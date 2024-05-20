Речные прогулки в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Речные прогулки» в Мурманске, цены от 23 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав по реке Териберке
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Териберке
Начало: г. Мурманск
12 июля в 10:00
23 400 за человека
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Начало: г. Мурманск
14 июня в 10:00
9 авг в 10:00
26 200 за человека
Сплав по реке Умба
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Умба
Начало: Россия, Мурманск
2 авг в 10:00
34 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Сплав по реке Териберке
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Сплав по реке Териберке
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Сплав по реке Умба
    Все объяснили, согласовали.
  • Т
    Татьяна
    14 июля 2022
    Сплав по реке Колвица до Белого моря
    Сплав по реке Колвица. Это были три незабываемых дня, полные эмоции! Спасибо организаторам за всё, за наше маленькое приключение. Мурманск теперь навсегда в моем сердце.
  • З
    Зия
    5 июля 2022
    Сплав по реке Териберке
    Замечательная, душевная, красивая, интересная поездка!
  • М
    Мария
    18 июня 2021
    Сплав по реке Колвица до Белого моря
    Сплавлялись по Колвице 11.06.2021-13.06.2021 За три дня мы пересекли Кольский полуостров, сплавились по реке Колвица, довольно красивой, насыщенной интересными участками разной
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    сложности, покатали в Белом море и побывали в интересной поморской деревне Тетрино, отведав вкусной ухи на морском берегу. Для тех, кто ни разу не сплавлялся на катах - это отличный вариант по нагрузке и уровню сложности, определенно рекомендую? И даже те, кто уже сплавлялся прежде, все равно рекомендую - прекрасный экскурсионный маршрут, интересная река и хорошая теплая компания?

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Речные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сплав по реке Териберке
  2. Сплав по реке Колвица до Белого моря
  3. Сплав по реке Умба
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 тура от 23 400 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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