Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Мурманск — сердце Заполярья

Проехать на внедорожнике по главным местам города и насладиться живописными видами

Алексей
Алексей – Гид из Мурманска
Мурманск — суровое и очень красивое 🤩 место.

Вы прикоснетесь к его истории 📖, оцените величие и неприступность городских ландшафтов и получите объемное представление о центре Заполярья.

Я расскажу, как местные жители справляются с трудностями, чем они увлекаются и что интересного происходит в Мурманске в наши дни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Мурманск — сердце Заполярья
Мурманск — сердце Заполярья

Что вас ожидает

Самое-самое в Мурманске
Вы посетите «начало всех начал» — старинный город 🏙️ Кола, давший название полуострову. Далее отправитесь исследовать Мурманск: увидите морской вокзал и порт, услышите историю 📖 ледокола Ленин и оцените причальную линию города. Побываете на Нулевой миле Кольского залива и рассмотрите грандиозный памятник «Алеша», посвященный защитникам советского Заполярья.

Мурманск вчера и сегодня
Вместе мы споем знаменитую «Мурманчаночку» Вилли Токарева, жившего в нашем городе. А у ходовой рубки атомохода Курск, поднятой со дна Баренцева моря 🌊 20 лет назад, вспомним погибших моряков. Кроме того, я отвезу вас на лучшие панорамные площадки Мурманска, расскажу о радостных и драматических событиях его прошлого и поделюсь историями о современной жизни города.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость.

Мурманск — сердце Заполярья
Мурманск — сердце Заполярья
Мурманск — сердце Заполярья
Мурманск — сердце Заполярья
Мурманск — сердце Заполярья
Мурманск — сердце Заполярья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Добро пожаловать на Кольский полуостров! Меня зовут Алексей, я опытный путешественник и гид-проводник. Родился и вырос в Мурманске, объездил Кольский вдоль и поперек, поэтому знаю о его жизни не понаслышке. С радостью покажу вам красоту Севера и расскажу о нем нескучные факты.
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