Выезаем из г. Мурманска в 9.00 в Кандалакшский район.
По приезду устанавливаем лагерь, собираем катамараны, обедаем.
После обеда, начинаем сплав от моста через реку Колвица до места лагеря для новичков.
Перед сплавом проводится инструктаж.
Попробовав катамараны, мы отправимся на экскурсию к водопаду и по населенному пункту Колвица.
Здесь открывается великолепный вид на Колвицкий залив и село.
Ночевка на берегу живописной реки Колвица.
Завтрак, отъезд к месту начала сплава – мосту через реку Колвица, подготовка катамаранов, сплав по реке Колвица до Черного порога.
После сплава мы возвращаемся в лагерь, обедаем и собираем его.
Отъезд к месту ночлега – берег Белого моря в районе с. Кузрека.
Завтракаем, собираем лагерь и переезжаем по побережью Белого моря для посещения Историко-этнографического комплекса «Тоня Тетрина» – это, по сути, музей под открытым небом, где проводятся экскурсии.
Здесь мы ознакомимся с историей развития человека за Полярным кругом.
Историей поморов, лопарей и битвы за Арктику.
Здесь можно не только слушать, но и трогать руками, нюхать носом, пробовать на зуб, прочувствовать осязаемость духа времени.
После погружения в историю и самобытность, нас накормят поморским обедом, и мы отправимся в обратный путь через село Умба – проедем по его улочкам и отправимся в путь в г. Мурманск.
Ориентировочное время возвращения – 21.00.
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».