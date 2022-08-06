Териберка
Так же у нас будет возможность прогуляться по Териберке и увидеть арктическую природу Кольского полуострова.
С сентября по ноябрь мы проводим данный тур с сокращенным выходом в море — 3-5 часов, чтобы не заморозить своих гостей.
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Встреча группы. Мурманск - Териберка
Встреча группы в Мурманске, трансфер в Териберку.
Заселяемся в гостиницу на берегу Баренцева моря и отправляемся на первое знакомство с Териберкой.
Сегодня мы увидим кладбище кораблей, огромные качели на берегу Баренцева моря, заброшенную школу и вставший на вечный причал корабль, выброшенный на берег несколько лет назад.
Также увидим декорации Левиафана из одноименного фильма.
На ужин отправимся в местное кафе, где можем попробовать свежие морепродукты (стейк трески, морских гребешков и ежей, а также краба).
Териберка — небольшой поселок на берегу моря.
Люди на этом месте живут еще с 17 века — традиционно местные занимались рыболовством.
В середине 19 века здесь начался своего рода подъем — местность активно колонизировалась из-за богатого морепродуктами Баренцева моря, активно развивался китобойный промысел.
К началу 20 века Териберка оказалась вполне полноценным населенным пунктом — были здесь церковь, маяк, школа, фельдшерский пункт.
После революции в поселке организовали колхоз, к рыболовецкому промыслу добавились молочная ферма и стада оленей.
К концу 60-х годов постепенно началась стагнация, а за ней и упадок поселка.
В настоящее время здесь проживает около 1000 человек и нет никаких производств.
Власти планировали переселять жителей в Мурманск, но этот процесс движется очень медленно.
Все знают, что Териберка стала широко известна после фильма «Левиафан», который вызвал неоднозначную общественную реакцию.
Именно благодаря фильму, моде на Арктику и тому факту, что Териберка — единственное место на берегу Баренцева моря, куда можно добраться на обычной машине, сюда сейчас доезжают туристы.
Так что у вас есть возможность лично оценить, насколько правдиво раскрывает «Левиафан» проблемы жизни на Крайнем севере.
А заодно побывать практически на самой северной точке России и посмотреть на океан.
Суровые пейзажи Севера наверняка оставят большой след в вашей душе!
Териберка. Выход в море
После завтрака прибудем в порт и выйдем на корабле в море.
Мы проведем время (7-8 часов с мая по август, 5 часов в сентября, 3 часа в октябре и ноябре) наблюдая за красотами побережья, северных вод и морских обитателей.
Вдохнем соленый бриз Баренцева моря.
Дойдем до небольших островов расположенных вдоль берега Кольского полуострова.
По желанию дополнительно можно заказать морскую рыбалку, здесь хорошо ловится треска.
Увидим птичьи базары.
Вероятность встречи с китами с середины апреля по начало июля стремится к 100% — в сезоне 2021 все наши группы видели китов.
По ситуации на море мы сможем принять решение и отправиться в сторону поселка Дальние Зеленцы (в турах с мая по август)!
Дальние Зеленцы — практически поселок-призрак с вековой историей.
Некогда поморское становище в 20 веке получило свое развитие как рыболовное поселение.
А самое притягивающее своей архитектурой здание — Мурманская биологическая станция, в которой сегодня сохранились часть пробирок с образцами флоры и фауны Баренцева моря.
Но осталось от него одно еще действующее здание «Лаборатория альгологии».
А из жителей в Дальних Зеленцах только смотрители турбазы и дайвинг-центра.
Прогуляемся по поселку и отправимся обратно.
К вечеру вернемся в Териберку.
Териберка - Мурманск
До обеда мы прогуляемся по окрестностям Териберки.
Посетим пляж круглых камней «Драконьи яйца» и дойдем до водопада Малого Батарейского озера, воды которого впадают в Баренцево море.
Это будет интереснейший трек по берегам Баренцева моря и тундре!
В зависимости от физической подготовки группы, погоды и достаточного количества времени можно успеть дойти до укреплений времен Великой Отечественной войны — сохранились окопы, построенные из камней и артиллерийские батареи.
Протяженность прогулки 10-15 км по несложному рельефу.
И отправляемся обратно в Мурманск (время по договоренности в группе).
Обратные авиабилеты можно брать начиная с вылетов в 19:50.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и размещения, руб:
|Тариф
|Проживание
|Дата
|Цена
|Базовый тариф
|45 причал
|23 – 25 июня
|38000
|45 причал
|7 – 9 июля
|45 причал
|11 – 13 августа
|Улучшенное проживание
|45 причал
|30 июня – 2 июля
|46000
|Cedar Grass
|3 – 5 июля
|Cedar Grass
|4 – 6 августа
|Cedar Grass
|18 – 20 августа
|45 причал
|8 – 10 сентября
|Туры в сезон Северного сияния с сокращенным выходом в море
(так как будет холоднее, чем летом)
|45 причал/Улучшенное проживание
|29 сентября – 1 октября
(выход в море 5 часов)
|38000-46000
|13 – 15 октября
(выход в море 5 часов)
|20 – 22 октября
(выход в море 3 часа)
|37000-45000
|4 – 6 ноября
(выход в море 3 часа)
|39000-50000
|18 – 20 ноября
(выход в море 3 часа)
|37000-45000
Для туров с датами заезда с 29 сентября по 18 ноября проживание в 45 причале, можно выбрать проживание базовое (2-местные номера, души и туалет на этаже) или улучшенное (2-местные комфортабельные коттеджи с видом на озеро/тундру/море) в любые даты. От выбора типа проживания будет зависеть стоимость. Точную стоимость можно уточнить у менеджера.
