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Авторский тур
3 дня
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Начало: Россия, Мурманск
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт Мурманска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
44 888₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Экскурсионный тур «Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге» на 3 дня
Начало: Мурманск
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
42 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена21 февраля 2023Замечательное путешествие в зиму с теплой компанией. Мы провели идеальные выходные! Увидели северное сияние, покормили северных оленей, познакомились с культурой саами, попробовали местные деликатесы. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «VIP-туры»
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Сейчас в Мурманске в категории "VIP-туры" можно забронировать 6 авторских туров от 42 900 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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