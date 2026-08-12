Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Здравствуйте! Предлагаем Вам отправиться на экскурсию по столице Арктики – самому большому городу в мире за Полярным кругом! 5 83 отзыва

Анна Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% 10 000 ₽ выгода 1000 ₽ 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 83 отзыва 4 часа 1-8 человек На автомобиле Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мурманск считается одним из самых молодых городов России – и это действительно так – основан он был в 1916 году последним Российским императором. Мурманск уникален и тем, что это самый большой город за Полярным кругом в мире и единственный незамерзающий глубоководный порт! За 100 с небольшим лет город вписал немалую историю в периоды своей жизни: - Город-герой – значение которого в Великой Отечественной войне долгое время не бралось во внимание советскими лидерами, чей символ победы- памятник “Защитников Советского Заполярья” - наш знаменитый Алёша. - Город на скалистых берегах – город был построен на восточном побережье Кольского залива, в зоне лесотундры на сопках, мы посетим смотровые площадки с потрясающим видом на неугасающий порт с его величественными кранами, на незамерзающий парящий залив. - Город моряков – отдавая дань памяти морякам, погибшим в мирное время, прикоснемся к сохранившейся части рубки АПЛ “Курск”, трагически потерпевшей крушение в Баренцевом море в 2000 году, также побываем в музее памяти и увидим кладбище кораблей. - Город “как на ладони” – прокатившись по знаменитому Кольскому мосту, некогда самому протяженному за Полярным кругом, окажемся на обзорной площадке, с которой город открывается во всем своем великолепии как на ладони. - Город-порт и начало Северного морского пути, где атомоход “Ленин”- это дедушка ледокольного флота и главные ворота Российской Арктики – морской вокзал. - Город “Арктической кухни”. Кольский край – центр озер, рек и морей, богатых природными дарами. В конце экскурсии дегустация арктических даров икра морского ежа, гребешок или устрица в кафе у моря. Причем каждому нужно потрудиться, чтобы выловить свой “деликатес”. Наша прогулка не будет скучным экскурсом в историю, это будет увлекательный рассказ об особенностях города, его традициях, мощи, силе и несгибаемом характере его северных жителей! В запасе у нас имеется парочка тайных локаций) Мы любим всей душой наш родной и суровый Заполярный край! И уверены, что наши гости увезут с собой самые теплые и вкусные впечатления.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь «Пять Углов»

Памятник защитникам советского Заполярья «Алеша»

Рубка атомной подводной лодки «Курск»

Памятник «Ждущей»

Смотровые площадки города

Морской вокзал

Кольский мост

Ледокол «Ленин» Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Морской фастфуд.

Билеты на А/Л / «Ленин /» Место начала и завершения? Ваше место пребывания в Мурманске Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.