Териберка. Киты на Баренцевом море

Териберка

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Тур в Териберку к китам — к побережью Баренцева моря в посёлок Териберка, куда часто подходят киты в поисках рыбы. Здесь можно увидеть полосатика (финвал), малого полосатика (минке), горбатого кита. Редко, но всё же можно увидеть кашалота, синего кита и косаток. Самый-самый «китовый» сезон здесь с мая и летом. В целом, китов можно увидеть круглый год — мы наблюдали за ними и в марте, и в ноябре, и в декабре. На туре с конца августа до ноября есть еще и большой шанс увидеть северное сияние.

Так же у нас будет возможность прогуляться по Териберке и увидеть арктическую природу Кольского полуострова.

С сентября по ноябрь мы проводим данный тур с сокращенным выходом в море — 3-5 часов, чтобы не заморозить своих гостей.
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Ближайшие даты:
23
июн
30
июн
3
июл
7
июл
4
авг
11
авг
18
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

В поисках китов
В поисках китов
Будем стараться поймать в объективы китов и касаток!
Качели на берегу моря
Качели на берегу моря
Покачаемся на огромных качелях на берегу Баренцева моря
Кладбище кораблей
Кладбище кораблей
Увидим заброшенные рыбацкие корабли на берегу моря
Пляж Дракона
Пляж Дракона
Круглые камни похожие на сказочные яйца драконов оставленные на берегу
Териберка
Териберка
Поселок на берегу Баренцева моря, обревший вторую жизнь благодаря фильму "Левиафан"
Баренцево море
Баренцево море
Холодные воды которого являются частью Северного Ледовитого океана

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Мурманск - Териберка

Встреча группы в Мурманске, трансфер в Териберку.

Заселяемся в гостиницу на берегу Баренцева моря и отправляемся на первое знакомство с Териберкой.

Сегодня мы увидим кладбище кораблей, огромные качели на берегу Баренцева моря, заброшенную школу и вставший на вечный причал корабль, выброшенный на берег несколько лет назад.

Также увидим декорации Левиафана из одноименного фильма.

На ужин отправимся в местное кафе, где можем попробовать свежие морепродукты (стейк трески, морских гребешков и ежей, а также краба).

Териберка — небольшой поселок на берегу моря.

Люди на этом месте живут еще с 17 века — традиционно местные занимались рыболовством.

В середине 19 века здесь начался своего рода подъем — местность активно колонизировалась из-за богатого морепродуктами Баренцева моря, активно развивался китобойный промысел.

К началу 20 века Териберка оказалась вполне полноценным населенным пунктом — были здесь церковь, маяк, школа, фельдшерский пункт.

После революции в поселке организовали колхоз, к рыболовецкому промыслу добавились молочная ферма и стада оленей.

К концу 60-х годов постепенно началась стагнация, а за ней и упадок поселка.

В настоящее время здесь проживает около 1000 человек и нет никаких производств.

Власти планировали переселять жителей в Мурманск, но этот процесс движется очень медленно.

Все знают, что Териберка стала широко известна после фильма «Левиафан», который вызвал неоднозначную общественную реакцию.

Именно благодаря фильму, моде на Арктику и тому факту, что Териберка — единственное место на берегу Баренцева моря, куда можно добраться на обычной машине, сюда сейчас доезжают туристы.

Так что у вас есть возможность лично оценить, насколько правдиво раскрывает «Левиафан» проблемы жизни на Крайнем севере.

А заодно побывать практически на самой северной точке России и посмотреть на океан.

Суровые пейзажи Севера наверняка оставят большой след в вашей душе!

Встреча группы. Мурманск - ТериберкаВстреча группы. Мурманск - ТериберкаВстреча группы. Мурманск - ТериберкаВстреча группы. Мурманск - ТериберкаВстреча группы. Мурманск - ТериберкаВстреча группы. Мурманск - ТериберкаВстреча группы. Мурманск - ТериберкаВстреча группы. Мурманск - ТериберкаВстреча группы. Мурманск - Териберка
2 день

Териберка. Выход в море

После завтрака прибудем в порт и выйдем на корабле в море.

Мы проведем время (7-8 часов с мая по август, 5 часов в сентября, 3 часа в октябре и ноябре) наблюдая за красотами побережья, северных вод и морских обитателей.

Вдохнем соленый бриз Баренцева моря.

Дойдем до небольших островов расположенных вдоль берега Кольского полуострова.

По желанию дополнительно можно заказать морскую рыбалку, здесь хорошо ловится треска.

Увидим птичьи базары.

Вероятность встречи с китами с середины апреля по начало июля стремится к 100% — в сезоне 2021 все наши группы видели китов.

По ситуации на море мы сможем принять решение и отправиться в сторону поселка Дальние Зеленцы (в турах с мая по август)!

Дальние Зеленцы — практически поселок-призрак с вековой историей.

