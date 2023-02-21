Завораживающие виды, непередаваемые эмоции, прекрасная кухня - эта поездка точно останется в вашей памяти как одно из самых ярких впечатлений. Потому что это север, а север незабываем.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Арктику
Мы встречаемся в Мурманске и сходу начинаем знакомиться с этим регионом.
Нас ждет прогулка к первому в мире атомному ледоколу Ленин. Затем отправимся на обзорную площадкуу памятника Алеша и к памятнику «женщине, ждущей своего моряка». Он так и именуется — «Ждущая».
После, пообедав в замечательном ресторане местной кухни, мы поедем в Териберку. По дороге мы будем следить за небом, чтоб не упустить северное сияние.
Приездом в Териберку заканчивается программа первого дня трипа, а свободное время можно провести в ресторане, на прогулке или, по желанию, посетить баню на берегу Северно-ледовитого океана.
А если погода будет нам способствовать, то увидим северное сияние.
Териберка
Позавтракав, нас ждет настоящее приключение в прогулке на дикий берег Баренцевого моря, чтоб увидеть «яйца дракона». Далее, мы познакомимся с оленями и лайками на ферме в селе. Оленей мы можем покормить, а собак взять с собой на прогулку по Териберке.
После, сделав огромное количество крутых фото и надышавшись морским воздухом, мы пообедаем и отправимся в наш второй отель.
По дороге так же бдим и смотрим в небо;)
Вторую ночь мы проведем в купольных отелях с прозрачной крышей, откуда можно наблюдать северное сияние.
Приехав и разместившись в отеле, по желанию можно посетить баню и окунуться в чан с теплой водой на улице. Незабываемые эмоции!
Саамская деревня
Наше утро снова начнется с завтрака в отеле. Далее мы посетим настоящую саамскую деревню, где живут люди.
Познакомимся с шаманом, примем участие в обрядах, узнаем много нового о традициях и быте саамов, пообщаемся с оленями, прокатимся на санях и, после угощений хозяйки деревни, вернемся в Мурманск.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице, а также в глэмпинге.
Наша задача в том, чтобы вы почувствовали, что север может быть комфортным. Поэтому те гостиницы, в которых мы остановимся, уютные, современные и со вкусом. Все удобства в номере, размещение по 2-3 человека.
Варианты проживания
Гостиница
Глэмпинг Лапландская деревня
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Проживание в двух\трех местных номерах в гостиницах и гостевых домах
- Билеты и экскурсии на все наши локации
- Сопровождение на всем маршруте
- Завтрак третьего дня
- Что не входит
- Авиаперелет до Мурманска
- Питание
- Баня (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Россия, Мурманск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору