обязательно);
  • небольшой фонарик (с комплектом сменных батареек);
  • вкладыш в спальный мешок или простыню;
  • удобная обувь для сплава (кеды или кроссовки);
  • комплект теплых вещей (свитер, куртка, шерстяные носки);
  • комплект сменной одежды на случай ухудшения погоды;
  • накидку от дождя или непромокаемую куртку;
  • сменная обувь (кроссовки или ботинки для легкого треккинга, сланцы);
  • солнцезащитные очки;
  • головной убор от солнца, крем от загара (коэффициент защиты не менее 15);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
  • необходимые индивидуальные лекарственные средства;
  • мази и репелленты от кровососущих насекомых.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое предоставляется снаряжение?

Предоставляемое снаряжение:

  • SUP борд HYDRO FORCE Sea Breeze 10' 2021;
  • SUP борд HYDRO FORCE WHITE CAP 10' 2021
  • SUP борд AQUA MARINA 12'2 MULTI - PERSON SUPER TRIP 2021;
  • спасжилеты;
  • гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров;
  • при проживании в палатках предоставляется: двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики.
Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли возрастные ограничения для участия в туре?

К участию в туре допускаются туристы 6+ (на SUP-борде со взрослым), 12+ (полноценный участник).

При каком размере группы состоится тур?

Мы гарантируем проведение тура для групп от 1 туриста, поэтому вы можете не волноваться о том, что тур не состоится из-за недобора минимального количества участников.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
28 июн 2024
В поездку такого плана я выехала впервые.
До выезда со стороны тур оператора было много внимания, все подсказывали, направляли. Вся информация была своевременной и нужной.
Тур проходил в живописном месте, под руководством профессионалов, людей любящих свое дело. Все отдыхающие были окружены вниманием, заботой.
В поездку такого плана я выехала впервые.
Т
21 авг 2024
Организация была отличная, мне все очень понравилось!
Организация была отличная, мне все очень понравилось!Организация была отличная, мне все очень понравилось!
Е
6 авг 2024
Вот и закончился сегодня наш прекрасный уикенд-перезагрузка. Полученные за эти 4 дня эмоции просто переполняют. Огромное спасибо нашему инструктору Георгию за прекрасное настроение, поддержку, песни у костра, огненное шоу! Все
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активности нам очень понравились, новый опыт на сапах впечатлил, Марлен просто профи, тихо и спокойно "поставил" всех, даже самых неуклюжих😂. Велопрогулка была нелегка, но оно того стоило, под чутким надзором Александра и Георгия не было возможности слиться раньше с маршрута. Воздушный змей в последний день на горе у домиков слегла поймал порыв ветра, ждем более ветреную погоду. Девушкам с кухни тоже только слова благодарности, еда домашняя, как у мама в гостях, а порции 🔥🔥🔥, мы так и не смогли их осилить!
Вы молодцы, процветания вам!!

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