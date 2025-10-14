Только два выходных, но очень хочется побывать в новом месте и развеяться от городской суеты? Тогда этот тур удовлетворит Вашу потребность.
Познакомиться с не туристическим Мурманском, полюбуемся на Кольский залив, посетим природный парк и сфотографируемся на фоне Северного сияния!
Описание тура
От любых забот Вас отвлечет безмолвная тундра и шум волн Баренцева моря, звуки промышленного Мурманска и хруст свежего снега. В программе вас ожидают:Не туристический герой-город Мурманск • Кладбище затонувших кораблей • Природный парк «Териберка» • Старая Териберка • Охота за Северным сиянием • и многое другое!
Каждые четверг, пятница и суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мурманская область
- Кольский полуостров
- Мурманск
- Кольский залив
- Териберка
- Баренцево море
Что включено
- Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
- Проживание в апартаментах
- Сопровождение профессионального гида по экскурсионной программе
- Питьевая вода, горячие напитки и местная выпечка
- Фотографии во время наблюдения Северного сияния
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер в/из аэропорт (-а). Заказать можно дополнительно (1500₽ в одну сторону)
- Входные билеты в природный парк «Териберка» (Для граждан РФ - 440₽, для иностранцев 880₽)
- Аренда снегоступов и треккинговых палок в зимний период (500₽/пара)
- Дополнительные дни проживания за день до тура и день после. Заказать можно дополнительно от 3500₽/сутки
- Завтраки, обеды и ужины в заведениях
- Входные билеты в музеи, на кресельный подъемник
- Поездки на снегоходах
- Бассейн с баней
- Сувениры
Место начала и завершения?
Коминтерна, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Каждые четверг, пятница и суббота
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
14 окт 2025
Это было волшебно: красоты заполярья, сладкий воздух, отличное настроение и невероятная погода. Организация на высоте! Рекомендую команду Марии всем! Процветания и благодарных туристов!
Тур входит в следующие категории Мурманска
