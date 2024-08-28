С нашей помощью за 4 часа вы откроете самые интересные и знаковые уголки столицы Заполярья. Мы побываем в начале Северного морского пути и полюбуемся Кольским фьордом. Обсудим городские легенды и посетим места, где творилась история Русского Севера.
Мы проедем по местам притяжения Мурманска, полюбуемся суровой, но сказочной природой и совершим путешествие сквозь времена и эпохи.
Мы проедем по местам притяжения Мурманска, полюбуемся суровой, но сказочной природой и совершим путешествие сквозь времена и эпохи.
Описание экскурсииС моей помощью Мурманск предстанет перед вами как город имперский, советский и современный. Я открою самые яркие страницы местной истории, не перегружая потоком дат, расскажу о жизни за полярным кругом и поделюсь советами, куда еще сходить в городе. Прекрасным дополнением к экскурсии будет чаепитие с пирогом и встреча с северными оленями на ферме, куда мы сможем заглянуть по вашему желанию. А еще вы узнаете, где был Мурманский Шанхай, что такое Нахаловка и где оставил якорь первый российский ледокол. Вы увидите:
- Место заложения Мурманска, где я расскажу об основании города последним императором Российской Империи.
- Памятник интервенции. Поговорим о мурманской истории 1919-1920 годов.
- Спас на водах — мемориальный комплекс с храмом, посвященный морякам, погибшим в мирное время. У инсталляции «Маяк», которая представляет собой фрагмент атомной подлодки Курск, расскажу о трагедии в Баренцевом море.
- Памятник Защитникам Заполярья, который ласково называют «Алеша». Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой, а по пути к ней увидите скалу Бараний лоб.
- Начало Северного Арктического пути с морским вокзалом и ледоколом «Ленин».
- Крупнейший мост за полярным кругом и Кольский фьорд, который поможет ощутить дух природы Кольского полуострова.
- Фрагмент челюсти синего кита, доставленный из северной Атлантики в конце 70-х годов. Здесь поговорим о промыслах и научных исследованиях Севера.
- Абрам-Мыс, с которого Мурманск виден как на ладони и Клубок городских историй.
ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место заложения Мурманска
- Памятник интервенции
- Спас на водах
- Памятник Защитникам Заполярья
- Начало Северного Арктического пути с морским вокзалом и ледоколом «Ленин»
- Крупнейший мост за полярным кругом и Кольский фьорд
- Абрам-Мыс
- Клубок городских историй
Что включено
- Трансфер
- Фото-сопровождение
- Горячий чай
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются билеты в музеи (по желанию) - от 200 до 600 руб.
- Экскурсия к оленям - 1000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо за отличную экскурсию! Нашим гидом был Александр, провез по самым интересным местам, рассказал много нового, чего мы даже не знали. Хотя мы не первый раз в Мурманске)
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Л
Экскурсию провел гид Александр. Показал много интересным мест.
Экскурсией остались довольны! Рекомендую!
Экскурсией остались довольны! Рекомендую!
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А
Понравился экскурсовод Владимир!
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