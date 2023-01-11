Вы приедете на Кольский в разгар полярного дня, побываете в легендарной Териберке, познакомитесь с коренным населением Заполярья, встретите северных оленей и ласковых синеглазых хаски.
Программа тура по дням
Экскурсия по Мурманску. Ледокол «Ленин»
Прибытие в аэропорт Мурманск.
Встреча водителем с табличкой и перевозка в гостиницу «Меридиан» в центре Мурманска.
Заселение.
Обед рекомендуется в ресторане гостиницы (не включен в стоимость).
После обеда встреча с гидом и выезд на 4-часовую экскурсию по городу, включая экскурсию в порт и на первый атомный ледокол «Ленин».
В порту есть небольшое кафе, где можно отведать морских деликатесов.
Посещение магазина с морепродуктами.
Териберка. Берег Баренцева моря. Прогулка к водопаду
Завтрак.
В 09:00 встреча с гидом, выезд из гостиницы.
По дороге мы сделаем несколько остановок для фото и видеосъемок.
В рукотворном «каменном лесу» каждый может построить свою «счастливую пирамидку».
Прибытие в Териберку в 12:00.
Первое упоминание о Териберке относится к XVI веку. К тому времени здесь появилось русское сезонное поселение рыбопромышленников — становище.
Здесь был снят знаменитый фильм «Левиафан», объекты из которого все еще можно увидеть: деревянные ступени, ведущие к воде от дома главного героя, мост, кладбище кораблей.
Обед в ресторане.
После обеда мы выедем на берег Баренцева моря.
Морское побережье сложено фьордами, с которых срывается в море сверкающий брызгами водопад, а берег одной из бухт усеян валунами, круглыми, как гигантские яйца.
Летом здесь великое множество маленьких и ярких полярных цветов, а в сентябре ягодники и лишайники окрашивают берег в невероятные цвета осени.
Мы совершим прогулку к водопаду и далее — на одну из прибрежных сопок, на вершине которой со времен Отечественной войны сохранились артиллерийские орудия, охранявшие подходы к берегу.
В 16:00 посадка в автобус и возвращение в Мурманск.
Ночлег в гостинице «Меридиан».
Питание: завтрак и обед.
Саамская деревня. Обед из традиционных блюд. Саамские игры
Завтрак.
В 08:30 встреча с гидом и выезд в Саамскую деревню.
Хозяин деревни расскажет вам об истории, культуре и эпосе саами.
Вы познакомитесь с жителями фермы: енотами, песцами, кроликами, собаками Хаски, лосем Валентином и, конечно, северными оленями.
Вы можете покормить и погладить животных, сфотографироваться с ними.
Можно загадать желание, стоя перед одним из 9 саамских оберегов — деревянных истуканов, символизирующих природные стихии.
По заповедной тропе вы пройдете к загадочному озеру, возникшему на месте падения метеорита.
Саами верят, что вода этого озера имеет целебную силу, а хозяин озера исполняет заветные желания.
Затем вас ждут саамские игры: метание няртала (аркана), игра в саамь пал (саамский мяч), «волки-олени» и другие.
Вместо оленьей упряжки, вы сможете прокатиться на летнем средстве передвижения современных саами — квадрациклах.
Желающие могут переодеться в национальную одежду и сфотографироваться у чума или рядом с оленями, приобрести сувениры и магические обереги ручной работы.
По обычаям гостеприимства саамского народа, вас угостят обедом из традиционных блюд: семужьей ухой, оленьим мясом и ягодной ватрушкой с саамским чаем Пакула.
В 13:30 посадка в автобус и перевозка в аэропорт Мурманска.
Прибытие в аэропорт в 15:00–15:30.
Питание: завтрак и обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура — 43 000 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 6 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Конгресс-отель «Меридиан» 4
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение с завтраками
- Перевозка аэропорт Мурманск - город Мурманск
- Перевозка Мурманск - Териберка - Мурманск
- Перевозка Мурманск - Саамская Деревня - аэропорт Мурманск
- Экскурсия по побережью Баренцева моря и селу Териберка с обедом в ресторане
- Программа в Саамской деревне с обедом из национальных саамских блюд
- 4-часовая экскурсия по Мурманску, включая посещение первого атомного ледокола «Ленин»
- Услуги гидов и экскурсоводов по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание в первый день и ужины
- Доплата за одноместное размещение - 6 000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО