Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Самое-самое в Мурманске

Вы посетите «начало всех начал» — старинный город 🏙️ Кола, давший название полуострову. Далее отправитесь исследовать Мурманск: увидите морской вокзал и порт, услышите историю 📖 ледокола Ленин и оцените причальную линию города. Побываете на Нулевой миле Кольского залива и рассмотрите грандиозный памятник «Алеша», посвященный защитникам советского Заполярья.

Мурманск вчера и сегодня

Вместе мы споем знаменитую «Мурманчаночку» Вилли Токарева, жившего в нашем городе. А у ходовой рубки атомохода Курск, поднятой со дна Баренцева моря 🌊 20 лет назад, вспомним погибших моряков. Кроме того, я отвезу вас на лучшие панорамные площадки Мурманска, расскажу о радостных и драматических событиях его прошлого и поделюсь историями о современной жизни города.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость.