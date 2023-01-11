Вас ждет мистическое
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск
Прибытие в аэропорт Мурманск.
Встреча и перевозка в город Мурманск.
Заселение в гостиницу «Меридиан».
Питание: самостоятельно.
Териберка
Завтрак и встреча с гидом.
В 09:00 выезд из гостиницы.
Дорога идёт через различные природные зоны: лесные тундры — тундровое криволесье — горная тундра — каменистая тундра.
У каждой зоны — свои особенности и свои краски, присущие только Кольскому Заполярью. По дороге мы сделаем несколько остановок для фото и видеосъемок.
В рукотворном «каменном лесу» каждый может построить свою «счастливую пирамидку».
Прибытие в Териберку в 12:00.
Первое упоминание о Териберке относится к XVI веку как к сезонному становищу рыбопромышленников.
За прошедшие века Териберка несколько раз умирала и возрождалась, была заброшена и становилась одним из самых крупных поселений на берегу Баренцева моря.
Здесь был снят знаменитый фильм «Левиафан», объекты из которого все еще можно увидеть: деревянные ступени, ведущие к воде от дома главного героя, мост, кладбище кораблей.
После экскурсии по Териберке и Лодейному и обеда в ресторане, мы отправимся на берег Баренцева моря.
Морское побережье сложено фьордами, с которых срывается в море сверкающий брызгами водопад, а берег одной из бухт усеян валунами, круглыми, как гигантские яйца.
Летом здесь великое множество маленьких и ярких полярных цветов, а в сентябре ягодники и лишайники окрашивают берег в невероятные цвета осени.
Мы совершим прогулку к водопаду и далее — на одну из прибрежных сопок, на вершине которой со времен Отечественной войны сохранились артиллерийские орудия, охранявшие подходы к берегу.
В 17:00 посадка в автобус и возвращение в Мурманск.
Ночлег в гостинице «Меридиан».
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Переезд в Мончегорск. Сплав на байдарках
Завтрак.
В 09:00 перевозка в южном направлении по Кольскому полуострову в город у подножия Мончетундр — Мончегорск.
Поселение в гостиницу «Лапландия».
В 11:30 гид встречает вас в холле отеля для сопровождения к началу водного тура.
После инструктажа и проверки снаряжения, рассадка в 2- и 3-местные байдарки.
Маршрут проходит через залив по протоке Килевай в Большую Имандру.
По Большой Имандре мы начнем движение в сторону губы Койм.
Крупнейшее озеро Кольского полуострова Имандра (812 кв. км) откроет вам своё очарование.
Спокойная чистая вода в свете незаходящего солнца, причудливые берега — то низкие, то высокие, волшебный вид на горные тундры, десятки островов и нетронутая природа северного края — все это вы увидите во время вашего путешествия.
Высадка на берег в губе Койм.
Походный обед у костра.
После обеда — обратный переход до Мончегорска.
Ночлег в гостинице «Лапландия».
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Пешая прогулка. Водопад Девичьи косы
Завтрак.
В 09:30 гид встречает вас в холле отеля.
Перевозка из Мончегорска к началу пешего тура.
Мы пройдем по тропе, которая поднимет нас выше уровня леса, затем над зарослями можжевельника и березовым криволесьем, затем над древесным стлаником, ягодниками и мхами.
Там, окруженный карликовыми березками, душистым можжевельником и разноцветьем мхов и горных цветов, струится и бурлит по каменным ступеням прозрачный водопад Девичьи косы, делясь на множество больших и маленьких рукавов.
Около водопада мы устроим полевой обед.
Затем возвращение к месту, где нас ждет транспорт для перевозки в город.
Ночлег в гостинице «Лапландия».
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Саамская деревня
Завтрак.
В 09:30 посадка в автобус и выезд в саамскую деревню.
Хозяин деревни расскажет вам об истории, культуре и эпосе саами.
Вы познакомитесь с жителями фермы: енотами, песцами, кроликами, собаками хаски, лосем Валентином и, конечно, северными оленями.
Вы можете покормить и погладить животных, сфотографироваться с ними.
Можно загадать желание, стоя перед одним из 9 саамских оберегов — деревянных истуканов, символизирующих природные стихии.
По заповедной тропе вы пройдете к загадочному озеру, возникшему на месте падения метеорита.
Саами верят, что вода этого озера имеет целебную силу, а Хозяин озера исполняет заветные желания.
Затем вас ждут саамские игры: метание няртала (аркана), игра в саамь пал (саамский мяч), «волки-олени» и другие.
Вместо оленьей упряжки, вы сможете прокатиться на летнем средстве передвижения современных саами — квадроциклах.
Желающие могут переодеться в национальную одежду и сфотографироваться у чума или рядом с оленями, приобрести сувениры и магические обереги ручной работы.
По обычаям гостеприимства саамского народа, вас угостят обедом из традиционных блюд: семужьей ухой, оленьим мясом и ягодной ватрушкой с саамским чаем Пакула.
В 13:30, посадка в автобус и перевозка в Мурманск.
Прибытие в Мурманск в 15:30.
Экскурсия по городу (3,5 часа). Включая экскурсию в порт и на первый атомный ледокол «Ленин».
Посещение магазина с морепродуктами.
В 18:00 заселение в гостиницу «Меридиан».
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Возвращение домой
Завтрак.
Перевозка в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Доплата за одноместное размещение — 13 000 руб.
Варианты проживания
Конгресс-отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Гостиница «Лапландия»
В отеле бизнес-класса «Лапландия» к услугам гостей меблированные в классическом стиле номера, бесплатный Wi-Fi и элегантный ресторан, предлагающий блюда европейской кухни. Отель разместился в самом центре Мончегорска на прекрасном Кольском полуострове.
Из всех номеров бизнес-отеля «Лапландия» открывается вид на озеро Имандра и горный массив Хибины. Номера располагают телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
В отеле гости могут посетить финскую сауну с небольшим бассейном. В 4 минутах ходьбы от отеля находятся крытый плавательный бассейн и фитнес-центр.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение
- Питание, указанное в программе: день 2: завтрак, обеддень 3: завтрак, обеддень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак, обеддень 6: завтрак
- День 2: завтрак, обед
- День 3: завтрак, обед
- День 4: завтрак, обед
- День 5: завтрак, обед
- День 6: завтрак
- Перевозка аэропорт - Мурманск
- Перевозка Мурманск - Териберка - Мурманск
- Перевозка Мурманск - Мончегорск
- Перевозка Мончегорск - начало пешего тура - Мончегорск
- Перевозка Мончегорск - Саамская Деревня - Мурманск
- Перевозка Мурманск - аэропорт
- Экскурсия по Териберке и побережью Баренцева моря
- Поход на байдарках по озеру Имандра
- Пеший поход на водопад «Девичьи косы»
- Программа в Саамской Деревне
- 3,5-часовая экскурсия по Мурманску, включая посещение первого атомного ледокола «Ленин»
- Услуги гидов и экскурсоводов по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание в 1 день и ужины
- Доплата за одноместное размещение - 13 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спрей от комаров;
- личная аптечка;
- медицинский полис;
- паспорт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО