1 день

Прибытие в Мурманск. Этнический парк и фотоохота за Северным сиянием

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или жд-транспортом.

Советуем прибытие до 14:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение, ужин в ресторане арктической кухни.

Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00.

Время сбора группы 15:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями.

Вас ждет общение с местными жителями парка, угощение для животных, сопровождение гида, чайный дом с горячим чаем и печеньками.

Программа в парке:

Северное многоборье (саамские игры + спорт);

Игры: саамский футбол, перетягивание палки, охота на животных (метание деревянных топоров по макетам животных), прыжки через нарты (опционально в сухую погоду), метание ивовых колец (опционально), охота на оленей + метание аркана на хорей.

Обед (наваристая уха + северный чай);

Знакомство с гастрономической стороной севера. Наваристая уха на трех видах рыбы (треска, палтус, семга) с блинами с красной икрой, а также северный чай (иван-чай с добавлением лепестков ягод и сублимированными ягодами).

Экскурсия в парк животных (сибирские хаски, северные олени);

Во время экскурсии гости получат рассказ о том, как появились собаки породы хаски, о том, как использовали оленей народы севера, а также смогут сделать памятные фотографии.

Выезжаем на фотоохоту!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.

Если мы не увидим Северное Сияние, не нужно расстраиваться, на следующий день у нас будет еще одна попытка!

Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе.

Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!

Мы предлагаем отправиться на захватывающую «Охоту за северным сиянием».

В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится, вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.

Сбор группы у отеля Меридиан, точное время гид сообщит накануне.

Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как Северное сияние природное явление, время выезда может измениться.

Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов.

Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с Северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.

Фотосъемка включена в стоимость тура.

Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.

Вам будет предложен согревающий комплимент и небольшой перекус.

Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.

Следующий день будет не менее сказочным.