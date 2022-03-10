Сплав по рекам Конья и Печа

Увлекательное трехдневное приключение, два из трёх дней - это сплав на катамаранах по рекам Конья и Печа

5
3 отзыва
Увлекательное трехдневное приключение, два из трёх дней – это сплав на катамаранах по рекам Конья и Печа.
Сплав по рекам Конья и Печа
Сплав по рекам Конья и Печа
Сплав по рекам Конья и Печа
Сплав по рекам Конья и Печа
Сплав по рекам Конья и Печа
Сплав по рекам Конья и Печа
Сплав по рекам Конья и Печа
Сплав по рекам Конья и Печа
Сплав по рекам Конья и Печа
Сплав по рекам Конья и Печа
Сплав по рекам Конья и Печа
Ближайшие даты:
08
июл

Что вас ожидает 🤩

Сплав на рафтах
Сплав на рафтах
Получим колоссальное удовольствие от прохождения порогов на рафтах
Уединение с природой
Уединение с природой
Ночевать мы будем на берегу реки в палатках под убаюкивающие звуки природы
Увлекательные выходные
Увлекательные выходные
Совершим интереснейшее путешествие за три дня и зарядимся энергией надолго вперед

Программа тура по дням

1 день
Приезд к месту начала сплава, сбор катамаранов

В 16:00 выезжаем из Мурманска. 

Заброска по бездорожью к разрушенному мосту через реку Конья.

Сбор катамаранов. 

Ночевка.

Приезд к месту начала сплава, сбор катамарановПриезд к месту начала сплава, сбор катамаранов
2 день
Сплав по реке Конья, переход озера

Старт сплава по Конье, правый берег реки – заповедник, лес тихий и безлюдный.

Проход по Печозеру около 6 км.  

Ночевка в лесу.

Сплав по реке Конья, переход озераСплав по реке Конья, переход озераСплав по реке Конья, переход озераСплав по реке Конья, переход озера
3 день
Сплав по реке Печа, отъезд

Ссплав по реке Печа, прохождение порогов, главные из которых: “Блоха”, “Большой падун”, “Сюрприз”.

Финиш у водопада, недалеко от посёлка Верхнетуломский.

Возвращение в г. Мурманск вечером в районе 22:00.

Сплав по реке Печа, отъездСплав по реке Печа, отъездСплав по реке Печа, отъездСплав по реке Печа, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-разовое питание на маршрутепрокат общегруппового снаряжения (включая палатки)прокат катамаранов
  • Спасжилетов
  • Гермомешковинструкторавтотранспортные переездыгрупповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратнодополнительные услуги и экскурсии
  • Не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается тур?

Тур стартует из Мурманска. Встреча на ж/д вокзале города Мурманск, либо по согласованию с группой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 мар 2022
Тур организован идеально
А
16 фев 2022
Спасибо «Большая страна», огромное спасибо принимающей стороне, и лично гиду Наталье!!!! Она, влюблённый в свой край, человек! Берегите таких людей - они наши проводники, благодаря им, мы видим прекрасное!
И
28 дек 2021
Организация тура на отлично. Душевность, внимание, организованность на отлично. И сам тур и организатора можно смело рекомендовать.

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