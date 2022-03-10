В 16:00 выезжаем из Мурманска.
Заброска по бездорожью к разрушенному мосту через реку Конья.
Сбор катамаранов.
Ночевка.
Старт сплава по Конье, правый берег реки – заповедник, лес тихий и безлюдный.
Проход по Печозеру около 6 км.
Ночевка в лесу.
Ссплав по реке Печа, прохождение порогов, главные из которых: “Блоха”, “Большой падун”, “Сюрприз”.
Финиш у водопада, недалеко от посёлка Верхнетуломский.
Возвращение в г. Мурманск вечером в районе 22:00.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Тур стартует из Мурманска. Встреча на ж/д вокзале города Мурманск, либо по согласованию с группой.