Некогда поморское становище в 20 веке получило свое развитие как рыболовное поселение.

А самое притягивающее своей архитектурой здание — Мурманская биологическая станция, в которой сегодня сохранились часть пробирок с образцами флоры и фауны Баренцева моря.

Но осталось от него одно еще действующее здание «Лаборатория альгологии».

А из жителей в Дальних Зеленцах только смотрители турбазы и дайвинг-центра.

Прогуляемся по поселку и отправимся обратно.

К вечеру вернемся в Териберку.

Териберка. Выход в мореТериберка. Выход в мореТериберка. Выход в мореТериберка. Выход в мореТериберка. Выход в море
3 день

Териберка - Мурманск

До обеда мы прогуляемся по окрестностям Териберки.

Посетим пляж круглых камней «Драконьи яйца» и дойдем до водопада Малого Батарейского озера, воды которого впадают в Баренцево море.

Это будет интереснейший трек по берегам Баренцева моря и тундре!

В зависимости от физической подготовки группы, погоды и достаточного количества времени можно успеть дойти до укреплений времен Великой Отечественной войны — сохранились окопы, построенные из камней и артиллерийские батареи.

Протяженность прогулки 10-15 км по несложному рельефу.

И отправляемся обратно в Мурманск (время по договоренности в группе).

Обратные авиабилеты можно брать начиная с вылетов в 19:50.

Териберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и размещения, руб:

ТарифПроживаниеДатаЦена
Базовый тариф45 причал23 – 25 июня38000
45 причал7 – 9 июля
45 причал11 – 13 августа
Улучшенное проживание45 причал30 июня – 2 июля 46000
Cedar Grass3 – 5 июля
Cedar Grass4 – 6 августа
Cedar Grass18 – 20 августа
45 причал8 – 10 сентября
Туры в сезон Северного сияния с сокращенным выходом в море
(так как будет холоднее, чем летом)		45 причал/Улучшенное проживание29 сентября – 1 октября
(выход в море 5 часов)		38000-46000
13 – 15 октября
(выход в море 5 часов)
20 – 22 октября
(выход в море 3 часа) 		37000-45000
4 – 6 ноября
(выход в море 3 часа) 		39000-50000
18 – 20 ноября
(выход в море 3 часа) 		37000-45000

Для туров с датами заезда с 29 сентября по 18 ноября проживание в 45 причале, можно выбрать проживание базовое (2-местные номера, души и туалет на этаже) или улучшенное (2-местные комфортабельные коттеджи с видом на озеро/тундру/море) в любые даты. От выбора типа проживания будет зависеть стоимость. Точную стоимость можно уточнить у менеджера.

Варианты проживания

База Отдыха «45-ый Причал»

2 ночи

База отдыха «45-й причал» расположена в поселке Териберка Мурманской области, неподалеку от поселка Лодейное. В распоряжении гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

В 9,1 км находится губа Корабельная. Расстояние от базы отдыха «45-й причал» до аэропорта Мурманск составляет 140 км.

База Отдыха «45-ый Причал»База Отдыха «45-ый Причал»База Отдыха «45-ый Причал»База Отдыха «45-ый Причал»База Отдыха «45-ый Причал»База Отдыха «45-ый Причал»База Отдыха «45-ый Причал»

Отель «Кедар грасс»

2 ночи

Повышена категория проживания, для тех, кому важно провести ночь в лучшем отеле Териберки. Санузел в номере. Также есть ресторан (с панорамным остеклением на Баренцево море).

Интернет

  • Доступ в интернет: в номерах;
Услуги и удобства
  • Камера хранения;
  • Прачечная;
  • Химчистка;
  • Круглосуточная стойка регистрации;
  • Лобби/public area;
  • Консьерж-сервис;
Питание
  • Ресторан;
  • Кафе.
Отель «Кедар грасс»Отель «Кедар грасс»Отель «Кедар грасс»Отель «Кедар грасс»Отель «Кедар грасс»Отель «Кедар грасс»Отель «Кедар грасс»Отель «Кедар грасс»

Коттеджи с видом на озеро и тундру

2 ночи

Проживание в заезд 7-9 мая и 30 июня-2 июля — 2-местные новые уютные коттеджи с видом на озеро и тундру

Коттеджи с видом на озеро и тундруКоттеджи с видом на озеро и тундруКоттеджи с видом на озеро и тундруКоттеджи с видом на озеро и тундруКоттеджи с видом на озеро и тундру

