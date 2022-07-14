3 день

Тоня «Тетрина». Отъезд

Завтракаем, собираем лагерь и переезжаем по побережью Белого моря для посещения Историко-этнографического комплекса «Тоня Тетрина» – это, по сути, музей под открытым небом, где проводятся экскурсии.

Здесь мы ознакомимся с историей развития человека за Полярным кругом.

Историей поморов, лопарей и битвы за Арктику.

Здесь можно не только слушать, но и трогать руками, нюхать носом, пробовать на зуб, прочувствовать осязаемость духа времени.

После погружения в историю и самобытность, нас накормят поморским обедом, и мы отправимся в обратный путь через село Умба – проедем по его улочкам и отправимся в путь в г. Мурманск.

Ориентировочное время возвращения – 21.00.