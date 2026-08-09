Описание Ответы на вопросы

Эльдар Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Город Мурманск имеет необычную и интересную историю! От строительства железнодорожных путей к городу до самого крупного города в мире Заполярным кругом! Всю это хронологию Вы узнаете на экскурсии! Посетим все важные достопримечательности нашего города! Я постараюсь открыть для Вас столицу Арктики с различных сторон! Важная информация: Вы узнаете все хронологические этапы развития города. От возведения к нему железнодорожных путей до столицы Арктики и самого крупного города Заполярным кругом. Посетим с Вами все основные достопримечательности. Насладитесь панорамными видами нашего города! Ощутите всю мощь и суровость города-героя!

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