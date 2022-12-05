Кольский экспресс. Териберка и северное сияние

Мы подготовили для вас супер-предложение: Териберка + 2 выезда

5
3 отзыва
Мы подготовили для вас супер-предложение: Териберка + 2 выезда за северным сиянием! Потому что 2 выезда значительно повышают ваши шансы увидеть это удивительное явление. А между выездами, в субботу, мы отправимся в Териберку на побережье Северного Ледовитого океана. Фотосъемка на фоне сияния включена в стоимость!
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Кольский экспресс. Териберка и северное сияние
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

Северное сияние
Северное сияние
Увидим уникальное природное явление
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Увидим край света на берегу Баренцева моря

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, охота за северным сиянием

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время).

Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.

Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Выезд в тур на северное сияние. Длительность тура 3-5 часов. (В тур гарантированно включены 2 выезда на северное сияние, второй выезд на северное сияние состоится в субботу после экскурсии в Териберку).

Как проходит тур на северное сияние:

  1. Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут». Ориентировочное время сборов: 20:00 – 21:30. Точное время сообщит организатор накануне.
  2. Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.
  3. Фотосъемка включена в стоимость тура. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
  4. Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
  5. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 – 02:00 ночи.
Прибытие в Мурманск, охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск, охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск, охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск, охота за северным сиянием
2 день

Экскурсия в Териберку

Сбор гостей на паркинге у гостиницы Azimut или «Меридиан». Точное время и место вам сообщит координатор накануне.

Знакомство с гидом, отправление.

Расстояние до Териберки составляет 130 км. Время в пути составит приблизительно 2,5-3 часа с учетом остановок в красивых живописных местах.

Программа до 1 января(возможна реализация данной программы и в декабре, это зависит от наличия достаточного снежного покрова):

Природа и ландшафт меняются в течение всего пути. Скалистая тундра, озера и северные просторы будут сопровождать вас до самого побережья Баренцева моря.

Прибытие в Териберку, и первое место для посещения — «кладбище» кораблей. Вам откроется панорамный вид на Териберку и впадающую в морскую бухту одноименную реку.

Отправление к точке, откуда мы начнем наш мини-треккинг на 3 километра из Териберки.

Посещение каменного пляжа Баренцева моря «яйца диназавров».

Посещение водопада Малого Батарейского озера, впадающего в Баренцево море. Вам откроются потрясающий виды на открытое море на фоне местных скал. Если повезёт, то с берега мы увидим морских обитателей (китов, дельфинов, морских котиков и других обитателей).

Возвращение в Териберку.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.

Возращение обратно в Мурманск. Приблизительное время возвращения — 18-19 вечера.

Второй выезд на северное сияние состоится в субботу после экскурсии в Териберку.

Программа на зимний сезон в Териберке с 1 января (возможна реализация данной программы и в декабре, это зависит от наличия достаточного снежного покрова):

По пути в Териберку мы сделаем пару-тройку остановок в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первое место посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

При наличии достаточного снегожного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца динозавров») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом. Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час. На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы вы сделали потрясающие фотографии и видео.

Отправление в «старую» Териберку.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Возвращение в Мурманск.

Приблизительное время возвращения 17:00-18:00.

Свободное время.

Второй выезд на охоту за северным сиянием.

Экскурсия в ТериберкуЭкскурсия в ТериберкуЭкскурсия в ТериберкуЭкскурсия в Териберку
3 день

Отъезд

Завершение программы. Гости могут заказать дополнительные экскурсии по Кольскому полуострову из Мурманска.

Важно: стоимость тура зависит от даты заезда.

Проживание

Проживание: 2 ночи в городе Мурманске:

  • гости могут забронировать проживание самостоятельно, мы предоставляем список рекомендуемых отелей и гостиниц;

Стоимость тура в зависимости от размещения:

РазмещениеСтоимость тура, руб.
Отель 3* (2 человека в номере / 1 человек в номере)21 000 / 25 500
Отель 4* (2 человека в номере / 1 человек в номере)24 000 / 31 500

Завтраки входят в стоимость при выборе тарифа с проживанием.

Стоимость тура без проживания в зависимости от даты заезда:

Дата заездаСтоимость тура, руб.
С декабря по апрель включительно16 500

Рекомендуемые гостиницы в центре Мурманска: Гларус 3*, Бутик Отель Ренессанс 3*, Azimut 4*, Меридиан 4*.

