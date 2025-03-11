Мурманск, основанный во времена Николая II, предлагает путешественникам уникальную возможность прикоснуться к истории и культуре Заполярья.
Гости смогут увидеть легендарный атомный ледокол "Ленин", величественный памятник "Алёша" и насладиться панорамными видами с Кольского залива.
Экскурсия включает посещение мемориального комплекса "Морякам, погибшим в мирное время" и площади Пять Углов.
Услуги гида и трансфер входят в стоимость, а гибкий график позволяет выбрать удобное время для поездки
Гости смогут увидеть легендарный атомный ледокол "Ленин", величественный памятник "Алёша" и насладиться панорамными видами с Кольского залива.
Экскурсия включает посещение мемориального комплекса "Морякам, погибшим в мирное время" и площади Пять Углов.
Услуги гида и трансфер входят в стоимость, а гибкий график позволяет выбрать удобное время для поездки
5 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Увидеть первый атомный ледокол
- 🗿 Впечатлиться памятником «Алёша»
- 🐾 Погладить кота Семёна
- 🌉 Полюбоваться Кольским мостом
- 🏞 Посетить смотровую площадку
Что можно увидеть
- Смотровая площадка «Абрам-Мыс»
- Памятник «Алёша»
- Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»
- Атомный ледокол «Ленин»
- Площадь Пять Углов
- Кольский мост
Описание экскурсии
- Вы побываете на смотровой площадке «Абрам-Мыс».
- Погладите кота Семёна, которого знает каждый житель Мурманска.
- Впечатлитесь масштабом памятника «Алёша», посвящённого защитникам Заполярья.
- Посетите мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» и увидите фрагмент рубки подводной лодки «Курск».
- Увидите атомный ледокол «Ленин».
- Окажетесь на площади Пять Углов — главной в городе.
- Полюбуетесь Кольским мостом.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Renault Duster, Hyundai Starex, Ford Explorer или аналогичной модели.
- Ледокол «Ленин» мы осмотрим только снаружи.
- Время выезда ориентировочное и может измениться. Накануне экскурсии мы напишем вам точную информацию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 101 туриста
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих Мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
11 мар 2025
Гидом был Николай. Очень аккуратный водитель, профессиональный рассказчик. Много исторических событий рассказал. Чувствуется заинтересованность и любовь к родному краю. Ответил на все интересующие вопросы.
А
Артем
28 фев 2025
Побывали с семьёй на экскурсии "Мурманск-крупнейший в мире город за Северным полярным кругом". Нам очень понравилось! Гид Александр умеет заинтересовать темой, с увлечением рассказывает о своём городе. Доступно отвечает на
А
Андрей
28 фев 2025
Александр отличный экскурсовод. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере легко и весело. Так же порекомендовал "охотников за сиянием". Вообще всё супер)
Светлана
20 фев 2025
Искали 10.02.25, северное сияние искали!! И вот: О, ЧУДО!! Красота неимоверная!! Всем желаю испытать такие чувства! Поезжайте в Мурманск и получите свою мечту!! город хоть и северный, но оооочень теплый!, а Териберка - таинственная!!
Ч
Чжу
8 фев 2025
Отличная экскурсия!
Оксана
3 фев 2025
Супер-экскурсия, супер-гид Максим, все прошло просто идеально!
Спасибо! ♥️
Спасибо! ♥️
И
Инна
2 фев 2025
Была сегодня на обзорной экскурсии.
Группа маленькая 6 человек.
Гид Максим прекрасный человек, который любит свой город. Узнали много интересного. (вплоть как немцы шли на Мурманск, и хотели праздновать победу в отеле
Группа маленькая 6 человек.
Гид Максим прекрасный человек, который любит свой город. Узнали много интересного. (вплоть как немцы шли на Мурманск, и хотели праздновать победу в отеле
Кирилл
1 фев 2025
Александр отлично провёл экскурсию. Рассказал историю города, провёл к рыбным магазинам, где можно купить гребешков, морских ежей, их разделывают при вас. Ответил на все наши вопросы. Экскурсия лёгкая, ноль напряжения, лучше брать в 1 день своего пребывания в городе. Хотелось бы, чтобы при проведении экскурсии Александр меньше затрагивал тему срочной службы, а больше акцентировал внимание на самом городе.
Д
Дмитрий
28 янв 2025
Было очень приятно познакомиться с Мурманском в сопровождении Александра! Приятный, располагающий, любит свой город и изучает его историю! Провел очень содержательную и интересную экскурсию! Безумно довольны и благодарны! А вечером еще и на поисках сияния с ним встретились!
Е
Екатерина
17 янв 2025
Спасибо гиду Александру за интересную и насыщенную экскурсию, а также памятные фотографии! Всем рекомендую данную экскурсию
Ю
Юлия
7 янв 2025
Отличная экскурсия! Влад - замечательный гид, очень внимательный, эрудированный и интересный человек!!! Спасибо огромное!!!! Обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям, знакомым и коллегам))
А
Анна
8 дек 2024
Спасибо, отлично! Увидела все главные локации, узнала все интересное о них!
Надежда
7 дек 2024
Очень интересная экскурсия! Сразу посмотрели Мурманск и окрестности, самостоятельно это сделать не реально. Гид Александр очень хороший, с ним было комфортно, интересно, все наши пожелания учёл. Рекомендую, не пожалеете!
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