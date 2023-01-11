Летнее очарование Заполярья

Мурманск — земля за Северным полярным кругом, которую омывают воды Ледовитого океана. Здесь солнце стоит в ночном небе с мая по июль.

Вы приедете на Кольский в разгар полярного дня, побываете в легендарной Териберке, познакомитесь с коренным населением Заполярья, встретите северных оленей и ласковых синеглазых хаски.
4.67
3 отзыва
Летнее очарование Заполярья
Летнее очарование Заполярья
Летнее очарование Заполярья
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Мурманску. Ледокол «Ленин»

Прибытие в аэропорт Мурманск.

Встреча водителем с табличкой и перевозка в гостиницу «Меридиан» в центре Мурманска.

Заселение.

Обед рекомендуется в ресторане гостиницы (не включен в стоимость).

После обеда встреча с гидом и выезд на 4-часовую экскурсию по городу, включая экскурсию в порт и на первый атомный ледокол «Ленин».

В порту есть небольшое кафе, где можно отведать морских деликатесов.

Посещение магазина с морепродуктами.

Экскурсия по Мурманску. Ледокол «Ленин»Экскурсия по Мурманску. Ледокол «Ленин»Экскурсия по Мурманску. Ледокол «Ленин»Экскурсия по Мурманску. Ледокол «Ленин»
2 день

Териберка. Берег Баренцева моря. Прогулка к водопаду

Завтрак.

В 09:00 встреча с гидом, выезд из гостиницы.

По дороге мы сделаем несколько остановок для фото и видеосъемок.

В рукотворном «каменном лесу» каждый может построить свою «счастливую пирамидку».

Прибытие в Териберку в 12:00.

Первое упоминание о Териберке относится к XVI веку. К тому времени здесь появилось русское сезонное поселение рыбопромышленников — становище.

Здесь был снят знаменитый фильм «Левиафан», объекты из которого все еще можно увидеть: деревянные ступени, ведущие к воде от дома главного героя, мост, кладбище кораблей.

Обед в ресторане.

После обеда мы выедем на берег Баренцева моря.

Морское побережье сложено фьордами, с которых срывается в море сверкающий брызгами водопад, а берег одной из бухт усеян валунами, круглыми, как гигантские яйца.

Летом здесь великое множество маленьких и ярких полярных цветов, а в сентябре ягодники и лишайники окрашивают берег в невероятные цвета осени.

Мы совершим прогулку к водопаду и далее — на одну из прибрежных сопок, на вершине которой со времен Отечественной войны сохранились артиллерийские орудия, охранявшие подходы к берегу.

В 16:00 посадка в автобус и возвращение в Мурманск.

Ночлег в гостинице «Меридиан».

Питание: завтрак и обед.

Териберка. Берег Баренцева моря. Прогулка к водопадуТериберка. Берег Баренцева моря. Прогулка к водопадуТериберка. Берег Баренцева моря. Прогулка к водопадуТериберка. Берег Баренцева моря. Прогулка к водопадуТериберка. Берег Баренцева моря. Прогулка к водопадуТериберка. Берег Баренцева моря. Прогулка к водопадуТериберка. Берег Баренцева моря. Прогулка к водопаду
3 день

Саамская деревня. Обед из традиционных блюд. Саамские игры

Завтрак.

В 08:30 встреча с гидом и выезд в Саамскую деревню.

Хозяин деревни расскажет вам об истории, культуре и эпосе саами.

Вы познакомитесь с жителями фермы: енотами, песцами, кроликами, собаками Хаски, лосем Валентином и, конечно, северными оленями.

Вы можете покормить и погладить животных, сфотографироваться с ними.

Можно загадать желание, стоя перед одним из 9 саамских оберегов — деревянных истуканов, символизирующих природные стихии.

По заповедной тропе вы пройдете к загадочному озеру, возникшему на месте падения метеорита.

Саами верят, что вода этого озера имеет целебную силу, а хозяин озера исполняет заветные желания.

Затем вас ждут саамские игры: метание няртала (аркана), игра в саамь пал (саамский мяч), «волки-олени» и другие.

Вместо оленьей упряжки, вы сможете прокатиться на летнем средстве передвижения современных саами — квадрациклах.

Желающие могут переодеться в национальную одежду и сфотографироваться у чума или рядом с оленями, приобрести сувениры и магические обереги ручной работы.

По обычаям гостеприимства саамского народа, вас угостят обедом из традиционных блюд: семужьей ухой, оленьим мясом и ягодной ватрушкой с саамским чаем Пакула.

В 13:30 посадка в автобус и перевозка в аэропорт Мурманска.

Прибытие в аэропорт в 15:00–15:30.

Питание: завтрак и обед.

Саамская деревня. Обед из традиционных блюд. Саамские игрыСаамская деревня. Обед из традиционных блюд. Саамские игрыСаамская деревня. Обед из традиционных блюд. Саамские игрыСаамская деревня. Обед из традиционных блюд. Саамские игры

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура — 43 000 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 6 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Конгресс-отель «Меридиан» 4

2 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Конгресс-отель «Меридиан» 4Конгресс-отель «Меридиан» 4Конгресс-отель «Меридиан» 4Конгресс-отель «Меридиан» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение с завтраками
  • Перевозка аэропорт Мурманск - город Мурманск
  • Перевозка Мурманск - Териберка - Мурманск
  • Перевозка Мурманск - Саамская Деревня - аэропорт Мурманск
  • Экскурсия по побережью Баренцева моря и селу Териберка с обедом в ресторане
  • Программа в Саамской деревне с обедом из национальных саамских блюд
  • 4-часовая экскурсия по Мурманску, включая посещение первого атомного ледокола «Ленин»
  • Услуги гидов и экскурсоводов по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание в первый день и ужины
  • Доплата за одноместное размещение - 6 000 руб
Место начала и завершения?
Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 янв 2023
Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.
В
8 янв 2023
Программа вполне удачная.
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО
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не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает
Условия проживания и питания - хорошие.
Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов.
Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за обратную связь, для нас важно мнение каждого туриста. Рады. что в целом путешествие вам понравилось. Что
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касается замечания об экскурсоводе по городу, мы передали информацию коллегам в регион, обязательно проведем работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

С
8 янв 2023
Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.

Тур входит в следующие категории Мурманска

На автобусеМожно с детьмиТериберкаВыездныеВсе турыСаамская деревняЛедокол ЛенинПопулярные места3-дневные туры

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