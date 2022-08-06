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Встреча группы. Мурманск - Териберка

Встреча группы в Мурманске, трансфер в Териберку.

Заселяемся в гостиницу на берегу Баренцева моря и отправляемся на первое знакомство с Териберкой.

Сегодня мы увидим кладбище кораблей, огромные качели на берегу Баренцева моря, заброшенную школу и вставший на вечный причал корабль, выброшенный на берег несколько лет назад.

Также увидим декорации Левиафана из одноименного фильма.

На ужин отправимся в местное кафе, где можем попробовать свежие морепродукты (стейк трески, морских гребешков и ежей, а также краба).

Териберка — небольшой поселок на берегу моря.

Люди на этом месте живут еще с 17 века — традиционно местные занимались рыболовством.

В середине 19 века здесь начался своего рода подъем — местность активно колонизировалась из-за богатого морепродуктами Баренцева моря, активно развивался китобойный промысел.

К началу 20 века Териберка оказалась вполне полноценным населенным пунктом — были здесь церковь, маяк, школа, фельдшерский пункт.

После революции в поселке организовали колхоз, к рыболовецкому промыслу добавились молочная ферма и стада оленей.

К концу 60-х годов постепенно началась стагнация, а за ней и упадок поселка.

В настоящее время здесь проживает около 1000 человек и нет никаких производств.

Власти планировали переселять жителей в Мурманск, но этот процесс движется очень медленно.

Все знают, что Териберка стала широко известна после фильма «Левиафан», который вызвал неоднозначную общественную реакцию.

Именно благодаря фильму, моде на Арктику и тому факту, что Териберка — единственное место на берегу Баренцева моря, куда можно добраться на обычной машине, сюда сейчас доезжают туристы.

Так что у вас есть возможность лично оценить, насколько правдиво раскрывает «Левиафан» проблемы жизни на Крайнем севере.

А заодно побывать практически на самой северной точке России и посмотреть на океан.

Суровые пейзажи Севера наверняка оставят большой след в вашей душе!