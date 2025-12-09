Мои заказы

Выходные на Кольском полуострове

Откройте для себя величественную красоту Кольского полуострова! В этом туре вы сможете выбрать между захватывающим морским приключением в Териберке и пешей прогулкой, посетить крупнейший город за полярным кругом, погладить пушистые
носы оленей и поиграть с северными хаски, а также получите шанс увидеть потрясающее природное явление — северное сияние. Стоимость тура без проживания — от 41 900 руб. Стоимость тура с проживанием — от 54 650 руб.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияние

Рекомендуем приехать в Мурманск за день или в первый день тура не позднее 18:00, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.

~ 20:00–23:00 Выезд на экскурсию.

Забираем гостей из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

Фотографии на фоне северного сияния.

Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки.

Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фотокамера отлично передает это прекрасное небесное шоу.

~ 01:00–05:00 Завершение тура.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 3–6 часов.

Прибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияниеПрибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияниеПрибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияниеПрибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияниеПрибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияние
2 день

Знакомство с Мурманском. Поездка на противоположный берег Кольского залива. «Охота» на северное сияние

~ 09:30–09:50 Выезд на экскурсию.

Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 10:30 Ледокол «Ленин» и Мурманский морской порт. Следующей точкой нашего путешествия станет Мурманский морской порт, мы увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин».

~ 12:00 Памятник «Маяк». Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки «Курск».

~ 12:50 Памятник «Алеша». Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.

~ 13:20 Памятник «Ждущая». Памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка.

~ 14:00 Обед. Комплексный обед в одном из ресторанов Мурманска.

~ 15:30 Поездка по Кольскому мосту на противоположный берег залива Вам откроется панорамный вид на город с другой стороны Кольского залива.

В этой части программы вас ждёт:

  • поездка по Кольскому мосту;
  • музей военной техники под открытым небом;
  • Абрам-мыс – обзорная площадка с другой стороны залива;
  • незамерзающий Кольский залив.

~ 17:00 Завершение экскурсии.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 5–6 часов.

Второй выезд на «охоту» за северным сиянием.

~ 20:00–23:00 Выезд на экскурсию.

Забираем гостей из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

Фотографии на фоне северного сияния.

Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки.

Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фотокамера отлично передает это прекрасное небесное шоу.

~ 01:00–05:00 Завершение тура.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 3–6 часов.

Знакомство с Мурманском. Поездка на противоположный берег Кольского залива. «Охота» на северное сияниеЗнакомство с Мурманском. Поездка на противоположный берег Кольского залива. «Охота» на северное сияниеЗнакомство с Мурманском. Поездка на противоположный берег Кольского залива. «Охота» на северное сияниеЗнакомство с Мурманском. Поездка на противоположный берег Кольского залива. «Охота» на северное сияниеЗнакомство с Мурманском. Поездка на противоположный берег Кольского залива. «Охота» на северное сияниеЗнакомство с Мурманском. Поездка на противоположный берег Кольского залива. «Охота» на северное сияниеЗнакомство с Мурманском. Поездка на противоположный берег Кольского залива. «Охота» на северное сияние
3 день

Териберка. Пешая или морская прогулка на выбор

Вариант №1. Пешая прогулка в Териберке.

~ 08:30–09:00 Выезд на экскурсию.

Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос».

~ 10:30 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.

Кольская ВЭС: крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.

~ 11:30–14:00 Пляж «Яйца дракона» и водопад. Мы отправимся к знаменитому галечному пляжу. Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться.

А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном (в зависимости от снежного покрова будет либо пешая прогулка, либо поездка в санях за снегоходом).

~ 14:30–15:30 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 15:30 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 16:00 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 16:30 Выезд в Мурманск.

~ 19:00 Возвращение в Мурманск.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 9–11 часов.

Вариант №2. Морская прогулка в Териберке.

~ 08:00–08:20 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос».

~ 10:00–10:15 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.

Кольская ВЭС: крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.

~ 11:20 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 12:00–14:00 Выход в море на катере. Эта экскурсия включает захватывающую морскую прогулку вдоль побережья Териберки.

При выходе в море у вас появится шанс увидеть китов и других морских обитателей.

Также во время морской прогулки мы увидим знаменитый Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона».

~ 14:30–15:30 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 15:30 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 16:00 Выезд в Мурманск.

~ 18:30–19:30 Возвращение в Мурманск.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 9–11 часов.

Обратите внимание! В период с 15.01.2025 при фактическом или вероятном закрытии дороги в Териберку, экскурсия автоматически будет заменена на экскурсию в Кировск. Программа экскурсии в разделе «Важно знать».

Териберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выбор
4 день

Саамские мотивы. Завершение программы

~ 09:20 или 12:20 Выезд из Мурманска. Забираем вас из центральной точки города площади Пять углов – гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 10:00 или 13:00 Прибытие в парк и начало программы.

Инструктаж. Нас ознакомят с техникой безопасности и правилами поведения на территории.

Парк северных животных. Проследуем на локацию к северным оленям и сибирским хаски. Покормим животных, узнаем всё о их жизни.

Саамский чум. Лекция в чуме шамана (рассказ о народах Севера, загадывание желаний, дегустация бульона из оленины, северного чая);

Саамские игры. Саамский футбол, перетягивание палки или метание топоров.