Варианты проживания
База Отдыха «45-ый Причал»
База отдыха «45-й причал» расположена в поселке Териберка Мурманской области, неподалеку от поселка Лодейное. В распоряжении гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В 9,1 км находится губа Корабельная. Расстояние от базы отдыха «45-й причал» до аэропорта Мурманск составляет 140 км.
Отель «Кедар грасс»
Повышена категория проживания, для тех, кому важно провести ночь в лучшем отеле Териберки. Санузел в номере. Также есть ресторан (с панорамным остеклением на Баренцево море).
Интернет
- Доступ в интернет: в номерах;
Услуги и удобства
- Камера хранения;
- Прачечная;
- Химчистка;
- Круглосуточная стойка регистрации;
- Лобби/public area;
- Консьерж-сервис;
Питание
- Ресторан;
- Кафе.
Коттеджи с видом на озеро и тундру
Проживание в заезд 7-9 мая и 30 июня-2 июля — 2-местные новые уютные коттеджи с видом на озеро и тундру
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация по приобретению билетов и страховки
- Трансфер по программе (Мурманск — Териберка, Териберка-Мурманск, 4 трансфера по Териберке)
- Ночлег в отеле или гостинице в зависимости от выбранных дат и тарифа (2 ночи в Териберке)
- Работа гида
- Питание (завтраки при проживании в Cedar grass, перекус в день морской прогулки)
- Экскурсия по Териберке
- Трекинг по тундре и берегу Баренцева моря
- Морская прогулка (время прогулки зависит от погоды)
- Рыбалка во время морской прогулки
- Туристическая страховка
- Что не входит
- Авиабилеты до г. Мурманск и обратно
- Питание в кафе: приём пищи от 500 до 2000 руб за раз (обеды, ужины первого дня, ужин второго дня, обед третьего дня завтраки при проживании в гостинице 45 причал)
- По желанию группы: дополнительная аренда корабля, баня, дайвер для вылова морепродуктов
- Место начала и завершения?
- Россия, Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и личные вещи
- термобелье;
- одежда на 0/+10 градусов;
- ветронепродуваемая и непромокаемая верхняя одежда;
- шапка;
- шарф/бафф;
- перчатки;
- удобная обувь;
- термос;
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки.
Документы
- билеты или маршрутные квитанции;
- деньги на дополнительные расходы;
- копия паспорта РФ;
- паспорт РФ;
- полис ОМС;
- страховка туристическая (запросите у менеджера или оформите самостоятельно).
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Где проходит встреча участников группы?
Встречаемся в Мурманске у гостиницы Меридиан в центре города и в аэропорту. Время встречи назначается индивидуально для каждой группы, основываясь на приобретенных билетах участниками тура (в первой половине дня). Добраться из аэропорта до центра Мурманска можно общественным транспортом или на такси. Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
- Какой температурный режим будет в туре?
Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть. Температура +5+10 градусов, но ветер, а порой и дождь (в ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5).
Температура. В мае -5+10; в июне +5+20; в июле +5+22, и августе +5+22, в сентября -5+5, в октябре -5, в ноябре до -10.
Также необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день.
С сентября по ноябрь мы проводим данный тур с сокращенным выходом в море — 3-5 часов, чтобы не заморозить своих гостей. С сентября также начинается сезон большой геомагнитной активности, а значит шанс увидеть Северное сияние в хорошую погоду стремится к 99%. Если повезёт, то вы сможете увидеть и китов, и сияние.
- Как будет осуществляться питание на маршруте?
1) Завтраки в отеле (входит в стоимость при проживании в отеле Cedar grass), в отеле 45 причал есть хорошо оборудованная кухня и ресторан рядом.
2) Перекус второго дня в море (входит в стоимость).
3) Обеды, ужины в кафе по меню (500-2000 рублей за один раз).
- На какое время лучше покупать билеты?
Билеты рекомендуем брать с прилетом утром или же накануне, тогда у вас появится возможность посмотреть Мурманск (мы расскажем, что интереснее посетить). Утренние рейсы с прибытием из Москвы в 9:35, из Санкт-Петербурга в 10:25. Если прилетаете накануне — встречаемся в центре города. В любом случае, прибыть в Мурманск нужно до 12:00.
Обратные билеты берем на вечер последнего дня, чтобы группа больше времени провела на берегу Баренцева моря. Вылеты начиная с 19:50, к этому рейсу мы отвозим участников в аэропорт, далее микроавтобус может отвезти желающих в Мурманск.
- Какая особенность тура в осенние заезды?
С сентября по ноябрь мы проводим данный тур с сокращенным выходом в море — 3-5 часов, чтобы не заморозить своих гостей. С сентября также начинается сезон большой геомагнитной активности, а значит шанс увидеть Северное сияние в хорошую погоду стремится к 99%. Если повезёт, то вы сможете увидеть и китов, и сияние.
В туре 2 варианта проживания — с проживанием в гостинице 45 причал (базовый и улучшенный варианты проживания) и в отеле Cedar Grass (улучшенное проживание).
Будьте внимательны при бронировании, проживание заранее забронировано под все даты туров!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Отдельное огромное спасибо гиду Татьяне!! Человек с безграничной энергией и любовью к северу и людям!! Любую просьбу выполняла мгновенно, всё чтоб член группы чувствовал себя как дома?