Здесь настоящая арктическая атмосфера
Программа тура по дням
Мурманск - пос. Коашва - пос. Ловозеро
Лучше ориентироваться на поезда, которые прибывают ночью или утром, поскольку запланирован ранний выезд.
Завтрак самостоятельный.
Ранний централизованный трансфер из Мурманска в пос. Коашва (230 км).
Знакомство с ездовыми собаками и устройством собачьей упряжки, техника безопасности и вводная лекция по управлению упряжкой.
Начало путешествия, движение по маршруту до пос. Ловозеро, пересекаем систему лесных озер.
Обед в пути.
Размещение на ночевку.
Ужин и подведение итогов дня, заполняем дневник путешествия.
Общий переход дня примерно 40 км.
Продолжение маршрута. Дом оленеводов
Завтрак и брифинг дня.
Движение на собачьих упряжках по маршруту, пересекаем тундру.
Обед в пути.
Размещение на ночевку в доме оленеводов (без удобств).
Ужин из блюд северной кухни.
Путь дня — 65 км на собачьих упряжках.
Продолжение маршрута. Пос. Туманный
Завтрак и брифинг дня.
Движение на собачьих упряжках по маршруту, продолжаем движение по тундре.
Обед в пути.
Размещение на ночевку.
Путь дня — 60 км на собачьих упряжках.
Пос. Туманный - с. Териберка
Завтрак и брифинг дня.
Движение на собачьих упряжках по маршруту, продолжаем движение по тундре до с. Териберка.
Обед в пути.
Остаемся на ночевку в с. Териберка (со всеми удобствами, по возможности посещаем баню), либо в этот же день организуем трансфер до г. Мурманск и размещаемся на ночевку в гостинице города.
Путь дня — 50 км на собачьих упряжках.
Время окончания тура примерно в 20:00.
Если вы планируете отъезд в этот же день, лучше ориентироваться на поезда с самым поздним отправлением, поскольку время программы может изменяться ввиду погодных условий и состояния трассы.
Проживание
В туре предусмотрены ночёвки по маршруту в домах коренных жителей, на турбазах и в гостевых домах.
Стоимость пакета участника:
- 1 участник при двухместном размещении в упряжке – 317 400 руб.;
- 1 участник при одноместном размещении в упряжке – 423 200 руб.
Варианты проживания
Гостиница в пос. Ловозеро
Размещение в Хаски парке (пос. Ловозеро), на базе которого есть гостиница.
Гостевой дом в деревне Оленеводов
Размещение в деревне Оленеводов в единственном гостевом домике.
Съемная квартира в пос. Туманный
Размещение в в съемных квартирах в пос. Туманный.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Прохождение по маршруту по 2 человека на 1 упряжке
- Сопровождение на снегоходной технике
- Питание, указанное в программе (двухразовое горячее питание и перекусы в пути в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре)
- Сопровождение профессионального инструктора и сопровождающей команды экспедиции
- Групповая страховка
- Оформление разрешительной документации, в том числе разрешений на посещение национальных парков и пограничных зон
- Организация ночевок по маршруту в домах коренных жителей, на турбазах и в гостевых домах
- Предоставление специализированного снаряжения в пользование
- Именной диплом участника проекта «Арктическая кругосветка»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманск обратно
- Питание, не указанное в программе
- Российская виза (для иностранных граждан)
- Персональные расходы
- Индивидуальное снаряжение и медикаменты
- Индивидуальная медицинская страховка
- Дополнительная ночевка в отеле в Мурманске до/после старта
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Тёплая одежда:
- носки (несколько пар);
- перчатки или варежки две пары;
- сменная тёплая обувь;
- тёплая верхняя одежда;
- термобельё;
- шапка;
- балаклава;
- тёплый баф.
Другое:
- Power bank;
- налобные фонарики;
- личная аптечка;
- рюкзаки.
Остальной необходимый инвентарь и снаряжение мы предоставляем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость программы включена групповая страховка и оформление разрешительной документации, в том числе разрешений на посещение национальных парков и пограничных зон.
Есть ли ограничения по возрасту?
Минимальный возраст участников — от 10 лет, младше — по согласованию с руководством.
Максимального возраста нет.
Ограничений по участию нет, однако тур относится к интенсивной категории, поэтому вам необходимо учитывать индивидуальные особенности организма. Нагрузки будет довольно много, условия «суровые».
Где начинается и заканчивается тур?
Начало и конец тура в г. Мурманск (ночи до начала и после окончания в Мурманске не включены в стоимость тура). Далее мы своими силами осуществляем трансфер до каждого объекта программы.
По поездам/самолетам рекомендации будут позже, так как неизвестно точное расписание транспорта на февраль.
Какое питание будет в туре?
Питание по маршруту осуществляется в полевых условиях: еда на костре, приготовленная самостоятельно.
Что необходимо знать про места размещения в туре?
1 день: пос. Ловозеро, Хаски парк, на базе которого есть гостиница.
2 день: деревня Оленеводов, размещаемся в единственном гостевом домике без названия, других средств размещения там в принципе нет.
3 день: пос. Туманный, размещение в съемных квартирах.
4 день: выезд из пос. Туманный, завершение программы.
Будет ли связь?
Связь осуществляется посредством «Иридиума» (спутникового телефона).
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий и физического состояния группы программа экспедиции может быть скорректирована по усмотрению экспедиционного лидера и/или организаторов.