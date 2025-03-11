Мурманск - крупнейший в мире город за Северным полярным кругом

Откройте для себя Мурманск, крупнейший город за Полярным кругом, и его удивительные достопримечательности на увлекательной групповой экскурсии
Мурманск, основанный во времена Николая II, предлагает путешественникам уникальную возможность прикоснуться к истории и культуре Заполярья.

Гости смогут увидеть легендарный атомный ледокол "Ленин", величественный памятник "Алёша" и насладиться панорамными видами с Кольского залива.

Экскурсия включает посещение мемориального комплекса "Морякам, погибшим в мирное время" и площади Пять Углов.

Услуги гида и трансфер входят в стоимость, а гибкий график позволяет выбрать удобное время для поездки
5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚢 Увидеть первый атомный ледокол
  • 🗿 Впечатлиться памятником «Алёша»
  • 🐾 Погладить кота Семёна
  • 🌉 Полюбоваться Кольским мостом
  • 🏞 Посетить смотровую площадку
Мурманск - крупнейший в мире город за Северным полярным кругом
Мурманск - крупнейший в мире город за Северным полярным кругом
Мурманск - крупнейший в мире город за Северным полярным кругом
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка «Абрам-Мыс»
  • Памятник «Алёша»
  • Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»
  • Атомный ледокол «Ленин»
  • Площадь Пять Углов
  • Кольский мост

Описание экскурсии

  • Вы побываете на смотровой площадке «Абрам-Мыс».
  • Погладите кота Семёна, которого знает каждый житель Мурманска.
  • Впечатлитесь масштабом памятника «Алёша», посвящённого защитникам Заполярья.
  • Посетите мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» и увидите фрагмент рубки подводной лодки «Курск».
  • Увидите атомный ледокол «Ленин».
  • Окажетесь на площади Пять Углов — главной в городе.
  • Полюбуетесь Кольским мостом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Renault Duster, Hyundai Starex, Ford Explorer или аналогичной модели.
  • Ледокол «Ленин» мы осмотрим только снаружи.
  • Время выезда ориентировочное и может измениться. Накануне экскурсии мы напишем вам точную информацию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
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О
11 мар 2025
Гидом был Николай. Очень аккуратный водитель, профессиональный рассказчик. Много исторических событий рассказал. Чувствуется заинтересованность и любовь к родному краю. Ответил на все интересующие вопросы.
А
28 фев 2025
Побывали с семьёй на экскурсии "Мурманск-крупнейший в мире город за Северным полярным кругом". Нам очень понравилось! Гид Александр умеет заинтересовать темой, с увлечением рассказывает о своём городе. Доступно отвечает на
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вопросы и поясняет, если что-то непонятно. Посетили главные достопримечательности Мурманска. Красивейшие смотровые площадки завораживают. Отдельно советую посетить атомный ледокол "Ленин"-первый в мире атомный ледокол, который сейчас используется как музейный экспонат. Скорее всего придётся отстоять немаленькую очередь и потратить на это определённое время, но впечатления от его посещения того стоят. В целом, хочется вернуться в будущем в Мурманск и на Кольский полуостров. Спасибо!

А
28 фев 2025
Александр отличный экскурсовод. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере легко и весело. Так же порекомендовал "охотников за сиянием". Вообще всё супер)
Александр отличный экскурсовод. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере легко и весело. Так же порекомендовал "охотников заАлександр отличный экскурсовод. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере легко и весело. Так же порекомендовал "охотников заАлександр отличный экскурсовод. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере легко и весело. Так же порекомендовал "охотников заАлександр отличный экскурсовод. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере легко и весело. Так же порекомендовал "охотников за
Светлана
20 фев 2025
Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства! Поезжайте в Мурманск и получите свою мечту!! город хоть и северный, но оооочень теплый!, а Териберка - таинственная!!
Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства!Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства!Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства!Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства!Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства!Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства!Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства!Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства!Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства!
Ч
8 фев 2025
Отличная экскурсия!
Оксана
3 фев 2025
Супер-экскурсия, супер-гид Максим, все прошло просто идеально!
Спасибо! ♥️
Супер-экскурсия, супер-гид Максим, все прошло просто идеально!Супер-экскурсия, супер-гид Максим, все прошло просто идеально!Супер-экскурсия, супер-гид Максим, все прошло просто идеально!Супер-экскурсия, супер-гид Максим, все прошло просто идеально!
И
2 фев 2025
Была сегодня на обзорной экскурсии.
Группа маленькая 6 человек.
Гид Максим прекрасный человек, который любит свой город. Узнали много интересного. (вплоть как немцы шли на Мурманск, и хотели праздновать победу в отеле
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Азимут… иш чего вздумали)
Съездили на все локации, Максим сам предложил пофотографировать, а то мы стеснялись… очень удобно когда прилетел один.
А ещё а ещё успели попробовать язычки трески 🤪 и оладушки с морошкой 💘
Если вы в Мурманске обязательно берите экскурсию, не пожалеете…
прекрасно проведёте время.

Была сегодня на обзорной экскурсии.Была сегодня на обзорной экскурсии.Была сегодня на обзорной экскурсии.Была сегодня на обзорной экскурсии.Была сегодня на обзорной экскурсии.Была сегодня на обзорной экскурсии.Была сегодня на обзорной экскурсии.Была сегодня на обзорной экскурсии.Была сегодня на обзорной экскурсии.Была сегодня на обзорной экскурсии.
Кирилл
1 фев 2025
Александр отлично провёл экскурсию. Рассказал историю города, провёл к рыбным магазинам, где можно купить гребешков, морских ежей, их разделывают при вас. Ответил на все наши вопросы. Экскурсия лёгкая, ноль напряжения, лучше брать в 1 день своего пребывания в городе. Хотелось бы, чтобы при проведении экскурсии Александр меньше затрагивал тему срочной службы, а больше акцентировал внимание на самом городе.
Д
28 янв 2025
Было очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучает его историю! Провел очень содержательную и интересную экскурсию! Безумно довольны и благодарны! А вечером еще и на поисках сияния с ним встретились!
Было очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучаетБыло очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучаетБыло очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучаетБыло очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучаетБыло очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучаетБыло очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучаетБыло очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучаетБыло очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучаетБыло очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучаетБыло очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучает
Е
17 янв 2025
Спасибо гиду Александру за интересную и насыщенную экскурсию, а также памятные фотографии! Всем рекомендую данную экскурсию
Ю
7 янв 2025
Отличная экскурсия! Влад - замечательный гид, очень внимательный, эрудированный и интересный человек!!! Спасибо огромное!!!! Обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям, знакомым и коллегам))
А
8 дек 2024
Спасибо, отлично! Увидела все главные локации, узнала все интересное о них!
Надежда
7 дек 2024
Очень интересная экскурсия! Сразу посмотрели Мурманск и окрестности, самостоятельно это сделать не реально. Гид Александр очень хороший, с ним было комфортно, интересно, все наши пожелания учёл. Рекомендую, не пожалеете!

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