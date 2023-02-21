Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт

Групповой тур в Мурманске
5
2 отзыва
Вы лакомились огромными крабами, морскими ежами и гребешками? А кормили ягелем оленя? А видели северное сияние, находясь под теплым одеялом в своем гостиничном номере? Если нет, у вас есть классная возможность осуществить эти и другие идеи в нашем трипе. Если да, то убедиться, что север может быть не только суровым, но и комфортным.

Завораживающие виды, непередаваемые эмоции, прекрасная кухня - эта поездка точно останется в вашей памяти как одно из самых ярких впечатлений. Потому что это север, а север незабываем.
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Северное сияние
Северное сияние
Будем использовать любую возможность, чтобы увидеть это незабываемое явление
Вкус моря
Вкус моря
У нас будет отличная возможность отведать свежих местных морепродуктов
Уютный глэмпинг
Уютный глэмпинг
Проведём ночь прямо под арктическим небом в уюте и тепле
Шаманские обряды
Шаманские обряды
Посетим деревню саамов, где познакомимся с их культурой и традициями
Олени и хаски
Олени и хаски
Мы сможем не только покормить оленей, но и погулять с хаски по краю света!
Просторы Териберки
Просторы Териберки
Место, которым можно бесконечно любоваться, что мы и сделаем!

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Арктику

Мы встречаемся в Мурманске и сходу начинаем знакомиться с этим регионом.

Нас ждет прогулка к первому в мире атомному ледоколу Ленин. Затем отправимся на обзорную площадкуу памятника Алеша и к памятнику «женщине, ждущей своего моряка». Он так и именуется — «Ждущая».

После, пообедав в замечательном ресторане местной кухни, мы поедем в Териберку. По дороге мы будем следить за небом, чтоб не упустить северное сияние.

Приездом в Териберку заканчивается программа первого дня трипа, а свободное время можно провести в ресторане, на прогулке или, по желанию, посетить баню на берегу Северно-ледовитого океана.

А если погода будет нам способствовать, то увидим северное сияние.

Добро пожаловать в АрктикуДобро пожаловать в АрктикуДобро пожаловать в АрктикуДобро пожаловать в АрктикуДобро пожаловать в Арктику
2 день

Териберка

Позавтракав, нас ждет настоящее приключение в прогулке на дикий берег Баренцевого моря, чтоб увидеть «яйца дракона». Далее, мы познакомимся с оленями и лайками на ферме в селе. Оленей мы можем покормить, а собак взять с собой на прогулку по Териберке.

После, сделав огромное количество крутых фото и надышавшись морским воздухом, мы пообедаем и отправимся в наш второй отель.

По дороге так же бдим и смотрим в небо;)

Вторую ночь мы проведем в купольных отелях с прозрачной крышей, откуда можно наблюдать северное сияние.

Приехав и разместившись в отеле, по желанию можно посетить баню и окунуться в чан с теплой водой на улице. Незабываемые эмоции!

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Саамская деревня

Наше утро снова начнется с завтрака в отеле. Далее мы посетим настоящую саамскую деревню, где живут люди.

Познакомимся с шаманом, примем участие в обрядах, узнаем много нового о традициях и быте саамов, пообщаемся с оленями, прокатимся на санях и, после угощений хозяйки деревни, вернемся в Мурманск.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице, а также в глэмпинге.

Наша задача в том, чтобы вы почувствовали, что север может быть комфортным. Поэтому те гостиницы, в которых мы остановимся, уютные, современные и со вкусом. Все удобства в номере, размещение по 2-3 человека.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница

1 ночь
ГостиницаГостиницаГостиницаГостиница

Глэмпинг Лапландская деревня

1 ночь
Глэмпинг Лапландская деревняГлэмпинг Лапландская деревняГлэмпинг Лапландская деревня

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание в двух\трех местных номерах в гостиницах и гостевых домах
  • Билеты и экскурсии на все наши локации
  • Сопровождение на всем маршруте
  • Завтрак третьего дня
Что не входит
  • Авиаперелет до Мурманска
  • Питание
  • Баня (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
21 фев 2023
Замечательное путешествие в зиму с теплой компанией. Мы провели идеальные выходные! Увидели северное сияние, покормили северных оленей, познакомились с культурой саами, попробовали местные деликатесы. Рекомендую!
Замечательное путешествие в зиму с теплой компанией. Мы провели идеальные выходные! Увидели северное сияние, покормили северныхЗамечательное путешествие в зиму с теплой компанией. Мы провели идеальные выходные! Увидели северное сияние, покормили северныхЗамечательное путешествие в зиму с теплой компанией. Мы провели идеальные выходные! Увидели северное сияние, покормили северных
Е
21 фев 2023
Александр ответственно подготовил нас к настоящей северной зиме (рассказал, что взять и на что нужно обратить внимание). Он оперативно отвечал на вопросы и составил индивидуальный тур с учетом наших пожеланий. Нам очень все понравилось!

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