Варианты проживания

Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*

2 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*

Конгресс-отель «Меридиан» 4*

2 ночи

Конгресс-отель Меридиан расположен в самом центре Мурманска. В шаговой доступности - главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола Ленин, стоящая на приколе в городской бухте.

Выбирайте любой тип размещения - стандартные комнаты, свадебные и президентские апартаменты или номера для семей и больших компаний. В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа. Все постояльцы могут пользоваться бесплатным интернетом, прямой телефонной связью со всеми странами мира, а также международными TV-каналами.

Конгресс-отель «Меридиан» 4*Конгресс-отель «Меридиан» 4*Конгресс-отель «Меридиан» 4*Конгресс-отель «Меридиан» 4*Конгресс-отель «Меридиан» 4*Конгресс-отель «Меридиан» 4*

Бутик Отель «Ренессанс»

2 ночи

Бутик-Отель "Ренессанс" – отель на 15 номеров с роскошным классическим интерьером и изысканным дизайном. Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади "Пять Углов"."Ренессанс" предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня по доступной цене.

Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном. Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»

Отель «Гларус» 3*

2 ночи

Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.

В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.

Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 выезда в тур на северное сияние
  • Фотосъемка на фоне северного сияния
  • Горячий чай, снеки, печенье
  • Завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
  • Оформление пропусков для въезда в Териберку
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана
  • Обед в Териберке в кафе
  • Сопровождение гидом
  • Трансферное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Проживание
  • Питание: завтраки, обеды в 1 и 3 день, ужины после экскурсий
  • Трансфер из / в аэропорт
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ:

  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха,
  • шапка,
  • шарф,
  • перчатки по погоде,
  • удобная обувь для треккинга,
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания,
  • средство от комаров.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

  • паспорт,
  • полис ОМС,
  • наличные деньги,
  • персональный термос или термокружку (по желанию),
  • портативная зарядка,
  • предметы личной гигиены,
  • личная аптечка,
  • рюкзак для личных вещей.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!

Если туристы не увидят северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Если гости не увидели северное сияние в один из выездов, третий выезд может быть организован за 5000 рублей с человека (стоимость для детей и взрослых фиксированная).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

На каком транспорте будут экскурсии?

Современные комфортабельные микроавтобусы Mercedes Sprinter, минивены Mercedes Vito/Viano, VW Caravelle, Ford Transit. При бронировании индивидуального тура транспорт подбирается под размер вашей группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
5 дек 2022
Все прошло отлично! Северное сияние увидела! Потрясающая экскурсия на Тиреберку. Отличные гиды и четкая организация.
Е
8 ноя 2022
Отличный тур. Прекрасные гиды, отзывчивые, а главное заинтересованные в том чем занимаются. Отдельно хочется отметить гида по «охоте за сиянием» Владимира. Приятно удивил трансфер. Большие, новые, тёплые и удобные микроавтобусы. Рекомендую!!!
Д
8 ноя 2022
Спасибо огромное за тур! За организацию и прекрасных гидов ♥️
По всей Мурманской области встречаешь слоган «На севере — жить!». И многим это действительно близко - зная силу северных мест, непростую, но близкую многим.
Так получилось, что я не первый раз в Мурманске, когда была маленькая мы жили там с родителями и я очень тепло всегда вспоминаю это время и этот город, и вернуться для меня было чем-то невероятным и синтиментально-милым. Город не полюбишь с первого раза, но у него свой неповторимый шарм и невероятная северная сила!
В первый день мы успели погулять по городу и посмотреть самые известные и туристические места, пообедали и побродили по городу впитывая и узнавая его изнутри.
Что больше всего запомнилось? Конечно - Териберка ♥️♥️♥️
Железные скелеты кораблей, обретшие покой на берегу океана, и левиафановские панорамы, «драконьи яйца» и саамские сейды — все вместе это легендарная Териберка.
Поездка в Териберку — это, в первую очередь, встреча с мощью океана, к которому не так просто подобраться в других местах Русского Севера.
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка -это невероятно!
Север -это ♥️ и мое место силы?
Спасибо Вам за организацию, уверена мы не последний раз с Вами и будем и дальше узнавать нашу прекрасную страну?

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