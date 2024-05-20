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Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Териберке
Начало: г. Мурманск
12 июля в 10:00
23 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Начало: г. Мурманск
14 июня в 10:00
9 авг в 10:00
26 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по реке Умба
Начало: Россия, Мурманск
2 авг в 10:00
34 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ТТатьяна14 июля 2022Сплав по реке Колвица. Это были три незабываемых дня, полные эмоции! Спасибо организаторам за всё, за наше маленькое приключение. Мурманск теперь навсегда в моем сердце.
- ЗЗия5 июля 2022Замечательная, душевная, красивая, интересная поездка!
- ММария18 июня 2021Сплавлялись по Колвице 11.06.2021-13.06.2021 За три дня мы пересекли Кольский полуостров, сплавились по реке Колвица, довольно красивой, насыщенной интересными участками разной
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Речные прогулки»
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