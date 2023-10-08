2 день

Тур в Кандалакшу и прогулка на снегоступах на гору Волосяная

В нашей поездке откроем для себя несколько новых морей: Белое и Баренцево. Начнем с Белого!

Уютный поселок Кандалакша стоит на берегу Белого моря. Зимой оно полностью замерзает и превращается в белоснежную пустыню.

Море огромное и с целью получше и побольше еще рассмотреть, поднимемся на гору Волосяная. Чтобы сделать наш зимний отдых еще интереснее, подниматься на гору будем в снегоступах! Считайте, что это такая большая, удобная, зимняя обувь.

Специальных навыков не требуется, инструктор быстро научит ходить на снегоступах. Благодаря этому приспособлению, гораздо легче подниматься в гору.

Гора Волосяная — это бесконечно красивое место с волшебным лесом! Вдоль нашей тропы будет множество ёлочек, которые именно в этом месте совершенно потрясающе укутывает снег. Поверьте нам, вы сделаете десятки фотографий с этими волшебными ёлочками.

Поднимемся чуть выше — и сразу откроется Белое море с высоты! Оно огромное, отсюда даже кажется бескрайним.

Поднявшись чуть выше, мы увидим новый пейзаж: здесь деревья уже гораздо ниже. Снег пригибает их к земле и кажется, что на горе вокруг тебя стоят десятки сказочных существ! Это так непривычно нашему глазу и потрясающе красиво!

Затем выйдем на главную смотровую, откуда в солнечный день Белое море открывается во всей красе. В этом месте пьем чай и наслаждаемся панорамой!

Активная часть тура: 3,6 км пешком, перепад высоты 205–450 м. Около 6 часов на авто, 4–5 часов в Кандалакше.