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация по приобретению билетов и страховки
  • Трансфер по программе (Мурманск — Териберка, Териберка-Мурманск, 4 трансфера по Териберке)
  • Ночлег в отеле или гостинице в зависимости от выбранных дат и тарифа (2 ночи в Териберке)
  • Работа гида
  • Питание (завтраки при проживании в Cedar grass, перекус в день морской прогулки)
  • Экскурсия по Териберке
  • Трекинг по тундре и берегу Баренцева моря
  • Морская прогулка (время прогулки зависит от погоды)
  • Рыбалка во время морской прогулки
  • Туристическая страховка
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Мурманск и обратно
  • Питание в кафе: приём пищи от 500 до 2000 руб за раз (обеды, ужины первого дня, ужин второго дня, обед третьего дня завтраки при проживании в гостинице 45 причал)
  • По желанию группы: дополнительная аренда корабля, баня, дайвер для вылова морепродуктов
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и личные вещи

  • термобелье;
  • одежда на 0/+10 градусов;
  • ветронепродуваемая и непромокаемая верхняя одежда;
  • шапка;
  • шарф/бафф;
  • перчатки;
  • удобная обувь;
  • термос;
  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки.

Документы

  • билеты или маршрутные квитанции;
  • деньги на дополнительные расходы;
  • копия паспорта РФ;
  • паспорт РФ;
  • полис ОМС;
  • страховка туристическая (запросите у менеджера или оформите самостоятельно).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где проходит встреча участников группы?

Встречаемся в Мурманске у гостиницы Меридиан в центре города и в аэропорту. Время встречи назначается индивидуально для каждой группы, основываясь на приобретенных билетах участниками тура (в первой половине дня). Добраться из аэропорта до центра Мурманска можно общественным транспортом или на такси. Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.

Какой температурный режим будет в туре?

Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть. Температура +5+10 градусов, но ветер, а порой и дождь (в ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5).

Температура. В мае -5+10; в июне +5+20; в июле +5+22, и августе +5+22, в сентября -5+5, в октябре -5, в ноябре до -10.

Также необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день.

С сентября по ноябрь мы проводим данный тур с сокращенным выходом в море — 3-5 часов, чтобы не заморозить своих гостей. С сентября также начинается сезон большой геомагнитной активности, а значит шанс увидеть Северное сияние в хорошую погоду стремится к 99%. Если повезёт, то вы сможете увидеть и китов, и сияние.

Как будет осуществляться питание на маршруте?

1) Завтраки в отеле (входит в стоимость при проживании в отеле Cedar grass), в отеле 45 причал есть хорошо оборудованная кухня и ресторан рядом.

2) Перекус второго дня в море (входит в стоимость).

3) Обеды, ужины в кафе по меню (500-2000 рублей за один раз).

На какое время лучше покупать билеты?

Билеты рекомендуем брать с прилетом утром или же накануне, тогда у вас появится возможность посмотреть Мурманск (мы расскажем, что интереснее посетить). Утренние рейсы с прибытием из Москвы в 9:35, из Санкт-Петербурга в 10:25. Если прилетаете накануне — встречаемся в центре города. В любом случае, прибыть в Мурманск нужно до 12:00.

Обратные билеты берем на вечер последнего дня, чтобы группа больше времени провела на берегу Баренцева моря. Вылеты начиная с 19:50, к этому рейсу мы отвозим участников в аэропорт, далее микроавтобус может отвезти желающих в Мурманск.

Какая особенность тура в осенние заезды?

С сентября по ноябрь мы проводим данный тур с сокращенным выходом в море — 3-5 часов, чтобы не заморозить своих гостей. С сентября также начинается сезон большой геомагнитной активности, а значит шанс увидеть Северное сияние в хорошую погоду стремится к 99%. Если повезёт, то вы сможете увидеть и китов, и сияние.

В туре 2 варианта проживания — с проживанием в гостинице 45 причал (базовый и улучшенный варианты проживания) и в отеле Cedar Grass (улучшенное проживание).

Будьте внимательны при бронировании, проживание заранее забронировано под все даты туров!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
6 авг 2022
Насыщенная программа, классный гид Татьяна, очень красивые места и незабываемые впечатления. Спасибо за путешествие!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елизавета!
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
К
2 авг 2022
Это было невероятно, интересно, многократный разрыв шаблонов!!!

Отдельное огромное спасибо гиду Татьяне!! Человек с безграничной энергией и любовью к северу и людям!! Любую просьбу выполняла мгновенно, всё чтоб член группы чувствовал себя как дома?
Д
12 мар 2023
Всё чётко и вовремя организовано. Отличная логистика и отношение. Большое спасибо!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Териберка
Выездные
Многодневные туры
Баренцево море
3-дневные туры
Кладбище кораблей
Популярные места
Животные
Киты

Похожие туры из Мурманска

Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
1 отзыв
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Узнать историю столицы Арктики и побродить по северным пляжам
Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
27 900 за человека
В поисках китов
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Аэропорт Мурманска
6 мая
9 мая
13 мая
16 мая
49 900 за человека
Териберка: выходные на краю Земли
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Териберка: выходные на краю Земли
Пошуршать песком на северном побережье и влюбиться в суровую природу
Мурманск, площадь Пяти углов или в другом месте в ...
12 мая
16 мая
19 мая
23 мая
26 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