1 день

Добро пожаловать в Арктику

Мы встречаемся в Мурманске и сходу начинаем знакомиться с этим регионом.

Нас ждет прогулка к первому в мире атомному ледоколу Ленин. Затем отправимся на обзорную площадкуу памятника Алеша и к памятнику «женщине, ждущей своего моряка». Он так и именуется — «Ждущая».

После, пообедав в замечательном ресторане местной кухни, мы поедем в Териберку. По дороге мы будем следить за небом, чтоб не упустить северное сияние.

Приездом в Териберку заканчивается программа первого дня трипа, а свободное время можно провести в ресторане, на прогулке или, по желанию, посетить баню на берегу Северно-ледовитого океана.

А если погода будет нам способствовать, то увидим северное сияние.