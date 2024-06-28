2 день

Начало сплава, экскурсия в Новосиль

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Переезд к месту начала сплава.

11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава. Отправляемся в путь (10 км).

15:00 Возвращение в лагерь.

Обед в кафе глэмпинга.

16:00 Пешеходная экскурсия в Новосиль с посещением краеведческого музея города.

После окончания сплава мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле. На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.

В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.

Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.

И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.

Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII–XIII вв.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.