Арктическая кругосветка. Экспедиция на собачьих упряжках по Мурманской области

Арктическая кругосветка
Почувствуйте себя первопроходцами в увлекательном путешествии по Кольскому полуострову! От Мурманска до Териберки мы погрузимся в мир таинственного края, где кажется, что вы оказались на краю света.

Здесь настоящая арктическая атмосфера
и величественный океан захватят ваше воображение и подарят ощущение абсолютной свободы.

Это не просто поездка, а настоящий рывок в мир природы, неизведанности и преодоления, где вас ждет адреналин от скорости, чистота воздуха и бескрайняя красота природы.

Откройте для себя подлинную Арктику во всей ее красе и суровости, и почувствуйте, как ваша душа оживает под ее влиянием.

5
1 отзыв
Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Мурманск - пос. Коашва - пос. Ловозеро

Лучше ориентироваться на поезда, которые прибывают ночью или утром, поскольку запланирован ранний выезд.

Завтрак самостоятельный.

Ранний централизованный трансфер из Мурманска в пос. Коашва (230 км).

Знакомство с ездовыми собаками и устройством собачьей упряжки, техника безопасности и вводная лекция по управлению упряжкой.

Начало путешествия, движение по маршруту до пос. Ловозеро, пересекаем систему лесных озер.

Обед в пути.

Размещение на ночевку.

Ужин и подведение итогов дня, заполняем дневник путешествия.

Общий переход дня примерно 40 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Продолжение маршрута. Дом оленеводов

Завтрак и брифинг дня.

Движение на собачьих упряжках по маршруту, пересекаем тундру.

Обед в пути.

Размещение на ночевку в доме оленеводов (без удобств).

Ужин из блюд северной кухни.

Путь дня — 65 км на собачьих упряжках.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Продолжение маршрута. Пос. Туманный

Завтрак и брифинг дня.

Движение на собачьих упряжках по маршруту, продолжаем движение по тундре.

Обед в пути.

Размещение на ночевку.

Путь дня — 60 км на собачьих упряжках.

4 день

Пос. Туманный - с. Териберка

Завтрак и брифинг дня.

Движение на собачьих упряжках по маршруту, продолжаем движение по тундре до с. Териберка.

Обед в пути.

Остаемся на ночевку в с. Териберка (со всеми удобствами, по возможности посещаем баню), либо в этот же день организуем трансфер до г. Мурманск и размещаемся на ночевку в гостинице города.

Путь дня — 50 км на собачьих упряжках.

Время окончания тура примерно в 20:00.

Если вы планируете отъезд в этот же день, лучше ориентироваться на поезда с самым поздним отправлением, поскольку время программы может изменяться ввиду погодных условий и состояния трассы.

Проживание

В туре предусмотрены ночёвки по маршруту в домах коренных жителей, на турбазах и в гостевых домах.

Стоимость пакета участника:

  • 1 участник при двухместном размещении в упряжке – 317 400 руб.;
  • 1 участник при одноместном размещении в упряжке – 423 200 руб.

Варианты проживания

Гостиница в пос. Ловозеро

1 ночь

Размещение в Хаски парке (пос. Ловозеро), на базе которого есть гостиница.

Гостевой дом в деревне Оленеводов

1 ночь

Размещение в деревне Оленеводов в единственном гостевом домике.

Съемная квартира в пос. Туманный

1 ночь

Размещение в в съемных квартирах в пос. Туманный.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Прохождение по маршруту по 2 человека на 1 упряжке
  • Сопровождение на снегоходной технике
  • Питание, указанное в программе (двухразовое горячее питание и перекусы в пути в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре)
  • Сопровождение профессионального инструктора и сопровождающей команды экспедиции
  • Групповая страховка
  • Оформление разрешительной документации, в том числе разрешений на посещение национальных парков и пограничных зон
  • Организация ночевок по маршруту в домах коренных жителей, на турбазах и в гостевых домах
  • Предоставление специализированного снаряжения в пользование
  • Именной диплом участника проекта «Арктическая кругосветка»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманск обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Российская виза (для иностранных граждан)
  • Персональные расходы
  • Индивидуальное снаряжение и медикаменты
  • Индивидуальная медицинская страховка
  • Дополнительная ночевка в отеле в Мурманске до/после старта
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Тёплая одежда:

  • носки (несколько пар);
  • перчатки или варежки две пары;
  • сменная тёплая обувь;
  • тёплая верхняя одежда;
  • термобельё;
  • шапка;
  • балаклава;
  • тёплый баф.

Другое:

  • Power bank;
  • налобные фонарики;
  • личная аптечка;
  • рюкзаки.

Остальной необходимый инвентарь и снаряжение мы предоставляем.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость программы включена групповая страховка и оформление разрешительной документации, в том числе разрешений на посещение национальных парков и пограничных зон.

Есть ли ограничения по возрасту?

Минимальный возраст участников — от 10 лет, младше — по согласованию с руководством.

Максимального возраста нет.

Ограничений по участию нет, однако тур относится к интенсивной категории, поэтому вам необходимо учитывать индивидуальные особенности организма. Нагрузки будет довольно много, условия «суровые».

Где начинается и заканчивается тур?

Начало и конец тура в г. Мурманск (ночи до начала и после окончания в Мурманске не включены в стоимость тура). Далее мы своими силами осуществляем трансфер до каждого объекта программы.

Лучше ориентироваться на поезда, которые прибывают ночью или утром, поскольку запланирован ранний выезд.

По поездам/самолетам рекомендации будут позже, так как неизвестно точное расписание транспорта на февраль.

Время окончания тура примерно в 20:00. Если вы планируете отъезд в тот же день, лучше ориентироваться на поезда с самым поздним отправлением, поскольку время программы может изменяться ввиду погодных условий и состояния трассы.

Какое питание будет в туре?

Питание по маршруту осуществляется в полевых условиях: еда на костре, приготовленная самостоятельно.

Что необходимо знать про места размещения в туре?

1 день: пос. Ловозеро, Хаски парк, на базе которого есть гостиница.
2 день: деревня Оленеводов, размещаемся в единственном гостевом домике без названия, других средств размещения там в принципе нет.
3 день: пос. Туманный, размещение в съемных квартирах.
4 день: выезд из пос. Туманный, завершение программы.

Будет ли связь?

Связь осуществляется посредством «Иридиума» (спутникового телефона).

Возможны ли изменения в программе?

В зависимости от погодных условий и физического состояния группы программа экспедиции может быть скорректирована по усмотрению экспедиционного лидера и/или организаторов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алена
10 янв 2025
Организаторы оперативно отвечали на все вопросы, присылали все необходимые документы. Все устроило)
Организаторы оперативно отвечали на все вопросы, присылали все необходимые документы. Все устроило)Организаторы оперативно отвечали на все вопросы, присылали все необходимые документы. Все устроило)Организаторы оперативно отвечали на все вопросы, присылали все необходимые документы. Все устроило)Организаторы оперативно отвечали на все вопросы, присылали все необходимые документы. Все устроило)Организаторы оперативно отвечали на все вопросы, присылали все необходимые документы. Все устроило)Организаторы оперативно отвечали на все вопросы, присылали все необходимые документы. Все устроило)Организаторы оперативно отвечали на все вопросы, присылали все необходимые документы. Все устроило)

