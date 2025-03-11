О Оксана Гидом был Николай. Очень аккуратный водитель, профессиональный рассказчик. Много исторических событий рассказал. Чувствуется заинтересованность и любовь к родному краю. Ответил на все интересующие вопросы.

А Артем читать дальше вопросы и поясняет, если что-то непонятно. Посетили главные достопримечательности Мурманска. Красивейшие смотровые площадки завораживают. Отдельно советую посетить атомный ледокол "Ленин"-первый в мире атомный ледокол, который сейчас используется как музейный экспонат. Скорее всего придётся отстоять немаленькую очередь и потратить на это определённое время, но впечатления от его посещения того стоят. В целом, хочется вернуться в будущем в Мурманск и на Кольский полуостров. Спасибо! Побывали с семьёй на экскурсии "Мурманск-крупнейший в мире город за Северным полярным кругом". Нам очень понравилось! Гид Александр умеет заинтересовать темой, с увлечением рассказывает о своём городе. Доступно отвечает на

А Андрей Александр отличный экскурсовод. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере легко и весело. Так же порекомендовал "охотников за сиянием". Вообще всё супер)

Светлана Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства! Поезжайте в Мурманск и получите свою мечту!! город хоть и северный, но оооочень теплый!, а Териберка - таинственная!!

Ч Чжу Отличная экскурсия!

Оксана Супер-экскурсия, супер-гид Максим, все прошло просто идеально!

Спасибо! ♥️

И Инна

Группа маленькая 6 человек.

Гид Максим прекрасный человек, который любит свой город. Узнали много интересного. (вплоть как немцы шли на Мурманск, и хотели праздновать победу в отеле читать дальше Азимут… иш чего вздумали)

Съездили на все локации, Максим сам предложил пофотографировать, а то мы стеснялись… очень удобно когда прилетел один.

А ещё а ещё успели попробовать язычки трески 🤪 и оладушки с морошкой 💘

Если вы в Мурманске обязательно берите экскурсию, не пожалеете…

прекрасно проведёте время. Была сегодня на обзорной экскурсии.Группа маленькая 6 человек.Гид Максим прекрасный человек, который любит свой город. Узнали много интересного. (вплоть как немцы шли на Мурманск, и хотели праздновать победу в отеле

Кирилл Александр отлично провёл экскурсию. Рассказал историю города, провёл к рыбным магазинам, где можно купить гребешков, морских ежей, их разделывают при вас. Ответил на все наши вопросы. Экскурсия лёгкая, ноль напряжения, лучше брать в 1 день своего пребывания в городе. Хотелось бы, чтобы при проведении экскурсии Александр меньше затрагивал тему срочной службы, а больше акцентировал внимание на самом городе.

Д Дмитрий Было очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучает его историю! Провел очень содержательную и интересную экскурсию! Безумно довольны и благодарны! А вечером еще и на поисках сияния с ним встретились!

Е Екатерина Спасибо гиду Александру за интересную и насыщенную экскурсию, а также памятные фотографии! Всем рекомендую данную экскурсию

Ю Юлия Отличная экскурсия! Влад - замечательный гид, очень внимательный, эрудированный и интересный человек!!! Спасибо огромное!!!! Обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям, знакомым и коллегам))

А Анна Спасибо, отлично! Увидела все главные локации, узнала все интересное о них!