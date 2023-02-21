VIP-туры в Мурманске с премиальным подходом

Найдено 6 туров в категории «VIP-туры» в Мурманске, цены от 42 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Начало: Россия, Мурманск
45 000 за человека
Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт Мурманска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
44 888 за человека
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000 за человека
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Экскурсионный тур «Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге» на 3 дня
Начало: Мурманск
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
42 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    21 февраля 2023
    Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
    Замечательное путешествие в зиму с теплой компанией. Мы провели идеальные выходные! Увидели северное сияние, покормили северных оленей, познакомились с культурой саами, попробовали местные деликатесы. Рекомендую!
    Замечательное путешествие в зиму с теплой компанией. Мы провели идеальные выходные! Увидели северное сияние, покормили северныхЗамечательное путешествие в зиму с теплой компанией. Мы провели идеальные выходные! Увидели северное сияние, покормили северныхЗамечательное путешествие в зиму с теплой компанией. Мы провели идеальные выходные! Увидели северное сияние, покормили северных

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «VIP-туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
  2. Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
  3. Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
  4. Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "VIP-туры" можно забронировать 6 авторских туров от 42 900 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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