Катание на оленьей упряжке 500 метров и катание на снежном банане 500 метров (если снежного покрова будет недостаточно, то будет организовано катание на квадроциклах).

~ 13:30 или 16:30 Выезд из парка и возвращение в Мурманск.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 3–4 часа.

Саамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программы
Проживание

В туре возможен вариант без проживания и с проживанием. Для заездов в новогодние даты проживание в отеле Космос 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа для новогодних дат (01.01.2026 — 04.01.2026, 05.01.2026 — 08.01.2026, 08.01.2026 — 11.01.2026):

  • с пешей прогулкой в Териберке и без проживания – 55 000 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и без проживания – 58 000 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 75 250 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 78 250 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 95 500 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 98 500 руб. /чел.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа для остальных дат:

  • с пешей прогулкой в Териберке и без проживания – 41 900 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и без проживания – 44 900 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 54 650 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 57 650 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 67 400 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 70 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Мини-отель в центре Мурманска

3 ночи

В туре предусмотрено проживание в современных мини-отелях в центре города.

Номера компактные (12-15 кв. м), современно обставленные и обязательно с отдельной ванной комнатой (душ/туалет/раковина).

Завтраки включены в стоимость!

Всё необходимое для комфортного отдыха после экскурсий и энергичного старта каждого нового дня.

Участников, которые приобрели тур с проживанием, мы забираем из отеля.

Отель Космос 4

3 ночи

Вариант доступен для заездов в новогодние даты.

Отель «Космос» 4* в центре города. Номера компактные (12-15 кв. м), обставленные необходимой для проживания мебелью и обязательно с отдельной ванной комнатой (душ/туалет/раковина).

Завтраки включены в стоимость!

Всё необходимое для комфортного отдыха после экскурсий и энергичного старта каждого нового дня. Участников тура, которые приобрели тур с проживанием, мы забираем из отеля.

Отель Космос 4Отель Космос 4Отель Космос 4Отель Космос 4
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер к месту проведения экскурсии и обратно
  • Питание, указанное в программе (обеды на всех дневных экскурсиях, а также чай и снеки на экскурсиях «Охота за Северным сиянием»)
  • Входные билеты на локациях
  • Проживание и завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
  • Туристическая программа на все дни путешествия
  • Информационное сопровождение на протяжении поездки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Питание, не указанное в программе и завтраки при выборе тарифа без проживания
  • Ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Сувенирная продукция и личные расходы на локациях
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Север — это про теплые вещи.

Главный принцип подбора одежды — многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы, а также туры могут располагаться в ином порядке.

В случае, если прогноз на северное сияние будет плохим, то экскурсия переносится на следующий день.

Где начинаются экскурсии?

Все экскурсии начинаются в центре города на площади 5 углов, отель «Азимут» или «Меридиан». Накануне тура координатор сообщит точное место и время выезда.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

В групповом туре допускается участие детей возраста от 6 лет.

Териберка в туре опциональна, вы можете выбрать Териберку с пешей прогулкой или с морской прогулкой.

Мы рекомендуем приезжать в Мурманск за день или в первый день тура не позднее 18:00, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.

Во всех дневных экскурсиях включены обеды, на экскурсии «Охота на Северное сияние» — чай и снеки.

Какая программа будет в Кировске, если дорога в Териберку будет закрыта?

В период с 15.01.2025 при фактическом или вероятном закрытии дороги в Териберку, экскурсия автоматически будет заменена на экскурсию в Кировск.

Программа экскурсии в Кировск:

~ 08:00 Выезд на экскурсию. Забираем вас из центральной точки города площади Пять углов – гостиница Меридиан или отель Космос.

~ 10:30 Остановка у озера Имандра. Самое большое озеро Мурманской области — Имандра. Этот водоём поражает не только своими размерами, но и уникальными видами, особенно хорошо сочетающимися с красочными закатами.

~ 11:00 Прибытие в Кировск. Кировск — город, который появился благодаря геологам. В 20-е годы ученые обнаружили в Хибинах одни из самых объемных на Земле залежи апатито- нефелиновых руд.

Освоение природных недр и послужило импульсом для зарождения города. Вудъявр, Ветрогорск, Комсогорск и Хибиногорск — так мог называться Кировск. Каждый вариант отражает природные, климатические и исторические особенности заполярного города.

Кировск привлекает не только ценителей геологической истории, но и любителей активного отдыха, путешествий по северным ландшафтам.

~ 11:15 – 12:15 Подъем в Хибины. Роскошные Хибины - это самый большой горный массив Кольского полуострова, с которого открываются великолепные виды на окрестности. Но чтобы увидеть их, нужно будет покорить эти величественные горы, отправившись в путешествие под руководством гида.

~ 12:45 – 13:45 Снежная деревня. Сказочная Снежная Деревня. Этот необычный туристический объект площадью в 2014 квадратных метров представляет собой целую деревню, выполненную только из снега и льда.

Наполненная сказочной атмосферой, Деревня привлекает множество туристов всех возрастов, а также внесена в Книгу рекордом России.

~ 14:00 – 14:45 Обед. Долгожданный полноценный обед в формате шведского стола.

~ 15:15 – 16:15 Таинственный лес. Арт-парк «Таинственный Лес» – художественный проект в естественном ландшафте Хибинских гор.

~ 16:20 Выезд в Мурманск.

~ 19:30 – 20:30 Возвращение в Мурманск. Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Мурманска

