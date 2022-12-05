2 день

Экскурсия в Териберку

Сбор гостей на паркинге у гостиницы Azimut или «Меридиан». Точное время и место вам сообщит координатор накануне.

Знакомство с гидом, отправление.

Расстояние до Териберки составляет 130 км. Время в пути составит приблизительно 2,5-3 часа с учетом остановок в красивых живописных местах.

Программа до 1 января (возможна реализация данной программы и в декабре, это зависит от наличия достаточного снежного покрова):

Природа и ландшафт меняются в течение всего пути. Скалистая тундра, озера и северные просторы будут сопровождать вас до самого побережья Баренцева моря.

Прибытие в Териберку, и первое место для посещения — «кладбище» кораблей. Вам откроется панорамный вид на Териберку и впадающую в морскую бухту одноименную реку.

Отправление к точке, откуда мы начнем наш мини-треккинг на 3 километра из Териберки.

Посещение каменного пляжа Баренцева моря «яйца диназавров».

Посещение водопада Малого Батарейского озера, впадающего в Баренцево море. Вам откроются потрясающий виды на открытое море на фоне местных скал. Если повезёт, то с берега мы увидим морских обитателей (китов, дельфинов, морских котиков и других обитателей).

Возвращение в Териберку.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.

Возращение обратно в Мурманск. Приблизительное время возвращения — 18-19 вечера.

Второй выезд на северное сияние состоится в субботу после экскурсии в Териберку.

Программа на зимний сезон в Териберке с 1 января (возможна реализация данной программы и в декабре, это зависит от наличия достаточного снежного покрова):

По пути в Териберку мы сделаем пару-тройку остановок в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первое место посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

При наличии достаточного снегожного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца динозавров») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом. Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час. На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы вы сделали потрясающие фотографии и видео.

Отправление в «старую» Териберку.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Возвращение в Мурманск.

Приблизительное время возвращения 17:00-18:00.

Свободное время.

Второй выезд на охоту за северным сиянием.