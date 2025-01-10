Начало и конец тура в г. Мурманск (ночи до начала и после окончания в Мурманске не включены в стоимость тура). Далее мы своими силами осуществляем трансфер до каждого объекта программы.

Лучше ориентироваться на поезда, которые прибывают ночью или утром, поскольку запланирован ранний выезд.

По поездам/самолетам рекомендации будут позже, так как неизвестно точное расписание транспорта на февраль.

Время окончания тура примерно в 20:00. Если вы планируете отъезд в тот же день, лучше ориентироваться на поезда с самым поздним отправлением, поскольку время программы может изменяться ввиду погодных условий и состояния трассы.