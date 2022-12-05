Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.
Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время).
Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.
Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.
Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.
Выезд в тур на северное сияние. Длительность тура 3-5 часов. (В тур гарантированно включены 2 выезда на северное сияние, второй выезд на северное сияние состоится в субботу после экскурсии в Териберку).
Как проходит тур на северное сияние:
Сбор гостей на паркинге у гостиницы Azimut или «Меридиан». Точное время и место вам сообщит координатор накануне.
Знакомство с гидом, отправление.
Расстояние до Териберки составляет 130 км. Время в пути составит приблизительно 2,5-3 часа с учетом остановок в красивых живописных местах.
Программа до 1 января(возможна реализация данной программы и в декабре, это зависит от наличия достаточного снежного покрова):
Природа и ландшафт меняются в течение всего пути. Скалистая тундра, озера и северные просторы будут сопровождать вас до самого побережья Баренцева моря.
Прибытие в Териберку, и первое место для посещения — «кладбище» кораблей. Вам откроется панорамный вид на Териберку и впадающую в морскую бухту одноименную реку.
Отправление к точке, откуда мы начнем наш мини-треккинг на 3 километра из Териберки.
Посещение каменного пляжа Баренцева моря «яйца диназавров».
Посещение водопада Малого Батарейского озера, впадающего в Баренцево море. Вам откроются потрясающий виды на открытое море на фоне местных скал. Если повезёт, то с берега мы увидим морских обитателей (китов, дельфинов, морских котиков и других обитателей).
Возвращение в Териберку.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.
Возращение обратно в Мурманск. Приблизительное время возвращения — 18-19 вечера.
Второй выезд на северное сияние состоится в субботу после экскурсии в Териберку.
Программа на зимний сезон в Териберке с 1 января (возможна реализация данной программы и в декабре, это зависит от наличия достаточного снежного покрова):
По пути в Териберку мы сделаем пару-тройку остановок в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первое место посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
При наличии достаточного снегожного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца динозавров») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом. Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час. На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы вы сделали потрясающие фотографии и видео.
Отправление в «старую» Териберку.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Возвращение в Мурманск.
Приблизительное время возвращения 17:00-18:00.
Свободное время.
Второй выезд на охоту за северным сиянием.
Завершение программы. Гости могут заказать дополнительные экскурсии по Кольскому полуострову из Мурманска.
Важно: стоимость тура зависит от даты заезда.
Проживание: 2 ночи в городе Мурманске:
Стоимость тура в зависимости от размещения:
|Размещение
|Стоимость тура, руб.
|Отель 3* (2 человека в номере / 1 человек в номере)
|21 000 / 25 500
|Отель 4* (2 человека в номере / 1 человек в номере)
|24 000 / 31 500
Завтраки входят в стоимость при выборе тарифа с проживанием.
Стоимость тура без проживания в зависимости от даты заезда:
|Дата заезда
|Стоимость тура, руб.
|С декабря по апрель включительно
|16 500
Рекомендуемые гостиницы в центре Мурманска: Гларус 3*, Бутик Отель Ренессанс 3*, Azimut 4*, Меридиан 4*.
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Конгресс-отель Меридиан расположен в самом центре Мурманска. В шаговой доступности - главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола Ленин, стоящая на приколе в городской бухте.
Выбирайте любой тип размещения - стандартные комнаты, свадебные и президентские апартаменты или номера для семей и больших компаний. В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа. Все постояльцы могут пользоваться бесплатным интернетом, прямой телефонной связью со всеми странами мира, а также международными TV-каналами.
Бутик-Отель "Ренессанс" – отель на 15 номеров с роскошным классическим интерьером и изысканным дизайном. Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади "Пять Углов"."Ренессанс" предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня по доступной цене.
Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном. Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
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ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Если туристы не увидят северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Если гости не увидели северное сияние в один из выездов, третий выезд может быть организован за 5000 рублей с человека (стоимость для детей и взрослых фиксированная).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
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