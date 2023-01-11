2 день

Териберка. Берег Баренцева моря. Прогулка к водопаду

Завтрак.

В 09:00 встреча с гидом, выезд из гостиницы.

По дороге мы сделаем несколько остановок для фото и видеосъемок.

В рукотворном «каменном лесу» каждый может построить свою «счастливую пирамидку».

Прибытие в Териберку в 12:00.

Первое упоминание о Териберке относится к XVI веку. К тому времени здесь появилось русское сезонное поселение рыбопромышленников — становище.

Здесь был снят знаменитый фильм «Левиафан», объекты из которого все еще можно увидеть: деревянные ступени, ведущие к воде от дома главного героя, мост, кладбище кораблей.

Обед в ресторане.

После обеда мы выедем на берег Баренцева моря.

Морское побережье сложено фьордами, с которых срывается в море сверкающий брызгами водопад, а берег одной из бухт усеян валунами, круглыми, как гигантские яйца.

Летом здесь великое множество маленьких и ярких полярных цветов, а в сентябре ягодники и лишайники окрашивают берег в невероятные цвета осени.

Мы совершим прогулку к водопаду и далее — на одну из прибрежных сопок, на вершине которой со времен Отечественной войны сохранились артиллерийские орудия, охранявшие подходы к берегу.

В 16:00 посадка в автобус и возвращение в Мурманск.

Ночлег в гостинице «Меридиан».

Питание: завтрак и обед.