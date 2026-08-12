Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия

Здравствуйте! Предлагаем Вам отправиться на экскурсию по столице Арктики – самому большому городу в мире за Полярным кругом!
Описание экскурсииМурманск считается одним из самых молодых городов России – и это действительно так – основан он был в 1916 году последним Российским императором. Мурманск уникален и тем, что это самый большой город за Полярным кругом в мире и единственный незамерзающий глубоководный порт! За 100 с небольшим лет город вписал немалую историю в периоды своей жизни: - Город-герой – значение которого в Великой Отечественной войне долгое время не бралось во внимание советскими лидерами, чей символ победы- памятник “Защитников Советского Заполярья” - наш знаменитый Алёша. - Город на скалистых берегах – город был построен на восточном побережье Кольского залива, в зоне лесотундры на сопках, мы посетим смотровые площадки с потрясающим видом на неугасающий порт с его величественными кранами, на незамерзающий парящий залив. - Город моряков – отдавая дань памяти морякам, погибшим в мирное время, прикоснемся к сохранившейся части рубки АПЛ “Курск”, трагически потерпевшей крушение в Баренцевом море в 2000 году, также побываем в музее памяти и увидим кладбище кораблей. - Город “как на ладони” – прокатившись по знаменитому Кольскому мосту, некогда самому протяженному за Полярным кругом, окажемся на обзорной площадке, с которой город открывается во всем своем великолепии как на ладони. - Город-порт и начало Северного морского пути, где атомоход “Ленин”- это дедушка ледокольного флота и главные ворота Российской Арктики – морской вокзал. - Город “Арктической кухни”. Кольский край – центр озер, рек и морей, богатых природными дарами. В конце экскурсии дегустация арктических даров икра морского ежа, гребешок или устрица в кафе у моря. Причем каждому нужно потрудиться, чтобы выловить свой “деликатес”. Наша прогулка не будет скучным экскурсом в историю, это будет увлекательный рассказ об особенностях города, его традициях, мощи, силе и несгибаемом характере его северных жителей! В запасе у нас имеется парочка тайных локаций) Мы любим всей душой наш родной и суровый Заполярный край! И уверены, что наши гости увезут с собой самые теплые и вкусные впечатления.
Вы сами выбираете дату и время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь «Пять Углов»
- Памятник защитникам советского Заполярья «Алеша»
- Рубка атомной подводной лодки «Курск»
- Памятник «Ждущей»
- Смотровые площадки города
- Морской вокзал
- Кольский мост
- Ледокол «Ленин»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Морской фастфуд.
- Билеты на А/Л / «Ленин /»
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Очень понравилась вечерняя экскурсия по Мурманску с гидом Вадимом. Он провёз по знаковым местам Мурманска, обо всех рассказал грамотно и с душой. Помог сделать качественные фотографии, подсказал верные ракурсы. Было интересно и нам, приехавшим впервые в этот город, и нашей родственнице, проживающей здесь давно. Спасибо огромное!
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А
Экскурсия очень понравилась, гид Алексей отвечал на различные вопросы, давал советы где и что можно купить или покушать, что еще дополнительно можно посмотреть самостоятельно. Нас встретил на вокзале, увидели многое,
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Т
Очень понравился экскурсовод Александр, показал все что было заявлено в программе, и даже больше. не смогли подъехать к памятнику Алёша, в связи с реконструкцией, но посмотрели на него с 4х сторон на расстоянии. Благодарю Спутник 8 и Александра
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Л
Огромное спасибо за проведенную экскурсию гиду Николаю. Очень интересно провели время, узнали много нового об Истории Мурманска. Объехали все знаковые места города.
Гид не только профессионально с юмором и душой рассказывал в течении всей экскурсии, но помогал найти лучший ракурс для наших фотографий на каждой локации.
Гид не только профессионально с юмором и душой рассказывал в течении всей экскурсии, но помогал найти лучший ракурс для наших фотографий на каждой локации.
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Е
Очень увлекательная и душевная экскурсия
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И
Чудесная экскурсия! Мурманск замечательный город! Наш гид Александр всё провел очень информативно, чувствуется патриот своего города, большое ему спасибо!
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