Описание экскурсииГород Мурманск имеет необычную и интересную историю! От строительства железнодорожных путей к городу до самого крупного города в мире Заполярным кругом! Всю это хронологию Вы узнаете на экскурсии! Посетим все важные достопримечательности нашего города! Я постараюсь открыть для Вас столицу Арктики с различных сторон! Важная информация: Вы узнаете все хронологические этапы развития города. От возведения к нему железнодорожных путей до столицы Арктики и самого крупного города Заполярным кругом. Посетим с Вами все основные достопримечательности. Насладитесь панорамными видами нашего города! Ощутите всю мощь и суровость города-героя!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля
- Фото
Что не входит в цену
- Посещение музея Ледокол Ленин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина д. 82
Завершение: Проспект Ленина д. 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Вы узнаете все хронологические этапы развития города. От возведения к нему железнодорожных путей до столицы Арктики и самого крупного города Заполярным кругом. Посетим с Вами все основные достопримечательности. Насладитесь панорамными видами нашего города! Ощутите всю мощь и суровость города-героя
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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